Se syndromem suchého oka často bojují lidé středního věku i starší, a to především díky našemu životnímu stylu. V dnešním světě plném technologií se ovšem digitální obrazovky dostávají k dětem stále v útlejším věku, a tím pádem zatěžujeme oči mnohem dříve. U dětí je důležité myslet na to, že si častokrát oční diskomfort samy neuvědomují.

Aktivně se ptejte

„I proto je nutné se jich aktivně ptát, zda nepociťují například pálení očí. U dětí je situace trochu jiná než u dospělých, mnohdy si nestěžují, na problém se adaptují. Je dobré si ověřit, zda tomu rozumí. Pro děti jsou slova pálení, řezání očí abstraktní pojmy a musí jim nejdříve porozumět,“ vysvětluje oční lékařka Petra Seidler Štangová.

Podle lékařky mohou být prvním příznakem zarudlé oči. V takové chvíli je dobré vyšetřit oči a zjistit, zda nejsou například suché. Pokud ano, sáhněte po očních kapkách, umělých slzách ideálně bez konzervačních látek.

Jenomže jak vybrat ty správné…

Možná jste se již setkali s názorem a obavami, že pravidelné používání umělých slz zapříčiní ještě větší vysušování oka. Tyto starosti můžete s klidem hodit za hlavu. „Studie naopak potvrzují, že umělé slzy jsou účinné v terapii suchého oka a jsou základním stavebním pilířem u terapie. Výběr kapek a intenzitu kapání nastavujeme podle klinického nálezu, subjektivních potíží a podle zatížení, ve kterém dítě je. Nutné je doporučit umělé slzy bez konzervačních látek s obsahem kyseliny hyaluronové. Začít můžete například s očními kapkami HYLO FRESH, kterými rozhodně chybu neuděláte,“ říká lékařka Seidler Štangová.

Než se pro koupi umělých slz rozhodnete, zjistěte, zda jsou potíže občasné nebo častější. Kapičky mohou být otevřené pouze určitou dobu, proto raději zvolte variantu, kdy je můžete mít otevřené i například půl roku. Na kapičkách nešetřete a dopřejte si úlevu.

Kapání strašákem dětí?

Kapání do očí u dětí bývám někdy složité, děti ho nemají rády a někdy je to přímo nadlidský výkon do očí cokoliv kápnout. Pokuste se dítěti v klidu zaklonit hlavu, opatrně stáhnout dolní víčko a kápnout kapku.

Malý tip: Zkuste se společně domluvit na spolupráci a pokuste se s ním vytvořit „společnou hru“, například, aby si po nakapání kapiček samo otřelo zbytek kapek papírovým kapesníkem, nebo si samo otřelo víčka.

Počítačové hry zhoršují pozornost dětí

Digitální obrazovky jsou bezpochyby jednou z hlavních příčin poruch pozornosti a koncentrace. Celkem běžně se stává, že děti dorazí domů ze školy a jejich cesty vedou okamžitě k počítači. Sledováním obrazovky se však snižuje frekvence mrkání. Děti sledující počítač mrkají někdy 4krát za minutu namísto obvyklých 15 mrknutí. Přitom mrkání je naprosto zásadní pro to, aby oči zůstaly zvlhčované a slza se rovnoměrně rozprostřela na povrchu oka.

Malý tip: Zkuste vytvořit nenápadné připomínky. Na lahvičku můžete na viditelné místo napsat slovíčko MRKEJ. Stejně tak ho napište například na lísteček k počítači. Když ho dítě uvidí, vzpomene si, že je mrkání zásadní a nesmí na něj zapomínat.

Jak ale efektivně zkrátit čas strávený ve virtuálním světě? Odložte zákazy a zkuste jinou taktiku. Pokuste se s dětmi dohodnout na pravidlech. Je pochopitelné, že vaše ratolesti dají přednost hrám na počítači před domácími úkoly. Než abyste jim ovšem přikazovali okamžité vypnutí, zkuste se s nimi nejdříve rozumně domluvit a vymezte si čas, který děti můžou strávit u monitoru. Také je dobré, aby se děti samy aktivně zapojily do pravidelných kontrol času stráveného na mobilu pomocí aplikací. Limity času u obrazovky představují skvělý způsob, jak vyvážit online návyky v rodině. Možná vám to bude připadat jako šílenost, ale připravte si společnou dohodu, která bude platit pro všechny členy rodiny.

