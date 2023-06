Martina Nová je zástupkyní ředitele oddělení developmentu ve skupině Accolade, která se zaměřuje na investice do prémiových a k přírodě šetrných průmyslových nemovitostí. Má na starosti přípravu lokalit, dohled nad realizací projektů a následné předání dokončených objektů nájemcům, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Původně je ale právě z Karlovarského kraje, kde je Accolade největším investorem.

Martina Nová, zástupkyně ředitele oddělení developmentu ve skupině Accolade | Foto: Accolade, s.r.o.

Jak hodnotíte aktivity Accolade v regionu jako někdo, kdo Karlovarsko dobře zná?

Jako rodačka z Chebu si dobře pamatuji, jak město vypadalo před tím, než tu skupina Accolade začala podnikat. Rozdíl je opravdu znát. Třeba i v tom, že se nám podařilo přispět k vytvoření stovek nových pracovních míst, která navíc vznikají i díky přeměně nevzhledných a dosluhujících brownfieldů v moderní průmyslové areály. Jde o širokou paletu zaměstnání, a to včetně nejvyššího managementu. Zvedly se mzdy a zvýšila se životní úroveň obyvatel. A pozitivně naše aktivity hodnotí i sami obyvatelé Chebu. Například, když jsme dokončili první část areálu Cheb South, který vyrostl na brownfieldu po bývalých strojírnách, přišlo za mnou několik mých vrstevníků a gratulovali, že se nám podařilo ze zanedbaného místa vytvořit prostor pro moderní podnikání. To byla asi nejhezčí odměna a utvrzení, že to, co děláme, má smysl.

Čím je pro Accolade kraj atraktivní? Roky byl na okraji zájmu investorů.

Jde vlastně o bývalé Sudety, což s sebou nese určitou historickou zátěž. Kraj se roky potýkal s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v rámci České republiky a zároveň s nízkými platy. My ale Karlovarsko od počátku vnímáme jako region příležitostí s velkým rozvojovým potenciálem, a to hlavně díky dobrému dopravnímu napojení na západní Evropu a průmyslové tradici. Cheb byl jednou z prvních lokalit, kde jsme začínali, dnes tu máme naše nejúspěšnější projekty a s městem spolupracujeme už více jak deset let. Aktivně působíme ale i v jiných částech Karlovarska – aktuálně se soustředíme třeba i na Ostrov nad Ohří.

Průmyslový park ChebZdroj: Accolade, s.r.o.

Jak jste vlastně Karlovarském kraji začínali?

Možnost nastartovat v této lokalitě tolik potřebnou změnu se nám naskytla v roce 2013. Průmyslová zóna byla v minulosti městem Cheb rozdělena na pomyslné dvě poloviny, kdy jedna byla obsazena koncovými uživateli a na druhé části jsme dostali šanci my, kteří jsme chtěli připravit prostory k pronájmu v souladu s nejmodernějšími trendy. Začali jsme aktivně pracovat na přípravě pozemků a v krátké době, už tři roky po podpisu první smlouvy s městem, jsme předávali nově vznikající prostory výrobní společnosti BWI. Zanedlouho řady našich nájemců v průmyslovém parku v Chebu rozšířilo třeba Tchibo nebo DHL, které se okamžitě zařadily mezi jedny z největších a nejatraktivnějších zaměstnavatelů v regionu.

Kromě areálu Cheb South, který se v době svého dokončení stal ve své kategorii nejekologičtější průmyslovou budovou na světě, investujete na Karlovarsku ještě do několika dalších projektů. Jak velké investice zatím proběhly?

Skupina v regionu dosud investovala do vzniku již téměř 300 tisíc metrů čtverečních výrobních, e-commerce a logistických prostor. Hodnota hotových a předaných projektů přesahuje 7,5 miliardy korun. V současnosti jsme na Karlovarsku hrdí na celkem osm již dokončených budov s 12 nájemci z řad významných výrobních, logistických i e-commerce společností, kterých bude dále přibývat.

Průmyslový park Cheb South.Zdroj: Accolade, s.r.o.

Accolade v kraji nevystupuje jen jako investor do průmyslových nemovitostí. Jaké jsou další aktivity?

Podporujeme významné kulturní, sportovní i společenské akce, dlouhodobě spolupracujeme například s chebským divadlem. Dále pravidelně naše podpora míří tolik potřebným organizacím, jako Hospic sv. Jiří, který stále rozšiřuje své služby, či organizace Joker poskytující sociální služby, kde jsme v minulosti financovali mimo jiné novou kuchyň. Pomáháme také s podporou dárcovství krve a letos budeme opět partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Karlovarsko je mojí srdeční záležitostí a je pro mě proto nesmírně důležité, že Accolade takto pozitivně přispívá k ekonomickému i kulturnímu rozvoji mého rodného kraje.

Průmyslový park Cheb South.Zdroj: Accolade, s.r.o.