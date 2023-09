Pardubice se staly centrem dopravy. 7. září se konal 12. ročník Dopravní konference a 8. září 22. ročník Silničního veletrhu.

Mezi pozvanými nechyběli politici v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou, manažeři státních fondů a příspěvkových organizací, představitelé samospráv a odborníci na dopravu z různých oborů. O den později se veřejnost mohla podívat do areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) na výstavu vozidel a techniky, která tam na ně čekala jako část programu Silničního veletrhu.

Stěžejními tématy letošní Dopravní konference byly například rozvoj a financování infrastruktury ve východních Čechách v nadcházejících letech, dopravní obslužnost, problematika dopravního uzlu Pardubice a další. Nejenom o těchto záležitostech přijeli debatovat například ministr dopravy Martin Kupka, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, generální ředitel ŘSD Radek Mátl, jeho protějšek z Českých drah Jiří Svoboda a další hosté, mezi kterými nechyběli zástupci Pardubického kraje. „Investice do oprav a modernizace silniční sítě jsou naší prioritou. Již několik let platí, že většinu volných prostředků směřujeme právě do oprav silnic. Například za rok 2022 jsme z krajského rozpočtu na tyto účely uvolnili téměř 700 milionů korun. Z dotačních zdrojů Evropské unie a státu se nám podařilo získat příspěvek ve výši 1,1 miliardy. Takže za minulý rok jsme do komunikací investovali přes 1,8 miliardy korun a v tomto trendu hodláme pokračovat i nadále. Bohužel, kvůli nespravedlivému určení daní ze strany státu jsme jako Pardubický kraj silně znevýhodněni při financování a plánování oprav. Odhadem jsme takto přišli o 10 až 15 miliard korun, z nichž velká část by skončila právě v investicích do 3100 kilometrů krajských silnic a více než 800 mostů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

O vizi pro letošní a nadcházející roky v krajské dopravě návštěvníky Dopravní konference informoval první náměstek hejtmana Michal Kortyš. „Jsem rád, že jsem se mohl setkat se zástupci ministerstva dopravy a dalšími odborníky, se kterými koordinujeme a řešíme naše plány. Pro letošní rok chceme realizovat investice v celkovém objemu 2,2 miliardy korun. Patří sem investice z vlastního rozpočtu do našich silnic II. a III. tříd, akce spolufinancované skrze Integrovaný regionální operační program, Státní fond dopravní infrastruktury, ale i přivaděče k dálnici D35, oprava návozových tras a další. Připomínám, že jsme letos spustili web doprava.pardubickykraj.cz, kam postupně doplňujeme informace ke všem plánovaným odsouhlaseným investičním akcím v naší režii. Návštěvníci tam v tuto chvíli najdou podklady k opravám komunikací pro roky 2023 a 2024. Kromě aktualizace dat pracujeme na doplnění dalších druhů dopravy a projektů. Proto, pokud se zajímáte o výstavbu přivaděčů, modernizaci silnic II. tříd či lokální opravy, navštivte tento web. U větších projektů jsou zveřejněné infoletáky s velice podrobnými informacemi,“ sdělil náměstek Kortyš.

Ministr Kupka: peníze do dopravní infrastruktury musíme dát

O investicích, které plynou do dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji, hovořil na Dopravní konferenci ministr dopravy Martin Kupka. Připomněl výstavbu pro republiku klíčové dálnice D35 či více než sedm a půl miliardy do železničního uzlu Pardubice. Hlavní myšlenkou jeho příspěvku na konferenci byla teze, že rozvoj území umožní pouze kvalitní dopravní infrastruktura. „Dali jsme dohromady výhled pro dalších deset let, tak abychom dokázali dostavět tu základní dálniční síť a rozběhnout stavbu vysokorychlostních tratí. To je jasně měřitelný cíl. Přichystali jsme k tomu i potřebné nástroje, ať už v oblasti legislativy, tak v oblasti financování,“ prohlásil v Pardubicích Martin Kupka, podle kterého by i přes nezbytné úspory na tyto plány měly být k dispozici potřebné prostředky. „Pokud bychom v tomto případě nedokázali investovat, tak se propadneme ještě do větších ekonomických problémů. Bez takových investic nedokážeme udržet tempo s naší konkurencí v podobě Polska a dalších sousedních států. Je to základní podmínka, abychom mohli nastartovat ekonomiku.“

Velké plány na železničních tratích

Největším investorem v oblasti dopravní infrastruktury je v Pardubickém kraji Správa železnic, kterou na Dopravní konferenci reprezentoval její generální ředitel Jiří Svoboda. Ten je s rozvojem železniční dopravní cesty v regionu spokojený. „V Pardubickém kraji spokojení jsme, nicméně jsou před námi další důležitá témata, jako je kompletní rekonstrukce železničního uzlu Česká Třebová. A největším tématem, které se netýká pouze Pardubického kraje, ale i kraje Královéhradeckého a Středočeského, je úplně nová trať Velký Osek – Hradec Králové – Týniště – Choceň. To bude teď pro následujících pět let opravdu velkým tématem, protože stavebních etap bude několik,“ uvedl ředitel Svoboda, podle kterého se do budoucna v regionu připravuje úprava úseku Choceň – Uhersko pro dvousetkilometrovou traťovou rychlost nebo dvojkolejný tunel na trase Ústí nad Orlicí – Choceň.

Krajští silničáři s novým ředitelem

V nové roli ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje se na Dopravní konferenci představil Zdeněk Vašák, který využil tuto příležitost k seznámení se s partnery, kteří se na dopravě v regionu podílejí. A samozřejmě také k načerpání informací o dění v oboru a plánech zúčastněných do budoucna. Hlavní téma, o které se zajímal, byla výstavba dálnice D35. „Na ni navazujeme dálničními přivaděči, je to tedy klíčové téma, které řešíme a do budoucna velmi intenzívně řešit budeme,“ konstatoval Zdeněk Vašák, který ocenil jak příspěvky řečníků na pódiu, tak možnost neformálně se s kolegy potkat v kuloárech. „Věřím, že toto spojení formálního a neformálního programu funguje a doufám, že to bude mít své výsledky.“

Silniční veletrh lákal na výstavu techniky

V pátek 8. září se konal v sídle SÚS Pk také Silniční veletrh. Oblíbená jednodenní venkovní výstava opět přilákala malé i velké návštěvníky. V centru jejich zájmu byla již tradičně vystavená technika a praktické ukázky. „Na veletrhu se prezentovali výrobci a prodejci silniční techniky, stavebních materiálů, techniky a samozřejmě i vozidel, o která měli návštěvníci velký zájem. Jsem rád, že se k nám do areálu SÚS Pk v Doubravicích přišly podívat stovky lidí a mohli jsme jim i my, krajští silničáři, ukázat něco z naší techniky a ukázat, co vše pro občany děláme – od údržby silnic po plánování oprav,“ dodal ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák.