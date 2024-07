Dům dětí odvedl vekou práci za roky působení a je tu pro děti dál. A jak to vidí končící ředitel pan Aleš Perch?

Foto: Fotky dodal Aleš Perch se souhlasem DDM

V rámci konkurzů na pracovní pozice ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných ÚK, jste jedním z nejdéle sloužících ředitelů, který předává svoji pracovní funkci, takže náš rozhovor by mohl být trochu bilanční. Jak toto období hodnotíte?

Protože se jedná opravdu o dlouho časovou periodu, kdy jsem byl v porevoluční době v roce 1991 jmenován do funkce ředitele tehdy ještě Městského domu dětí a mládeže, tak bych rád své hodnocení rozdělil na 2 části. Tou první etapou je činnost DDM Teplice pod zřizovatelskými kompetencemi Okresního úřadu a Školského úřadu a zahrnuje cca 10 letou periodu, která byla ukončena cca v roce 2000, kdy se novým zřizovatelem stal Ústecký kraj. Jednalo se o období transformace, rozsáhlých systémových změn, které se projevilo např. v od ideologizování Domu dětí a mládeže od „pionýrských tradic“ a vytvoření moderního konceptu centra volného času, které nebude svázáno žádnou ideologií, ale snahou zajišťovat moderní volnočasové aktivity o které bude zájem. Rád na tuto hektickou ještě „před internetovou“ dobu vzpomínám, kdy sice chyběly finance, ale bylo nadšení a motivace zajišťovat volnočasové aktivity podle nových požadavků a možností. V této době jsem také inicioval vznik nestátních neziskových organizací, které s DDM spolupracovaly a finančně podporovaly jeho činnost. Konkrétně Nadace HELP, později Nadační fond HELP podporoval integraci nejen zdravotně postižených dětí do činnosti zájmové a rekreační, ale také zařazování dalších znevýhodněných skupin dětí například z Dětských domovů do prázdninových táborů a zajistil kvalitní sportovní vybavení: kola, vodácké a lyžařské potřeby. Druhou neziskovou organizací, která úzce spolupracovala a finančně DDM Teplice podporovala, bylo Občanské sdružení FOCUS při DDM, později zapsaný spolek, který realizoval společné projekty s MPSV a Úřadem práce v rámci Vzdělávacího a rekvalifikačního střediska DDM, nebo projekt MŠMT na podporu informačních technologií „Informační centrum“.

Jsem rád, že jsem se mohl podílet i na projektové činnosti, která pomohla zajistit pro DDM Teplice právě chybějící finanční zdroje a také prestiž, protože před více jak 20 lety nebylo zajišťování vícezdrojového financování z grantů samozřejmostí. Prvním rozsáhlejším projektem , který v sobě zahrnoval jak činnost zájmovou, tak vzdělávací, byl projekt Integrovaného centra volného času, který byl koncipován v krytu CO, v Trnovanech, ve víceúčelovém zařízení DDM Teplice. Na projekt jsme získali dotaci American Peace Corps, ze které jsme vybavili krejčovskou dílnu určenou pro mladistvé vstupující na trh práce, které jsme na základě akreditace MŠMT prostřednictvím Vzdělávacího a rekvalifikačního střediska DDM „zaměstnávali“. Část dílny „Integrovaného centra“ měla status chráněného pracoviště, které bylo určeno pro zdravotně znevýhodněné klienty spolupracující speciální školy Arkádie, která tento pracovní program již samostatně zajišťovala. Finanční zdroje určené zejména na mzdové prostředky pedagogů a mistrů odborného výcviku jsme získali z projektu PHARE, od MPSV ČR. V této době jsme se za aktivní pomoci NF HELP také zaměřili na projekty integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí do činnosti zájmové, které jsme realizovali na základě grantů MŠMT a MK a jednalo se například o program „hippoterapie“ kdy do jezdeckého klubu v Bukovicích mikrobusem DDM dojížděly jak děti z jezdeckého klubu DDM, tak děti z léčebny U Nových lázní, spec. školy Arkádie, tak z Dětského domova v Krupce a společně trávily svůj volný čas. Podobný program zaměřený na společnou práci dětí z dramatického klubu DDM a dětí z léčebny U Nových lázní byl projekt „Divadelní dílny“, jehož výsledkem byl filmový dokument popisující tuto spolupráci. Jistě by se dala vyjmenovat a popsat ještě spousta dalších aktivit, které DDM Teplice nově vytvářel a zajišťoval a které přesáhly běžný rámec činností, které DDM v ČR v tomto období běžně zajišťovaly.

