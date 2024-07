Každá vinařská oblast a podoblast v Česku má své místo, které je považováno za její hlavní centrum. Pokud tedy váháte kde začít letní výpravu za moravským nebo českých vínem, můžete začít právě tam. Seznámíte se tak s daným regionem a třeba také načerpáte inspiraci kam pokračovat. A jaká centra to tedy jsou?

Foto: Vína z Moravy, vína z Čech

Když se řekne "vinařské Čechy", většině se vybaví Mělník. To je totiž srdce této oblasti! Čekají vás tu krásné vinice s výhledem na soutok Labe a Vltavy, obrovské vinné sklepy na zámku nebo vinařská expozice v místním regionálním muzeu. Navíc, každoročně se tu koná největší vinobraní v Čechách. Dalšími významnými vinařskými centry jsou Litoměřice, Kutná Hora, Karlštejn a zapomenout nesmíme ani na Prahu.

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

Málokoho asi překvapí, že centrem Znojemské vinařské podoblasti je město Znojmo. Na víno vyrazte do Louckého kláštera, kde sídlí Znovín Znojmo, do Vlkovy věže s infocentrem VOC Znojmo anebo do Enotéky znojemských vín. A nezapomeňte ani na vinici Šobes – jedna z nejstarších a nejznámějších vinic u nás se nachází nedaleko od města. Každý rok se tu taky koná Znojemské historické vinobraní, což je opravdový vinařský svátek. Zavítat lze pak do nespočtu vinařských obcí, jako třeba Dobšice, Nový Šaldorf, Jaroslavice, Dolní Kounice, Lechovice, Šatov, Vrbovec atd.

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

V Mikulovské vinařské podoblasti by se jako centrum nabízel právě Mikulov. Mikulov je krásný, ale titul hlavního města vína již dávno připadl sousedním Valticím. Navštívit v nich můžete degustační expozici Salonu vín, naučnou vinařskou stezku, Valtické podzemí, zámecký a křížový sklep, Vinařskou stodolu, expozici historických vinařských lisů nebo třeba Kolonádu na Rajstně. Dalšími centry jsou určitě Pavlov a Perná anebo obce Dolní Dunajovice a Březí, kde můžete ochutnat skvělá vína od místního spolku vinařů Dunajovské kopce.

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

Podobně je tomu také ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Velké Pavlovice jsou bezesporu významnou vinařskou obcí. Největší, a to dokonce v celé České republice, jsou ale Velké Bílovice. S více než tisíci vinaři se jedná o opravdový unikát. Téměř ke každé bílovické domácnosti patří nějaký vinohrad nebo vinný sklep. Konají se zde také oblíbené akce typu otevřené sklepy a jiné vinné slavnosti. Kromě Velkých Bílovic a Pavlovic se pak za centra považují třeba Hustopeče, Kobylí, Zaječí nebo Bořetice.

Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech

Na Slovácku je jasnou volbou město Bzenec. Na místním zámku má své sídlo Zámecké vinařství Bzenec, které jako nejúspěšnější ze všech získalo hned osm titulů absolutního šampiona Salonu vín. Na vrcholu viniční tratě Pod Starým hradem u kaple sv. Floriána a Šebestiána si můžete vychutnat skleničku vína s výhledem ve vinném baru „Široko daleko“. Každoročně se zde konají různé slavnosti vína a vinobraní. A kam dál kromě Bzence? Třeba do měst Uherské Hradiště, Hodonín a Kyjov nebo do známé vinařské obec Blatnička pod svatým Antonínkem.

Další tipy kam vyrazit za moravských a českým vínem najdete třeba v kalendáři akcí na webu Vína z Moravy, vína z Čech