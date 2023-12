Péče o druhé dokáže být pro řadu lidí novou výzvou či novou životní zkušeností, ať už se jedná o péči o zdravotně postiženého člena domácnosti, blízkého s onemocněním demence nebo o seniory. Zároveň se ke každodenní rutině může přidat únava, frustrace až vyčerpání.

ilustrační foto | Foto: SENIOR centrum Blansko, p. o.

Na takové potřeby pečujících reaguje nově vznikající sociální služba – Odlehčovací služba, kterou od ledna příštího roku nabídneme jako jediní na okrese Blansko. Pečující, kteří si potřebují odpočinou, vyřídit své osobní či zdravotní problémy nebo si po dlouhé době dopřát dovolenou, mohou péči na omezenou dobu jednoho až šesti týdnů předat do rukou profesionálek a profesionálů. V našem centru pečujeme již jednadvacet let o seniory a lidi s onemocněním demence a od ledna k nim přibydou lidé se níženou soběstačností starší 18 let, o které se starají primárně jejich blízcí.

Zdroj: SENIOR centrum Blansko, p. o.Stejně jako našim stávajícím 144 uživatelům i novým uživatelům Odlehčovací služby nabídneme plnohodnotnou celodenní stravu, bydlení v plně vybavených pokojích či bohatou nabídku aktivit a terapií – např. canisterapii, Snoezelen terapii, reminiscenční terapii, trénování paměti, pracovní dílny – i kulturních a společenských vystoupení, kterých se nám v letošním roce podařilo zorganizovat více jak šedesát.

Za SENIOR centrum Blansko, p.o.

Mgr. Martina Hynková, DiS.