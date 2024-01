Osteoporóza může způsobovat zlomeniny dokonce i při lehkém nárazu či běžných činnostech.

Odhaduje se, že v Česku trpí osteoporózou až 750 000 pacientů, léčí se však méně než třetina z nich.

Osteoporóza je onemocnění kostí, které nejčastěji postihuje osoby starší 50 let. „Při osteoporóze dochází ke značnému úbytku kostní hmoty. Znamená to, že kostra je křehčí, a ne příliš hutná. Časem jsou pacienti náchylnější ke zlomeninám – a to bez ohledu na úraz či pád. Velmi často k nim může dojít i kvůli kýchnutí nebo rychlejšímu pohybu. Nejčastější jsou zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu – krčku. Typické je ale i poškození zápěstí či hrudních nebo bederních obratlů,“ vysvětluje MUDr. Helena Bartoňková, vedoucí lékařka EUC Kliniky Brno. Riziko řídnutí kostí může vzniknout i vlivem užívání kortikoidů, nízkého indexu hmotnosti nebo genetických predispozic. Ohroženi jsou i pacienti, kteří se léčí či léčili chemoterapií. Zcela nejčastěji je však riziko způsobeno nedostatkem vápníku, vitaminu D či pohlavních hormonů – především estrogenu.

Estrogen významně ovlivňuje ženský reprodukční systém i metabolismus kostí. Jeho hladina klesá zejména v období menopauzy. Ženy po padesátce by proto měly požádat svého praktika či gynekologa o vypsání žádanky na preventivní vyšetření.

„Stěžejní je myslet na zdravý a vyvážený jídelníček. Neměli bychom zapomínat na proteiny, mléčné výrobky, dostatek zeleniny a ovoce. Vhodné jsou i doplňky stravy – pravidelně bychom měli užívat kalcium i vitamin D. O jejich správném dávkování bychom se však vždy měli poradit s lékařem nebo lékárníkem. Důležitý je i pravidelný pohyb a cvičení,“ říká MUDr. Helena Bartoňková. EUC Klinika v Brně nabízí pacientům na nejmodernějším denzitometru speciální rozbor hustoty minerálů v kostech a hustoty kostní tkáně. Vyšetření je doporučeno mužům i ženám nad 55 let, především ale ženám po menopauze. Se žádankou je procedura plně hrazena pojišťovnou. Vyšetření je rychlé a bezbolestné. Na základě výsledků vyšetření pak lékař doporučí další postup nebo léčbu.

