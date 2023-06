Ještě v 70. letech byla diagnostika i léčba poruch plodnosti v plenkách. Neplodnost se považovala čistě za ženský problém a kromě velmi bolestivého zprůchodňování vejcovodů byla mnohdy „léčena“ pobytem v lázních. Muži se většinou nevyšetřovali. Pokud už přece k nějaké diagnostice došlo, výsledkem byla léčba inseminací od dárce. Doba se naštěstí posunula a škála možností asistované reprodukce je dnes široká.

Prvním miminkem z IVF byla Britka Luise

Za vývojem léčby neplodnosti metodou mimotělního oplodnění (IVF) stojí dvojice britských vědců. Zásluhou embryologa Edwardse a gynekologa Steptoea se tak jako první dítě z mimotělního oplození v roce 1978 narodila Louise Brownová. Její rodiče se o miminko snažili dlouhých devět let. Poté, co lékaři přišli na to, že na vině je neprůchodnost vejcovodů, rozhodli se pár zařadit do svého výzkumu. Laparoskopicky odebrali Lesley Brownové z vaječníků vajíčka, která pak v Petriho misce spojili se spermiemi jejího manžela. Protože se embryo vyvíjelo dobře, vložili jej zpět do Lesleyny dělohy.

Brno jako průkopník východního bloku

Pozadu nezůstávali ani čeští vědci. Ještě v tom samém roce se pokusili, zatím neoficiálně, provést IVF i v brněnské nemocnici na Obilním trhu. „Odborná literatura týkající se lidských embryí v té době nebyla k dispozici, stejně tak ani materiály potřebné pro odběr vajíček či speciální přístroje. Vše potřebné jsme si vyráběli sami,“ popisuje tehdejší situaci profesor Trávník, který spolu s kolegy na tomto projektu pracoval. Vajíčko do těla matky poprvé přenesli českoslovenští lékaři už v srpnu 1981. Bohužel neúspěšně, stejně skončilo i několik dalších pokusů.

Nakonec se i přes nedostatek vybavení úspěch dostavil. „Pouhé čtyři roky po narození prvního miminka na světě z IVF jsme v roce 1982 pomohli na svět prvnímu dítěti po asistované reprodukci nejen v Česku, ale i v celé střední a východní Evropě,“ dodává profesor Trávník, který dnes působí na brněnské reprodukční klinice REPROMEDA. Cesta k běžnému využívání umělého oplodnění však byla ještě dlouhá.

Budoucnost (nejen) asistované reprodukce spočívá v genetickém testování

Začátkem milénia se začaly objevovat nové postupy a metody, které výrazně zvýšily úspěšnost léčby. Tehdejší novinkou byla oplozovací metoda ICSI, při které je vybraná spermie injekčně vpravena přímo do vajíčka. Prodloužila se také kultivace embryí na dnes běžných pět dní.

Největší zlom však přineslo preimplantační genetické testování, které odhaluje skryté genetické vady embryí. Ukázalo se, že i vzhledově normální embrya mohou nést genetické chyby, jež mohou způsobovat vážná onemocnění dítěte nebo opakované potrácení. Jako první ve střední a východní Evropě tuto metodu začala používat právě brněnská reprodukční klinika REPROMEDA.

Zásadní v tomto směru je prevence. Genetické testování před snahami o početí doporučují IVF kliniky svým pacientům již dlouhodobě. “V současné době je na místě uvažovat o plošném zavedení v celé populaci. Preventivní testování by přenašečství řady závažných onemocnění včas odhalilo a lidé by nemuseli zažívat bolestné okamžiky, kdy se dvěma zdravým lidem narodí smrtelně nemocné nebo těžce postižené dítě,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá, majitelka a ředitelka reprodukční kliniky Repromeda. Také americká společnost pro lékařskou genetiku (ACMG) doporučuje testování všem, kteří plánují početí. Testování by vedlo nejen ke zdravější populaci, ušetřilo by také výdaje ze zdravotního pojištění. Mezi tzv. nejdražší diagnózy totiž spadá většina dědičných onemocnění, které jsou buď neléčitelné nebo léčitelné jen velmi obtížnou cestou. Jedna dávka léku, který často pouze zmírní některé příznaky stojí řádově desítky milionů korun.