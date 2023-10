V Nemocnici Roudnice nad Labem vzniká nové moderní pracoviště – Oddělení následné intenzivní péče (NIP). A jedinečný je i tamní nástup do zaměstnání.

Mentorka Šárka Hoťová | Foto: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Nástup do nového zaměstnání v pohodě a bez stresu? Jde to! Přesně to je náplní práce mentorky Šárky, která na Oddělení následné intenzivní péče Nemocnice Roudnice nad Labem provází nově příchozí personál.

Nově příchozí sestřičky tak nebudou na péči o pacienty nikdy sami. Se vším jim pomůže a bude k dispozici mentorka Šárka. Seznámí je s provozem oddělení, veškerou přístrojovou technikou a vedením zdravotnické dokumentace. „Můžu svoje zkušenosti předávat dál a naplňuje mě, že můžu někoho tyto věci učit. A když nemám nové holky, starám se o naše pacienty, snažím se je psychicky podpořit, a to vše s individuálním přístupem“, říká Šárka.

Zdroj: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Do nemocnice v Roudnici nad Labem přišla z oddělení NIP – Nemocnice Vršovice. Jedním z důvodů bylo i to, že bylo vyhověno její žádosti pracovat v ranních směnách na zkrácený úvazek, aby se mohla naplno věnovat svým malým dětem. A proč právě Oddělení následné intenzivní péče?

„Následné intenzivní péči se věnuji přes 15 let a práce mě stále baví. Díky této specializaci a neustále se vyvíjející technice se mohu neustále vzdělávat. Máme u nás skvělý kolektiv, mé kolegyně a kolegové jsou zároveň i mými kamarády. Jsem tu šťastná.“ dodává Šárka. Mimo práci věnuje veškerý čas své rodině, kterou miluje a výletům s nimi.

Nemocnice Roudnice nad Labem bude mít nové moderní Oddělení následné intenzivní péče (NIP). Do konce roku zde vzniknou tři desítky nových specializovaných lůžek pro následnou intenzivní (NIP) a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP). Pacienty z regionu, kteří tento tip specifické péče potřebují, nebude tedy nutné převážet do vzdálených regionů.

Zdroj: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci.

Hlavním posláním pracoviště následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad nejčastěji na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče, či propuštění pacienta do domácí péče.

Ještě před několika desítkami let tito lidé měli jen mizivou šanci na přežití, natož na návrat do běžného života. Díky vysoce specializované péči se to ale dnes mění.

Chtěli byste i vy být součástí našeho nového moderního oddělení? Pak máte jedinečnou příležitost. V nemocnici aktuálně sestavujeme tým zaměstnanců, složený ze sestřiček a sanitářů, právě pro nový NIP. Více informací o volných pozicích naleznete na www.pentahospitals.cz/nemocnice-roudnice/kariera anebo kontaktujte personální oddělení nemocnice, Mgr. Jitku Wagnerovou na tel. 607 066 849.