Neotřelý příběh karlovarských rodáků, jejich produkty si zamilovala celá Česká republika

Foto: NaturalProtein s.r.o.

Když se před čtyřmi lety Václav Bubla a Tomáš Michek rozhodli, že začnou podnikat v odvětví, ve kterém nemají žádné zkušenosti, měli jasnou představu o tom, že jejich výrobky bude milovat celá Česká Republika. Dnes jsou ke splnění svého cíle dříve než kdykoliv předtím. Toto je netradiční příběh lovebrandu z Karlových Varů - společnosti NaturalProtein.

Z náročných zákazníků k ještě náročnějším šéfům

Ještě pár let zpátky trávili čas tím, že na internetu hledali proteinové doplňky, které by vyhovovaly jejich představám. Vadilo jim umělé a nezdravé složení drtivé většiny z nich. Vzorec syrovátkový protein, aroma a sukralóza se na trhu objevoval tak často, až si Václav s Tomášem začali myslet, že se vše vyrábí v jedné velké fabrice, kde jen mění etikety s jinými názvy distributorů. “Kdyby nám tenkrát někdo řekl, jak blízko jsme pravdě, rozhodně bychom mu nevěřili. Je to až neuvěřitelné, jak nikdo nechtěl přinášet žádné inovace” vzpomíná Václav Bubla.

Když se jim nepodařilo najít produkt, který by splňoval jejich požadavky, rozhodli se vyhrnout si rukávy a vyřešit to způsobem, který je jim vlastní - prostě si svůj protein vyrobit. I přestože oba pracovali na vysokých manažerských pozicích, vyměnili obleky za zástěry, telefony a notebooky za nerezové mísy a metličky a večery začali experimentovat v kuchyni. Zpočátku se s vývojem dost natrápili. “Rozhodně jsme našli sto způsobů, jak to celé nedělat,” smějí se dnes zakladatelé. Brzy našli recept, se kterým byli spokojeni. “Použili jsme zkrátka pravé mrazem sušené ovoce, vlákninu, stévii a nejkvalitnější syrovátkový protein,” dodávají. Pak už se pustili do akce.

První balení NaturalProteinu v roce 2018Zdroj: NaturalProtein s.r.o.

Problémy, překážky, nereálné cíle

“Vytvořili jsme eshop, na kterém nešlo kvůli programátorské chybě objednat”, odpovídají zakladatelé na otázku, jaké byly začátky. “Vše jsme míchali ručně po práci, obaly jsme si polepovali speciálními samolepkami a složení tiskli na malé inkoustové tiskárně. Ta navíc polovinu času nefungovala.” Kvůli nedostatku času museli všechny zabalené objednávky rozvážet sami dopravcům. “Vždy jsme to všem přivezli po pracovní době, když už se chystali domů. Každý den. Naštěstí na nás jsou ve Varech všude hodní a brzy si na nás zvykli,” vzpomíná Václav Bubla.

Složení ještě několikrát vylepšili na základě zpětné vazby jej doladili k dnešní dokonalosti. Jedná se o bezkonkurenčně nejlepší protein v České republice. A sázka na kvalitu se vyplatila, portfolio se brzy rozrostlo o kolageny, spalovače, superfoods, smoothie, snídaňové kaše a nevypadá to, že by se zakladatelé plánovali někdy zastavit. Cíle mají jasné. Přístup a elán stejný jako první den - jejich výrobky prostě bude milovat celá Česká Republika.

Vozili balíčky autem příbuzným nebo dopravcům po pracovní doběZdroj: NaturalProtein s.r.o.

První výrobní prostor NaturalProteinuZdroj: NaturalProtein s.r.o.