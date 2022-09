Dříve si tuto značku nemohli vynachválit sportovně aktivní rodiče, protože kočárky a vozíky Thule představovaly dokonalého parťáka při běhu, zdolávání těžkého terénu nebo cyklovýletech. Firma ovšem vyrábí další příslušenství, které vám usnadní život. Mohou to být střešní nosiče i držáky kola na auto. Podívejte se, jakou výbavu můžete od Thule mít.

Foto: Thule

Prodej Thule – nabídka

Švédská značka Thule je na trhu již 80 let. Začalo to nosiči lyží, již v roce 1964 přivedl brand na trh střešní koš na automobily. Dnes firma nabízí řadu příslušenství, které oceníte při cestách divokou přírodou i na procházkách městem. Firma si zakládá nejen na praktičnosti a designu, své výrobky vyvíjí i z hlediska chytrých technologií, bezpečnosti a s ohledem na přírodu. A protože výroba probíhá v drsném Švédsku, jsou produkty vystavovány i extrémnímu testování. Pouštní horko i arktický mráz, odolnost proti vodě, pádům, to není vše, čemu musí výrobky Thule odolat. Jsou také zkoušeny v aerodynamickém tunelu, testují se pevnost, pružnost či houževnatost. Můžete si tak být jistí, že to nejcennější pro vás bude maximálně v bezpečí a že vše potřebné převezete bez poškození. Testovací program Thule Test Program™ totiž zahrnuje více než 25 testovacích standardů firmy, a tyto požadavky jsou dokonce přísnější než současný standard ISO. Jaké výrobky se vám tedy nabízí? Mrkneme na ně. Je toho mnoho, co na prodej Thule nabízí.

Střešní boxy Thule ušetří místo

Thule nabízí jednak výbavu pro děti, a pak také příslušenství k autu. Kočárky, vozíky za kolo, střešní nosiče, střešní boxy Thule, nosiče kol, dětské sedačky na kolo, nosiče lyží a snowboardů i sněhové řetězy. To je pár příkladů toho, co Thule nabízí. Díky těmto pomocníkům se vám usnadní život. Například střešní boxy. Jistě víte, jak je balení věcí na dovolenou náročné. Hromada kufrů a tašek se musí nasoukat do auta. Proč si ale ubírat místo, které má sloužit komfortu posádky? Využijte střešní boxy Thule. Jsou elegantní, takže nepokazí vizuální vzhled vašeho auta. Samozřejmostí je jejich bezpečnost. Využijete je při přepravě lyží, snowboardů, zavazadel, kočárků a dalších objemných věcí, které by překážely v kufru nebo v autě. Cesta bude bezpochyby mnohem komfortnější. Boxy se hodí na všechny typy vozů, které jsou vybaveny střešním nosičem. Při výběru boxů je jen důležité zaměřit se na šířku a délku střechy vozu, lze využít konfigurátor, podle kterého naleznete box rychleji. V nabídce jsou kratší i delší střešní boxy, můžete si pořídit látkové i boxy na tažné zařízení.

Jak vybrat nosič kol Thule?

Další vychytávka na auto. Nosič kol. Jistě sami uvítáte, když nejen vy, ale i vaše kola budou pohodlně cestovat. Do vozidla je ale třeba nedáte, nebo vám zaberou zbytečně moc místa. Pomůže vám nosič kol, který je bezpečný a rovněž designově příjemný. Dokonce samotná funkce nosiče kol představuje bezpečnější a jednodušší převezení těchto dopravních prostředků, je tak vhodný i na delší trasy. Kolo stačí jen nasadit a můžete vyrazit vstříc výletu či delší dovolené. Žádné složité montování i demontáž. Výběr nosiče záleží pouze na typu auta a na množství převážených kol. A ještě je důležité, jestli máte hagusy, tažné zařízení nebo třeba příčné nosiče. Můžete mít nosič na tažném zařízení za zadními dveřmi nebo na střeše, záleží na vás, co je pro vás komfortnější.

Nejlepší kočárky pro děti Thule

Thule je synonymum pro kočárky zejména aktivních rodičů, je to ovšem dané tím, že společnost myslí na příslušenství pro aktivní sportovce obecně. Od toho se tedy odvíjí i řady těchto produktů, společnost má ve svém portfoliu kočárky pro děti Thule jak v klasické podobě, tak i jejich sportovnější verze. Může jít i o vozíky na běh, rovněž jejich podoby, které se namontují za kola. Samotné vozíky někdy lidem vyhovují více než kočárky, protože z nich tolik nebolí záda. Snadněji se s nimi také manipuluje. Samozřejmě tyto verze vozítek nijak nepostrádají stejné bezpečnostní a komfortní prvky jako klasické kočárky od Thule. Na první pohled jsou vozíky sice větší, ovšem zacházení s nimi je stejně bezproblémové. A zmíněné praktické dětské vozíky za kolo jsou speciálně sestaveny, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům každého cyklisty. Vynikají aerodynamikou a klidně s nimi můžete jezdit ve vyšší rychlosti, jde skutečně o bezpečný produkt, který bude pro vás komfortní a pro dítko maximálně pohodlný a bude ho chránit. Vozík za kolo pouze snadno přiděláte, a přitom bude pevně a bezpečně uchycen. Nijak nepovolí, ani se při jízdě nebude nebezpečně nenaklánět. Pojme i batohy, ledvinky, tašky a jiné věci, které si s sebou vezmete na výlet. Povrch vozíku zdobí reflexní prvky, má i skvělé odpružení, je vyroben z materiálů, jež chrání před nepříznivými vlivy počasí, odolá i dešti nebo sněhu. Vozík samotný se hodí i na lyžování. A snadno jej složíte do vozidla.

Kočárky Thule – z čeho vybírat?

Podívejme se tedy na tolik skloňované dětské kočárky Thule. Ty jsou úžasné pro pohodlnou jízdu ve městě a stejně tak obstojí i v náročném přírodním terénu, podstatné je hlavně maximální bezpečí pro vaše děťátko. Vybrat si můžete z mnoha barevných provedení a designů. Maximální komfort pro vás i dítě zajišťují odlehčená konstrukce a vyladěné odpružení. Jak ale vybrat ten správný kočárek pro vás? Pokud hledáte něco do města, skvělé jsou sportovní kočárky Thule. Říkáte si, proč vám na zdánlivě nenáročný terén nabízíme sportovní variaci kočárku? Díky právě odlehčené konstrukci a vyladěnému odpružení jsou ideální pro klasické procházky, protože manipulovat s kočárkem na kočičích hlavách, využívat prostředky hromadné dopravy, to pro nějaký jednoduchý stroj není jen tak. S městským výletem si proto poradí sportovní verze. Tyto kočárky Thule mají navíc reflexní lemování obvodových linií (stříška nebo ráfky všech kol), takže jsou i dobře viditelné. Sedačka kočárku má pětibodové popruhy, které zajišťují bezpečí dítěte, oceníte také chytře udělané úložné prostory, kam budete moct dát svačinu, hračky pro dítě, svůj telefon, klíče, doplňky a další věci. Tento prostor najdete na vhodně zvoleném místě, aby vám nic nevadilo ani při sportu. Najdete tu praktický košíček s organizérem, který je dobře uzavíratelný, takže vaše věci budou v bezpečí. Kočárek sám o sobě je perfektně skladný, tudíž ho máte i ve voze uložený bez problémů. Spodní část kočárku je přizpůsobena i větší zátěži, ať se to týká rychlosti nebo terénu, jeho řídítka jsou snadno nastavitelná, sedačka je polohovací a vaše dítě ochrání síťka včetně větrání skrz okénko.

Kočárek Thule – proč je tak oblíbený?

Dnes je moderní sportovat i s dětmi, proto spousta rodičů nechce omezení. Maminky samotné se po porodu chtějí dostat rychle do formy, proto potřebují flexibilního pomocníka, aby zvládly pohyb i péči o dítě. Kočárky tak musí něco vydržet. Právě Thule jsou tak oblíbené, firma nabízí velké množství kočárků a příslušenství, s nimiž nikoho mateřství neomezí. Ať jde o běhání, nebo cyklistiku. Nic není nemožné. Stačí si pořídit kvalitní dětské kočárky, vozíky a příslušenství. Zmínili jsme sportovní kočárek do města, do přírody mějte kočárek do terénu, kdy v kopcích oceníte odpružení, díky kterému se vám bude s kočárkem lépe zacházet a dítě nepocítí velké nárazy. Lepší jsou i větší 16palcová zadní kola a přední otočné kolo. Brzda vám umožní okamžitě zastavit v jakékoli situaci, kočárek budete moct ovládat i jednou rukou. Jak vidíte, Thule je svět plný pomocníků, kteří vám usnadní cestování.