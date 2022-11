Zrak. Nejdůležitější ze všech smyslů. Díky němu jsme schopní poznávat svět, pracovat, učit se, fungovat. Používáme ho každý den, každý bdělý okamžik našeho života. Situaci nám mohou komplikovat různé oční vady, kterými trpí více než dvě třetiny populace.

Oční centrum SOMICH | Foto: SOMICH/archiv

Většina očních vad se dnes dá díky moderním lékařským metodám vyřešit. Odborníci z oční kliniky Somich postoupili ještě o krok dál a nabízí pacientům se šedým zákalem operaci, která jim současně pomůže zbavit se také astigmatismu. Více nám o tom prozradí lékař a odborný zástupce kliniky Somich v Karlových Varech Pavel Studený.

Šedý zákal se dnes běžně operuje. Jak vás napadlo spojit jej právě s astigmatismem?

Šedý zákal má snadné, rychlé a bezbolestné řešení. Operace probíhá ambulantně, trvá jen několik minut a během ní dochází k výměně zkalené čočky. Pacient získá znovu jasné vidění. Pokud má k zákalu navíc nějakou další vadu jako je například astigmatismus, brýlí se zcela nezbaví. Nicméně existuje možnost, jak tento problém vyřešit. Pacienta čeká detailní předoperační vyšetření. Samotná operace, pokud se chceme současně vypořádat i s astigmatismem, není ve srovnání se standardním zákrokem o moc delší. Jen je třeba zvolit správný postup a vybrat vhodnou nitrooční čočku. Začali jsme tento postup našim pacientům nabízet a zjistili jsme, že to má veliký efekt. Pacienti jsou nadšení, protože často vidí lépe, než kdy vůbec viděli.

Zdroj: SOMICH/archiv

Jak vůbec probíhá takové předoperační vyšetření?

Každý pacient je před operací vyšetřen na přístroji, který dopočítá dioptrickou nitrooční čočku. Kromě šedého zákalu během vyšetření navíc důkladně sledujeme také astigmatismus. Odhalíme nejen dioptrický rozsah vady, ale i případná zakřivení rohovky. Díky tomu můžeme vybrat správně zakřivenou nitrooční čočku a stanovit vhodný operační postup, který sám o sobě dokáže astigmatismus snížit. Při šedém zákalu se čočka musí vyměnit tak jako tak. Proč ji tedy nevybrat správně i s ohledem na astigmatismus? Samozřejmě to chce více času na předoperační vyšetření a důkladnou konzultaci lékaře s pacientem, aby se mohl rozhodnout pro vhodný typ čočky.

Liší se nějak samotná operace?

Operace šedého zákalu trvá pět až deset minut. S torickou čočkou a malou změnou operačního protokolu kvůli astigmatismu je to maximálně minuta práce navíc. Takže to nemá žádný zásadní vliv na průběh operace. Celou operací provádí chirurga navigační přístroj Verion od firmy Alcon. Spočítá čočku i její uložení a systém pak pomáhá chirurgovi s polohováním nové čočky. Chirurg volí polohu řezu podle typu astigmatismu. Vhodným řezem se dá tato vada snížit až o čtvrt dioptrie. Zbytek práce poté odvede nová torická čočka. Zjednodušeně lze říci, že malá změna pooperačního protokolu znamená velkou změnu ve vidění.

Jak je to s platbou za zákrok?

Operace šedého zákalu je plně hrazena ze zdravotního pojištění. To ale neplatí o torických čočkách, které jsou o něco dražší. Pacientům, kteří mají silnější astigmatismus a musí nosit brýle s více než dvěma dioptriemi, pojišťovna na torickou čočku přispěje, takže doplatky nejsou nijak dramatické. My ale doporučujeme torickou čočku i pacientům, kteří mají slabší vadu, například kolem půl dioptrie. Výsledek totiž rozhodně stojí za to.

Zdroj: SOMICH/archiv Zdroj: Alcon/archiv Zdroj: Oči jak rys/archivOční centra SOMICH poskytují komplexní oční péči pacientům v Plzeňském a Karlovarském kraji od roku 2004. Zdejší odborný personál se zabývá řešením šedého i zeleného zákalu, odstraněním dioptrií laserovou operací či aplikací nitroočních čoček. Kromě toho také pomáhá pacientům s makulární degenerací, s onemocněním sítnice a sklivce a s transplantací rohovky.

Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.

Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA

Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHAZdroj: SOMICH/archivOční chirurg, odborný garant oční kliniky SOMICH v Karlovarském kraji, spolumajitel oční kliniky a přední český oftalmolog. Specializuje se na mikrochirurgii předního segmentu oka – operace šedého a zeleného zákalu, dále refrakční chirurgické a laserové zákroky, mikrochirurgii rohovky – transplantace, CXL-léčba rohovkového keratokomu a v neposlední řadě na vitreoretinální chirurgii zaměřenou na léčbu onemocnění sítnice a sklivce. V současné době působí také jako přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Aktivně publikuje v odborném tisku u nás i v zahraničí a přednáší na tuzemských i zahraničních oftalmologických kongresech.