Druhou hodnotící etapou mé činnosti je období cca od roku 2000 po současnost, kdy DDM Teplice zřizuje Ústecký kraj. Jedná se o dlouhý časový úsek, který zahrnuje pevné zakotvení DDM Teplice jako moderního střediska volného času v systému a konceptu vzdělávání a organizování zájmových činností podle strategických plánů ÚK a MŠMT a také podle potřeb Statutárního města Teplice, kde své služby zajišťujeme. Tato novodobá historie zohledňuje nové požadavky klientů na to, jak by mělo moderní centrum volného času vypadat jak po stránce materiálně – technického vybavení, tak po stránce pestrosti i kvality nabízených konkrétních programů. Smažíme se proto zahrnovat do nabídky pravidelné zájmové činnosti jak moderní a atraktivní trendy, jakými jsou například kluby programování, grafiky, tvorby webových stránek nebo 3D tisku v oblasti technického vzdělávání, nebo in–linové bruslení či základy horolezectví, které budou nově organizovány na lezecké stěně v tělocvičně DDM., tak udržovat systém „tradičních“ zájmových kroužků, o které je dlouhodobě zájem a který zahrnuje většinu přírodovědných, modelářských nebo uměleckých a tanečních aktivit. Připravit atraktivní program se neobejde bez spolupráce kvalifikovaných a motivovaných pedagogů volného času, kterým bych rád touto cestou poděkoval za jejich zájem a ochotu tuto náročnou práci zajišťovat. Naší snahou je v rámci zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravit kvalitní vzdělávací kurzy, a proto jsme připravili již druhý projekt MŠMT a EU „Šablony“, Operační program JAK, který je určen jak na zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků, tak na podporu inovativního vzdělávání právě účastníků kroužků, klubů, nebo jiných forem zájmové činnosti, kterou DDM Teplice zajišťuje.

Jsem ráda, že jsme se dostali k současnosti, protože ta čtenáře bude jistě zajímat. Máte nějaké porovnání ohledně množství, nebo kvality různých forem zájmové činnosti, kterou jste vykonávali dříve a nyní?

Nevím, jestli statistické údaje budou úplně ty čtenářsky nejpřitažlivější informace, ale přesto se pokusím o kvantifikaci vývoje výkonu a popis některých změn. Když jsem před více než 30 lety začínal, tak jsem musel sjednotit 2 organizace, a to Okresní a Městský dům pionýrů v nový subjekt Dům dětí a mládeže a zajistit nový chod organizace, která disponovala 4 různými nemovitostmi, ve kterých se zájmová činnost provozovala. Okresní úřad, jako první po revoluční zřizovatel DDM Teplice, samozřejmě z ekonomického hlediska požadoval snížení všech nákladů a výdajů, což znamenalo zamezit duplicitě oborů, které byly dříve vykonávány prostřednictvím Okresního i městského domu pionýrů více než 30 interními zaměstnanci a také nově zajistit organizaci DDM v jedné školní budově. Podle statisticích výkazů docházelo v roce 1991-93 na cca 40 různých zájmových kroužků přibližně 500 dětí, v rámci další dekády se výkony zdvojnásobily, ale počet zaměstnanců se o polovinu snížil. Konkrétně v pravidelné zájmové činnosti jsme v roce 2010 překročili magickou tisícovku registrovaných členů kroužků, ale i v ostatních oblastech zájmového vzdělávání, jakými je organizování tzv. nepravidelných akcí (tematické zájezdy, kulturní přehlídky, sportovní soutěže) a akcí pobytových (tábory, sportovní soustředění) jsme výkony zdvojnásobily. A v roce 2024 dochází do 164 různých zájmových kroužků již 1 376 registrovaných návštěvníků, po celý školní rok připravujeme více jak 100 nepravidelných akcí kterých se zúčastní více jak 7 000 zájemců a na 18 různých prázdninových táborech je přihlášeno více než 700 dětí… Takže výkony se prokazatelně zvyšují, což je jistě podmíněno také jejich kvalitou. Protože veškerá naše činnost je nejen dobrovolná, ale také zpoplatněná diferencovaně stanoveným zápisným, tak ve svém důsledku rodiče a děti se svobodně rozhodují, zda budou docházet do DDM, nebo do jiné organizace, která v mikroregionu Teplice poskytuje služby v oblasti volného času a nás zájem o naše aktivity těší!

