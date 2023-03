Znáte ten pocit, kdy se ještě po letech těšíte z rozhodnutí, které se ukázalo být výhodné a prozíravé? Nabízíme vám příležitost učinit takovou volbu právě teď – pořiďte si novou kvalitní terasu od českého výrobce kompozitního dřeva, společnosti WPC – Woodplastic.

Foto: woodplastic.cz

Vyhraďte si příjemné místo pro setkávání, čistý prostor pro oslavy i pro odpočinek. Vytvořte pro sebe a pro své nejbližší bezpečné útočiště na čerstvém vzduchu, privátní území radosti a zážitků, které vás bude těšit další desítky let. „Dobře navržená a správně postavená terasa je nový prostor, který nám umožní propojení exteriéru a interiéru a zároveň i zvětší obytnou plochu domu nebo bytu. Jedná se o prvek, který dokáže významně vylepšit parametry bydlení a pozvednout je na novou úroveň,“ říká architekt Jiří Novotný a zdůrazňuje: „Atraktivní a celoročně funkční terasu definuje především materiál, ze kterého je zhotovená.“

Zdroj: woodplastic.cz

Kompozitní dřevo je moderní materiál, který – pokud je vyrobený z kvalitní směsi a za pomoci pokročilé technologie, nabízí ještě donedávna nemyslitelné benefity. Český výrobce a dodavatel WPC – Woodplastic garantuje na svá kompozitní prkna Terafest® záruku až 25 let. Odborníci se přitom shodují, že jejich životnost může být i dvojnásobná, a to vše při zachování atraktivního vzhledu, klíčových vlastností a při minimální potřebě údržby.

„Tento materiál nabízí to nejlepší ze dřeva – jako dřevo je příjemný na dotyk a dobře se s ním pracuje,“ vyjmenovává přednosti teras od WPC – Woodplastic architekt Jiří Novotný a dodává: „Kompozit navíc disponuje mimořádnou odolností a stálostí, je velice bezpečný, nedrolí se, netvoří se na něm třísky, a přestože se o něj téměř nemusíte starat, jeho životnost je v porovnání s klasickým dřevem mnohonásobně delší.“

Zdroj: woodplastic.cz

Terasy od výrobce ze středočeských Bukovan jsou šetrné k přírodě, protože je tvoří zbytky dřevěné moučky z obnovitelných zdrojů s příměsí zdravotně nezávadného polyethylenu. Recyklovatelná prkna Terafest® se nemusí natírat ani jinak impregnovat. I díky tomu bude nakonec hodnota vaší terasy z kompozitního dřeva výrazně vyšší, než jsou náklady na její pořízení.

František Horký ze Stolárny Kunovice, který se specializuje na návrhy a montáže teras, to upřesňuje: „Podle mých zkušeností se při cenách nátěrových hmot a materiálu, které jsou nutné pro průběžné ošetření a opravy dřevěné terasy, srovná cenový rozdíl mezi dřevěnou a kvalitní kompozitní terasou zhruba do tří let.“ Jaro na nádherné terase od osvědčeného českého výrobce, za níž vám budou děkovat ještě děti vašich dětí. Tahle příležitost stojí za zvážení, co říkáte?

Zdroj: woodplastic.cz