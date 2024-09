Objevte tým Lee Row: jak noční proměny přinášejí nový vzhled komerčním prostorům

Food Court OC Korso Karviná | Foto: Lee Row archiv

Skryté změny v každodenním životě

Život může být plný rutiny. Chodíme na stejná místa, potkáváme stejné lidi a často si ani nevšimneme, jak se veřejné prostory mění. Jak se stane, že se nám občas naše okolí přetváří před očima? Za těmito proměnami stojí náš tým zkušených profesionálů, kteří s přesností a péči přetvářejí veřejné prostory během noci, zatímco my spíme. Bourají, lepí, malují, řežou, montují a pijí nezdravé množství kávy, aby mohli s prvními paprsky slunce dokončit práci, zahladit po sobě stopy a připravit prostory na nový den. A večer? Zas a znova. Díky jejich precizní práci můžeme my všichni ráno přijít na čisté a bezpečné místo, aniž by nám jejich noční činnost narušila naši každodennost.

Lee Row: Měníme vaše prostředí

Ať už nakupujete džíny, chleba nebo zajdete na večeři do foodcourtu, možná si nevšimnete, jak se okolní prostory mění. Ale Lee Row dělá vše pro to, aby vám tyto změny usnadnily a zkrášlily každodenní život. Tam, kde jste dřív našlapovali na vyleštěné kachličky s výhružnou žlutou cedulí o kluzkém povrchu, je najednou měkký koberec. Jedná se snad o nový design, nebo ochranu před špínou? Ani jedno. Pod vašima nohama zkrátka v danou chvíli chybí podlaha. Ale nebojte, pevnou půdu vám zajišťuje tým Lee Row, který každou noc kousek po kousku vylepšuje komerční prostory, aby pro vás byly připraveny na nový den.

Avion Ostrava Refit 2019 – fotografie z nočních pracíZdroj: Lee Row archiv

Avion Ostrava Refit 2019 – fotografie z nočních pracíZdroj: Lee Row archivPráce, která má své kouzlo

Noční práce na veřejných místech je sice obtížná a má své nástrahy, ale u nás v Lee Row ji milujeme. Každou noc, když naše týmy dokončí své úkoly a vidí proměnu, si představují, jak budou prostory vypadat, když je lidé uvidí během dne. Vědí, jaké změny byly provedeny a jaký vliv to bude mít na zážitek každého návštěvníka. To, že si nikdo jiný těchto změn často ani nevšimne, je pro ně součástí kouzla jejich práce.

Přestože ne každá zakázka vyžaduje práci v tichých nočních hodinách, často musíme pracovat tímto způsobem, abychom vám zajistili neomezený přístup do obchodních center nebo menších obchodů. Zároveň se snažíme přeměnit tyto prostory na krásnější a funkční místa pro trávení času. Chcete vidět naše realizace na vlastní oči? Navštivte naše webové stránky, kde najdete ukázky projektů a dozvíte se více o tom, co děláme.

Beauty Coworking Time – generální dodávka beauty coworking centraZdroj: Lee Row archiv

Stavíme i domy na klíč

Naše noční práce, kdy dokážeme komerční prostory designově a užitkově přivést k dokonalosti, bez narušení jejich běžného provozu, je jen jednou částí našich činností. Kromě realizací obchodů, kanceláří, kadeřnictví či maleb fasád se s nadšením věnujeme i stavbě soukromých prostor. Ať už jde o výstavbu domů na klíč, rekonstrukci starých budov s citlivě vloženými moderními prvky, nebo jakékoli jiné projekty. Postaráme se o všechny detaily včetně administrativních formalit, aby se naši klienti mohli soustředit na radost z proměny svého vysněného bydlení. Ať už pracujeme za slunečních paprsků, deštivých dní nebo za svitu měsíce. Milujeme výzvy, máme dostatek energie a posvítíme si na každý projekt!

Dodávka interiéru bytu na ČeladnéZdroj: Lee Row archiv