Již podruhé jsme s našimi klienty vyrazili do Hopsiny.

Všichni jsme se mohli vyřádit na skluzavkách, rodeo býkovi nebo v bazénku s míčky. Koho zmohla únava, ten si mohl odpočinout na velkých polštářích. V tomtéž týdnu nás navštívila terapeutka Naďa se svým psím parťákem Baxem. I s nimi jsme si užili spoustu legrace a řádění. Málokterý klient DOZP „Nováček“ není fanouškem a pozorovatelem POPELÁŘSKÝCH VOZŮ (včetně dívek), takže naším dalším cílem výletu se stala exkurze do firmy Čistá Plzeň, kde jsme si vyzkoušeli třídění odpadu, jak se sedí i stojí na popelářském vozu a navštívili i sběrný dvůr.

A co se ještě přihodilo dalšího? Dle velkého očekávání k nám na zahradu přihopkal velikonoční zajíček se svými úkoly. Za jejich splnění nás neminula sladká nadílka. Zajíčku … moooc děkujeme!!!

A už se společně těšíme na další výlety.

Návštěva v kostele u Saleziánů

Na pozvání, které jsme obdrželi od pátera J. Barhoně, jsme se vypravili ve středu 3. dubna dopoledne do kostela u Saleziánů na Velikonoční mši. Po příjezdu na místo, jsme se, se skupinkou našich klientů, přesunuli do interiéru kostela, který působí velmi příjemně a zasedli do lavic. Zanedlouho vešli kněží a započala mše ve slavnostním duchu.

Tentokrát mši vedl biskup Tomáš Holý, z Bible četl i páter Jiří Barhoň. Přítomnost pana biskupa prosvětlila atmosféru mše, působil velmi pozitivně a v závěru mše obešel spolu s páterem a jejich asistentem všechny přítomné, kterým osobně požehnal. Mše se našim klientům líbila, měli z ní pocit uspokojení a naděje, kterou biskup vyzdvihl a vlil do duší všech věřících naději na zlepšení vztahů mezi lidmi a poměrů ve světě.

Dobrovolnice z konzervatoře

V rámci týdne dobrovolnictví jsme v našem domově „Petrklíč“ přivítali dvě děvčata z plzeňské konzervatoře. Anežka a Barbora studují první ročník muzikálu a operního zpěvu. Pro naše klienty si připravily nádherné sólové skladby populárních písní, ukázky muzikálu, opery a také několik lidovek.

Obě dívky jsou velmi dobré kamarádky a zpívají spolu už několik let a v rámci dobrovolnictví nejenom zpívají, ale také venčí pejsky, nebo chodí nakupovat seniorům. Jejich duety byly dokonalou souhrou rytmu a melodie a ani jsme nechtěli věřit, že děvčatům je teprve patnáct let, neboť jejich pěvecký i slovní projev byl naprosto profesionální. Jejich pěvecké představení se odehrálo ve čtvrtek 25. dubna 2024 a bylo pro naše klienty opravdovým hudebním zážitkem. Děkujeme Anežce a Barboře a také jejich paní vychovatelce Janě Uhlířové z internátu Střední průmyslové školy dopravní Plzeň DMI, pod jejímž vedením obě děvčata své dobrovolnictví realizují.

Slovanské vlnky ve „Sněžence“

Ve středu 27. března odpoledne ve 13.30 hodin zavítaly do našeho domova děti z 80. MŠ na Slovanech, které si říkají „Slovanské vlnky“. Přijely naše klienty potěšit pásmem velikonočních říkanek a písniček. Vystoupení dětí vždy vykouzlí úsměv na tváři a vzbudí dojetí v nitru každého našeho klienta.

