Město Opava získalo druhé místo ve výzkumu „Město pro byznys“. Srovnávací výzkum „Město pro byznys“ už dlouhodobě vyhodnocuje podnikatelské prostředí v 227 obcích České republiky ve 2 hlavních kategoriích - podnikatelské prostředí podle 14 kritérií a přístup veřejné správy podle 14 kritérií. Pro rok 2021 získala Opava druhé místo v pořadí celého Moravskoslezského kraje. 1. srpna, v rámci malé slavnostní ceremonie, pogratulovalo za tento úspěch vedení Hospodářské komory Opava vedení města.

Zprava: ředitelka OHK Daniela Nováková, primátor Tomáš Navrátil, místopředseda OHK Tomáš Kerlin, předseda OHK Lukáš Pavelek, místopředseda OHK Walo Hinterberger. | Foto: OHK Opava.

Hospodářská komora Opava (OHK) si už před dvěma roky stanovila cíl, aby se město Opava dostalo do roku 2025 mezi 3 nejlepší města pro byznys v rámci Moravskoslezského kraje. Na tomto záměru OHK úspěšně spolupracovala s vedením města. V posledních 10 letech obsadila Opava jednou 7. místo (2016), čtyřikrát 6. místo (2020, 2019, 2015, 2014), třikrát 4. místo (2018, 2017, 2013) a v letech 2012 a 2011 získala 3. místo.

„Jsme velmi rádi, že Opava tohoto cíle dosáhla již minulý rok a za stříbrnou medaili upřímně gratulujeme vedení a zastupitelstvu města. Samozřejmě doufáme, že si své místo obhájí i v roce 2022 a věříme, že někdy v budoucnu získáme i místo první“, uvedl Lukáš Pavelek, předseda OHK Opava, v průběhu malé gratulační ceremonie předsedy a místopředsedů OHK a primátora města Opava. „Velice nás těší, že pan primátor a vedení města Opava uznávají, že dobré podnikatelské prostředí je důležitým základem pro udržení a rozšíření pracovních míst a s tím i udržení a rozšíření počtu obyvatelstva. Jako Hospodářská komora jsme opakovaně zdůraznili, že udržení a rozšíření pracovních míst v Opavě si vyžaduje také rozšíření možností bydlení, rekreačního vyžití atd. Žádoucí je také zvýšení atraktivity města a udržení jeho čistoty. Jako reprezentanti podnikatelů děkujeme za velmi dobrou spolupráci mezi městem a OHK, a za to, že město Opava, na základě strategie, své úkoly splnilo nebo je na cestě jejich postupného plnění“, dodal předseda OHK.

V oblasti přístupu veřejné správy obsadila Opava první místo v kraji. Může se pochlubit ekonomickými ukazateli, například vysokým podílem kapitálových výdajů na celkových výdajích nebo vysokou likviditou. Stabilitu podnikatelského prostředí ve městě podporuje podíl firem nad 250 zaměstnanců, který je vysoký. Nad průměrem kraje zabodovala Opava také díky počtu dokončených bytů, průměrným měsíčním mzdám, nízkému počtu uchazečů a nízkému podílu nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci déle než jeden rok. Dobrého pořadí Opava dosáhla také díky výbornému výsledku v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a včasnost odpovědí ze strany živnostenského úřadu.

„Stále však existuje potenciál na zlepšení, například na přilákání mladých odborníků do Opavy nebo jejich návratu do Opavy, případně meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů“, zmínil primátor Tomáš Navrátil a poděkoval OHK za gratulaci a spolupráci. „V rámci OHK vykazujeme různé aktivity, například Veletrh povolání, podpora odborného vzdělávání už pro nejmladší atd., které by k splnění těchto cílů měly přispívat. Děkujeme vedení města za podporu při plnění všech těchto cílů a aktivit, což je možné díky vysoké úrovni spolupráce OHK a města“, dodal Walo Hinterberger, místopředseda komory.