Při přípravě střednědobého plánu rozvoje DDM Teplice je nutné brát na zřetel jak hlediska finanční podpory a požadavky které určuje zřizovatel, Ústecký kraj, tak specifické hledisko demografické a uvědomit si kde, komu a jaké služby nabízíme a snažit se maximálně vyjít vstříc očekávání uživatelů. Tím chci vysvětlit naši společnou snahu o vyvažování počtu a poměru různých forem zájmového vzdělávání které zajišťujeme, protože finanční podpora v podobě normativů jde výhradně na žáka registrovaného v pravidelné zájmové činnosti, nikoliv na ostatní činnosti. Přesto soustavně organizujeme i akce nepravidelné, které jsou určeny i neorganizovaným dětem a mají například podobu tematických zájezdů, soutěží a přehlídek nebo táborů a některé akce zapadají také do komunitního plánu Statutárního města Teplice, kterému touto cestou děkuji za podporu některých akcí, jakými například byly Den Země nebo Den dětí. Dále v souladu s požadavky Školního vzdělávacího programu zajišťujeme jak pro školy, tak organizované skupiny dětí a mládeže řadu programů vzdělávacích a preventivních. Velmi atraktivní je například nabídka přírodovědného oddělení zaměřená na enviromentální výchovu, nebo zábavnou formou koncipované preventivní akce zaměřené na dopravní výchovu. Rád bych touto cestou poděkoval MŠ, ZŠ a SŠ které s námi spolupracují a zúčastňují se našich vzdělávacích programů a společně zajišťujeme například Olympiádu MŠ, nebo více jak 20 kol okresních předmětových olympiád MŠMT.

Můžete upřesnit jaké zájmové kroužky zajišťujete a co máte připraveného pro nový školní rok 2024/2025?

Pravidelná zájmová činnost je tematicky rozdělena na oblasti, kterou spravují a řídí vedoucí sportovního, přírodovědného, technického, výtvarného, keramického, pohybového, hudebního, společensko – vědního a předškolního oddělení a každé oddělení zahrnuje cca 15 – 20 různých konkrétních oborů jakými jsou například taneční, nebo florbalové kluby, nebo dalších 150 kroužků, které jsou uveřejněny v naší nabídce na www.ddmteplice.cz Pravidelné zájmové aktivity jsou určeny zejména dětem školního věku, ale podle zájmu a tematického členění se mohou přihlásit i děti předškolního věku, studenti a mládež a také dospělí zájemci. Rád bych proto všechny zájemce pozval po prázdninách, v pondělí 9. září do DDM Teplice, kde proběhne velká náborová a prezentační akce „Den otevřených dveří“ a kdy budou mít zájemci možnost vidět prostředí ve kterém zájmové aktivity realizujeme, některé aktivity si mohou také „nanečisto“ vyzkoušet a zejména od pedagogů volného času, kteří tuto činnost zajišťují, obdrží potřebné informace k činnosti zájmových kroužků. Děkujeme všem rodičům, kteří využili zábavné, ale také náborové akce „Den dětí v DDM Teplice“ a již v červnu, kdy jsme zahájili prodej kroužků na nový školní rok 2024/25, své děti přihlásili a těšíme se ještě na další zájemce, kteří se k termínu zahájení činnosti, k 16. září 2024, mohou stále přihlásit.

Jistě si nejen návštěvníci, ale i veřejnost nemohla nevšimnout rozsáhlé rekonstrukce, která od 07/23 po 08/24 v DDM Teplice probíhá. Můžete prosím upřesnit co všechno se opravilo, změnilo, vylepšilo a co za pozitivní změny to přinese pro návštěvníky?

Jsem velice rád, že jsem se ještě jako ředitel DDM Teplice mohl aktivně podílet na dlouho připravované a rozsáhlé rekonstrukci hlavní budovy DDM a tělocvičny. Investorem a hlavním stavebníkem je zřizovatel, Ústecký kraj, který vše financoval a zajistil pro historickou budovu pěkný nový kabátek v podobě pěkné fasády. Dále byly vyměněny dle přísných požadavků Památkové péče veškerá okna a na budově tělocvičny byla kompletně vyměněna střecha včetně historické „věžičky“, která slouží jako větrací šachta. Částečně z vlastních zdrojů a částečně z investičních prostředků zřizovatele jsme zajišťovali další stavební práce, konkrétně dřevěné obložení interiéru tělocvičny a položení nové sportovní podlahy a instalaci lezecké stěny. V součinnosti s výměnou oken a nutností vystěhování cca 30 místností, učeben, kanceláří, kluboven a skladů jsme zajistili jejich vymalování, položení nového PVC, v některých učebnách byl vyměněn nábytek, nebo byly například v přírodovědném oddělení instalovány nová terária. Protože jsme připravili jako součást projektu IROP program tzv. „otevřeného klubu“ tak nyní nově připravujeme k tomuto účelu víceúčelovou klubovnu, která bude určena i neregistrovaným dětem v kroužcích DDM jako tzv. spontánní aktivity, kdy ve vymezeném časovém úseku budou moci tuto klubovnu využít. Zároveň zajišťujeme rozsáhlou modernizaci počítačové a multimediální klubovny a nové hudební učebny. Věřím, že poslední práce budou o prázdninách zdárně dokončeny a že přivítáme v září 2024 všechny zájemce v moderním DDM Teplice.

