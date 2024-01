V roce 2013 nastoupil do Unicornu jako java vývojář a dnes je z něho seniorní IT konzultant. V rozhovoru Jan Froněk odhaluje, jak se mu podařilo vybudovat tak úspěšnou kariéru, jaké byly výzvy a příležitosti, které ho formovaly, a vysvětluje, proč Unicorn nadále zůstává jeho nejoblíbenějším zaměstnavatelem.

Foto: Unicorn Systems

Do Unicornu jste nastoupil v roce 2013 jako java vývojář, navíc čerstvě po studiu. Čím vás tenkrát společnost zaujala?

Já vždycky říkám, že Unicorn si vlastně vybral mě. Poprvé jsem se o firmě dozvěděl od spolužáka, který tu pracoval na částečný úvazek. Blíže jsem ji ale poznal až na veletrhu pracovních příležitostí. Tam jsem se zapovídal s personalistkou, která mě pozvala na pohovor, z něhož jsem byl nadšený, a pak mi zavolali s nabídkou práce. Ta chvíle pro mě znamenala nejen profesní zlom, ale také potvrzení, že vytrvalost a otevřenost novým příležitostem se vyplácí.

Umím si představit, že přechod do pracovního prostředí není úplně jednoduchý. Jak vlastně na své začátky vzpomínáte?

To máte pravdu. Já byl zvyklý na univerzitní den, který nebyl tak plný od rána do odpoledne, takže si třeba vybavuji, že můj první pracovní den byl docela dlouhý. Nové prostředí, nové firemní procesy, nové projekty, začal jsem s onboardingem, informací bylo dost. Nebyl jsem také zvyklý na to, že si všichni tykáme, a bylo pro mě těžké tykat třeba starším kolegům. Nicméně jsem časem pochopil, že to velmi usnadňuje komunikaci. Nakonec jsem zjistil, že tykání pomáhá prolomit ledy, usnadňuje adaptaci a vytváří přátelskou atmosféru, díky čemuž se člověk v práci cítí lépe. Od počátku jsem si dal za cíl vyzkoušet co nejvíce rolí.

Jan FroněkZdroj: Unicorn Systems

Jak tedy postupovala vaše kariéra?

Jak jste zmínil na začátku, začínal jsem jako java vývojář. V roce 2014 jsem se přesunul z pojišťovnictví do energetiky a začal pracovat na vývoji řídicího systému pro vysokonapěťový podmořský kabel určený k přenosu elektřiny. Následně jsem si vyzkoušel roli testera, poté jsem se stal business architektem a od roku 2021 zastávám pozici seniorního konzultanta, v níž plánuji zůstat i nadále.

Zmínil jste, že jste se rozhodl vyzkoušet co nejvíce rolí. Proč?

Unicorn je moje první full-time zkušenost, takže jsem chtěl využít toho, že stojím na začátku, zkusím si co nejvíce rolí, zjistím, co mě opravdu baví, a získám široké spektrum dovedností, což je vždy snazší na začátku kariéry, kdy máte jen teoretické znalosti ze školy. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, protože v mé současné roli konzultanta jsem si několikrát ověřil, jak cenné je mít rozsáhlý přehled o jednotlivých fázích projektu a rozumět odlišným úlohám v týmu. Čím více člověk postupuje v kariéře, tím více si cení širokého záběru a porozumění různým aspektům práce.

Málokterá firma umožní nováčkovi vyzkoušet si všechny možné role, aby zjistil, co mu vyhovuje…

S tím úplně souhlasím. Unicorn je výjimečný, protože pomáhá lidem v seberozvoji. Mně vždy stačilo projevit zájem a snahu a firma se mi snažila maximálně vyjít vstříc. Prošel jsem tu různými pozicemi, a proto můžu s čistým svědomím říct, že Unicorn o své lidi pečuje a pomáhá jim v kariérním růstu. Věřím, že toto prostředí může nabídnout podobnou cestu i ostatním.

Jan FroněkZdroj: Unicorn Systems

Jak probíhalo zaučení? Firma nejspíš musela investovat i do vašeho rozvoje, nebo se mýlím?

V tom je Unicorn také skvělý. Klade totiž velký důraz na vzdělávání, takže každý má třeba svého kmotra, s nímž probírá svůj profesní plán, různá školení a kariérní cíle. Když jdete do nové role, dostane vás na starost služebně starší kolega, který si vás vezme pod křídla. Vy ho nějakou dobu stínujete a postupně si osvojujete nové dovednosti. Dnes tuto roli zastávám já, takže takhle můžu firmě vracet, co mi dala.

A co vám tedy dala?

Teď budu možná stereotypní, ale jako IT specialista se tak trochu považuji za asociála (smích). Nicméně role business architekta mě donutila naučit se komunikovat s klienty a překonat svůj strach z veřejného vystupování. V rámci své práce prezentuji vedoucím zákazníkům projekty, vedu workshopy, kterých se účastní i 90 lidí, nebo diskutuji o složitých tématech, jako jsou požadavky přesahující původní rámec smlouvy. Unicorn mi vždycky dal nějakou příležitost, která byla tak trochu vykročením z mé komfortní zóny. A to je potřeba, bez toho se člověk nikdy neposune. Takže jsem třeba přednášel na univerzitě pro 120 posluchačů.

Na začátku rozhovoru jste řekl, že Unicorn je vaše první full time práce. Co je to, co vás stále váže k Unicornu?

V Unicornu jsme vytvořili úžasný tým. Spousta mých kolegů tu je stejně dlouho jako já a během let jsme si vytvořili silné pouto. Třeba jeden z mých spolupracovníků z Plzně, u kterého jsem začínal jako vývojář, nyní postoupil do vedení streamu. Rosteme tu zkrátka spolu. Jiný důvod, proč si cením Unicornu, je jeho firemní kultura a přístup k práci. Měl jsem vždy možnost podílet se na rozmanitých projektech, díky čemuž moje práce není nikdy monotónní. Když nad tím tak přemýšlím, Unicorn je pro mě vlastně domov. Nejen, že mi dal spoustu příležitostí, ale také jsem si tu našel manželku. Řekněte mi, která jiná firma vám dá takový benefit (směje se)?

Jakou radu byste dal začínajícím IT specialistům?

Začínajícím IT specialistům bych doporučil aktivně zkoušet různé oblasti v IT, nejen ty, které se učí na univerzitě. Mám osobní zkušenost s tím, že praxe a vlastní objevování vás mohou překvapit a vést k nalezení oblasti, která vás opravdu baví. Nebojte se tedy experimentovat, zkoušet nové věci a objevovat, co vás skutečně zajímá a naplňuje. V průběhu své kariéry jsem se utvrdil v tom, že Unicorn je společnost, na kterou se vždy můžu spolehnout. Je to místo, kde jsem nejen objevil svůj zápal pro IT, ale i pevný základ pro svůj profesní růst.

