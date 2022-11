Máte zarudlé oči? Trápí vás slzení a pálení očí a k večeru už se skoro nemůžete na nic dívat? Pak možná trpíte syndromem suchého oka stejně jako třetina populace. OFTEX oční klinika otevřela Centrum léčby suchého oka a nabízí svým pacientům řešení tohoto dnes velmi rozšířeného civilizačního problému.

Oční klinika OFTEX | Foto: OFTEX/archiv

Nejdůležitější je zjistit příčinu syndromu suchého oka. Na vině může být celkové onemocnění jako je systémový lupus, revmatoidní artritida, sarkoidóza a další nemoci. Příznaky suchého oka může způsobovat i menopauza nebo některé podávané léky jako jsou antihistaminika, beta-blokátory nebo antikoncepce. V řadě případů však zůstane příčina onemocnění neobjasněna. Syndrom suchého oka zhoršují monitory, klimatizace, topení nebo kouření. „Při prvním vyšetření podrobíme pacienta několika testům, abychom zjistili, jak na tom ve skutečnosti je. Testuje se produkce slz, stabilita slz, zarudnutí oka, velikost slzného menisku. Některé testy lze dělat bezkontaktně na přístroji zvaném keratotopograf,“ vysvětlil Stanislav Kolbach, který působí jako vedoucí lékař Centra léčby suchého oka na OFTEX oční klinice. Dále je zkoumaná celková topografie oka, viskozita slzného filmu, sleduje se lipidová vrstva slzného filmu a její případné poškození. Nedílnou součástí prvního vyšetření bývá také dotazník, ve kterém pacient popíše, jak subjektivně vnímá své onemocnění.

Zdroj: OFTEX/archiv

„Výsledky těchto vyšetření pak společně s pacientem vyhodnotíme a navrhneme vhodný postup léčby. V tomto případě jde vždy o léčbu dlouhodobou a nemocný se musí naučit o své oči správně pečovat. Ideální je, aby tuto péči zařadil do své každodenní rutiny,“ uvedl Kolbach. Každý, kdo trpí syndromem suchého oka, by měl pro své oči dělat tři základní věci. První je lubrikace očí umělými slzami, druhá je péče o víčka, čištění mezi řasami, zahřívaní a masáž víček, aby došlo k pročistění a uvolnění mazových žlázek. Třetí krok představuje terapie pulsním světlem E-eye. „Jedná se o poměrně novou metodu, kterou umožňují nejnovější laserové přístroje. Pacient je v pravidelných intervalech podle pečlivě stanoveného harmonogramu vystaven silnému pulsnímu světlu. Při proceduře pohodlně sedí a na očích má ochranné brýle. Pulsní světlo jde do pěti stanovených míst kolem oka,“ přiblížil lékař s tím, že samotný zákrok je neinvazivní, naprosto bezpečný, příjemný a trvá do deseti minut. Poté dostává pacient hřejivou masku. Důležité však je pulsní terapii opakovat v pravidelných intervalech nejméně čtyřikrát. Pak následuje tříletá pauza, ve které by neměl mít pacient s tímto syndromem problémy. Po třech letech je nutné se dostavit na krátkou kúru a zajistit tak celkovou účinnost terapie.

Syndrom suchého oka je problémem v každodenním životě. Pokud se navíc pacient rozhodne pro refrakční operaci a chce se zbavit brýlí, ať už při nitrooční nebo laserové operaci, může se syndrom ještě zvýraznit. „Proto se léčbou suchého oka zabýváme a klademe velký důraz na péči o oči a pravidelné kontroly. Chceme řešit tuto problematiku komplexně a zajistit tak, aby si naši pacienti užívali ostrého vidění bez brýlí a dalších komplikací,“ uzavřel lékař.

Zdroj: OFTEX/archiv

Zdroj: Alcon/archiv

Zdroj: Oči jako rys/archivOční klinika a síť očních center a optik OFTEX poskytuje komplexní péči o oči všem svým pacientům v Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském kraji, v kraji Vysočina a Praha. První oční centrum vzniklo již v roce 2004 v Chrudimi. Na oční klinice v Pardubicích se specializují na onemocnění sítnice, zeleného zákalu, odstranění zákalků sklivce, operace šedého zákalu a dioptrických vad. Od roku 2019 je OFTEX součástí sedmnácti mezinárodních studií pro léčbu VPMD, syndromu suchého oka, zeleného zákalu a šedého zákalu. Pracoviště oční kliniky a její oční laboratoře jsou vybaveny nejmodernějšími diagnostickými a měřícími přístroji.

Zdroj: OFTEX/archiv

www.ocijakorys.cz

Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.

MUDr. Stanislav Kolbach

MUDr. Stanislav KolbachZdroj: S. Kolbach/osobní archivOftalmolog, operatér víček a očního okolí a konzultant v refrakční poradně ve společnosti OFTEX. Absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se odborně připravoval i v ambulanci docenta Pochopa na oční klinice dětí a dospělých. Je členem České lékařské komory a Československé oftalmologické společnosti. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních školení a kongresů. Má diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

Zdroj: OFTEX/archiv