Protože tento rozhovor probíhá uprostřed léta, tak se musíme zeptat také na to, zda uvedené stavební práce vás nějakým způsobem neomezily a jaké prázdninové tábory nebo jiné aktivity DDM Teplice připravil?

Trochu jsme se obávali, zda některé modernizace interiéru DDM, které stále ještě probíhají, tak neohrozí činnost některého z celkem 11 příměstských táborů, které se částečně zajišťují v DDM Teplice a rád potvrzuji, že nikoliv, že všechny tábory jsou zajištěny tak, že k žádným omezením nedochází. Jsme také rádi, že o naše různé tábory je zájem a některé byly vyprodány hned první den při zahájení prodeje, například náš největší LT „Mexiko“ ve Hnačově a na některé tábory je stále možné se přihlásit. V červenci probíhají, nebo byly ukončeny tradiční outdoorové tábory v Defurových Lažanech a „Sport + Dance Camp“ a cca 180 dětí si právě nyní parné léto užívá v největším táboře v podhůří Šumavy, na Hnačově. Před více než 20 lety jsme zajistili novou tradici skautského typu tábora ve Zbirožském potoce a jsem rád, že se nám podařilo s novým majitelem domluvit i pro léto 2024 další pronájem, takže legenda pokračuje a osobně se tohoto tábora s rozšířeným cyklistickým programem v srpnu zúčastním. Snažíme se, aby pro každé letní prázdniny byla nabídka táborů pestrá a odpovídala také očekávání a přání dětí a rodičů, jak po stránce výběru atraktivního místa, kvalitně zajištěného programu, tak podle cenově dostupného zápisného. Proto také každoročně zvyšujeme počet příměstských táborů o které je mimořádný zájem a které počínaje 1.7., kdy jsme zahájili PT „Indiánským týdnem“, přes další tematické PT (poznávací, přírodovědné, sportovní) po celé prázdniny zajišťujeme, včetně táborů „pro prťata“, nebo oblíbené kurzy na in-linových bruslích. Co se pobytových táborů týká i zde je nabídka pestrá jak podle věku, máme tábory i pro předškoláky, tak podle programu. Proto nás těší, že většina táborů je obsazená a děkujeme rodičům i dětem za přízeň. Stále je ale možné se na některé tábory přihlásit, stačí se seznámit s nabídkou na našem webu a v případě potřeby vyhledat radu, se obrátit na konkrétní pracovníky, nebo na recepci, kde vám i během prázdnin rádi pomohou získat potřebné informace.

Protože se náš rozhovor blíží k závěru, tak se nemohu nezeptat na Vaše přání jak byste si představoval, že bude DDM Teplice dále fungovat a zda budete na další vizi nějakým způsobem spolupracovat?

Co se první části vaší otázky týká, jak bych si představoval, že bude DDM Teplice v budoucnu vypadat, tak především bych si přál, aby kvalita všech služeb a jejich zajištění prostřednictvím více než 100 pedagogů volného času byly dostatečně podnětné, kvalitní a atraktivní pro to, aby se do DDM děti těšily a chodily sem rády. Proto kromě naplňování konkrétního programu obsaženého v činnosti kroužků, bychom se měli také zaměřit na podporu rozvíjení vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, k prostředí a přírodě a vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturním a duchovním hodnotám. V tomto směru plní DDM nezastupitelnou úlohu výchovnou a preventivní, kdy se také zaměřuje na rozvoj a formování osobnosti nejen v rámci zájmového kroužku, ale obecně napomáhá rozvíjet poznávací, sociální, mravní a duchovní hodnoty. DDM je také komunitním centrem a setkáváním různých zájmových skupin, které pracují s dětmi a mládeží a platformou mnohostranné spolupráce a cílem je vytvářet příznivé klima a přátelskou atmosféru spolupráce, mezi dětmi (klienty), pedagogy DDM a rodiči.

Pokud prožijete více jak třicetiletou kariéru v DDM, tak je loučení zcela jistě i trochu smutné, musí být bilanční a jsem rád, že mohu konstatovat, že moje práce měla smysl, potkal jsem spoustu zajímavých lidí a že jsem prožil v DDM Teplice krásných kristových 33 let.

Věřím také, že nové paní ředitelce DDM Teplice, Mgr. Tereze Kloboučníkové, předávám „Domeček“ v dobré kondici a rád ji nejen v rámci předání své ředitelské agendy pomohu s tím, co bude třeba zajistit. Proto jsme s novou paní ředitelkou DDM Teplice domluveni na budoucí spolupráci a bude samozřejmě již na ni, jak uchopí svoji vizi dalšího směřování DDM Teplice a k tomu ji přeji hodně odhodlání, pracovních sil a také štěstí.