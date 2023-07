Bývalý klášter Voršilek na rohu Josefské a Orlí ulice čeká rozsáhlá rekonstrukce. I když se největší část záchranných stavebních prací bude týkat nadzemních objektů, příznivci brněnského podzemí napjatě očekávají i objevy v rozsáhlém klášterním sklepení. Podaří se objevit i zazděný vstup do tajné chodby spojující klášter s Tuřanským panstvím, které kdysi řeholnicím patřilo?

Klášter býval v havarijním stavu i v minulosti. | Foto: Archiv kláštera

Na připravovanou rekonstrukci kláštera voršilek se těší velká část Brňanů a to z mnoha různých důvodů. Milovníci památek oceňují, že bude zastaveno chátrání této krásné stavby a že bude zachráněna pro budoucí generace. Brněnští patrioti se těší, že Brno získá naprosto unikátní prostor, ve kterém bude soustředěno to nejlepší z brněnské gastronomie - zážitkové restaurace, cukrárny, kavárny, pivnice, vinárna – ale i produkty z Brna a okolí, například ve farmářské prodejně nebo v pekařství. Obyvatelé centra a jeho návštěvníci uvítají otevření klášterní zahrady, jako prostředí pro setkávání, zábavu i relaxaci. A příznivci brněnského podzemí doufají, že budou objeveny další prostory v klášterních sklepeních a možná i mýtická tajná podzemní chodba do Tuřan.

"Je pravda, že podle legendy vybudovaly františkánky, kterým klášter původně patřil, tajnou podzemní chodbu do svého Tuřanského panství. Údajně byla zazděna poté, co v ní některé novicky zabloudily. Ale vchod do chodby se zatím nalézt nepodařilo," říká architektka Stanislava Vašková, která řídí projekt revitalizace celého areálu kláštera.

Existenci chodby ale podle odborníků rozhodně nelze vyloučit, protože prostory pod klášterem dosud zdaleka nejsou prozkoumány. Podle Aleše Svobody, autora knihy Brněnské podzemí se dosud nepodařilo objasnit ani přesný průběh nedokončené chodby směřující pod faru blízkého minoritského kláštera. Sklepení kláštera voršilek totiž tvoří složitý labyrint propojených prostor z různých historických epoch, z nichž mnohé jsou mnohem starší, než samotný klášter. Některé byly objeveny a vyčištěny při rozsáhlém průzkumu podzemí v letech 1993-96, ale s největší pravděpodobností nebylo odhaleno zdaleka vše.

Sklepení pod klášterem tvoří více pater .Zdroj: Archiv kláštera

"Podzemí pro nás zůstává z velké části tajemstvím. Nevíme například, k čemu měl sloužit tajný prostor pod podlahou kostela sv. Josefa, který byl pečlivě ukryt a byl objeven až při průzkumu v devadesátých letech. Mohlo jít o úkryt cenností před komunistickým režimem, ale dnes už nikdo nedokáže říci, zda byl využit, a pokud ano, tak na jak dlouho. Pamětníci nežijí a žádný písemný doklad nemáme," připomíná další tajemství podzemí Stanislava Vašková.

Na nová sklepení zatím nenarazil rozsáhlý záchranný archeologický průzkum v klášterní zahradě, který provedla společnost Archaia. To je ale dobrá zpráva, protože vlastník zde hodlá vybudovat podzemní parkovací místa náhradou za současné parkoviště, které zbytečně hyzdí prostor zahrady.

"Chceme prostor klášterní zahrady po staletích plně otevřít pro veřejnost. Měla by zde vzniknout rozsáhlá zelená relaxační zóna, kterou obyvatelé i návštěvníci centra města jistě nadšeně přivítají. A je proto logické přesunout stávající parkoviště do podzemí, aby auta v zahradě nepřekážela a neohrožovala návštěvníky. Uleví se tím i provozu v centru města, protože příjezd do podzemí má být z ulice Novobranská a auta již nebudou muset projíždět přes pěší zónu v centru," vysvětluje Petr Prokš, předseda představenstva společnosti Urbanon, která je investorem rekonstrukce.

V minulosti vznikla řada zajímavých objevů podzemí právě v období stavebních prací. V roce 1994 byl takto náhodou objeven druhý vchod do krypty pod kostelem sv. Josefa, když se do něj probořil autojeřáb. Ale řada dalších sklepení byla objevena i při běžných udržovacích pracích. Odborníci předpokládají, že síť sklepení pod klášterem je mnohem rozsáhlejší, než jak uvádí současný zdokumentovaný stav. Můžeme se tedy těšit, že by další zajímavé objevy mohla přinést nadcházející rekonstrukce.

Vizualizace pohledu na klášter po rekonstrukci směrem z klášterní zahrady.Zdroj: Urbanon