Ohňostroje na akcích, které pořádá město Plzeň nebo městské obvody, budou nově tiché, tedy bez výbuchů. Týká se to i novoročního ohňostroje, který pořádá centrální plzeňský obvod.

Ohňostroj. Už 23. listopadu při slavnostním zahájení adventních trhů byl na náměstí Republiky tichý ohňostroj. | Foto: Miroslav Chaloupka

„Jsem rád, že se mi podařilo domluvit se starosty na tom, že od teď budou všechny ohňostroje na městských akcích tiché. Považuji to za přívětivou variantu, která potěší příznivce pyrotechniky, ale bude ohleduplná i k seniorům, rodinám s dětmi a samozřejmě i ke zvířecí populaci,“ řekl primátor Roman Zarzycký.



Tiché ohňostroje chystají také největší obvody. Na rozdíl od klasického hlučného ohňostroje světlice u tichého ohňostroje vydávají zvuk pouze při výmetu, při explozi na obloze už ale žádný hluk nevytváří.



Město Plzeň se navíc aktuálně zabývá úpravou vyhlášky, která by řešila širší regulativ například v centru města nebo v přírodních lokalitách. Její přesné obrysy budou známy po právních analýzách.

Nulová tolerance hazardu. Město chce vyhnat herny i kasina

Město Plzeň vyhlásí nulovou toleranci hazardu. Podle primátora Romana Zarzyckého, který za iniciativou stojí, je cílem vytěsnit z katastru města jak herny, tak kasina. Jednotlivé provozovny by měly zaniknout nejdéle v horizontu dvou let. Pro likvidaci hazardu v Plzni se jednotně vyslovila celá koalice hnutí ANO, STAN, Pirátů a Pro Plzeň.



„Plníme předvolební sliby, které jsme občanům dali. V tuto chvíli je v Plzni téměř čtyřicet hracích míst v souladu s vyhláškou. Tu chceme neprodleně změnit tak, aby do dvou let v Plzni nebyla ani jedna herna a ani jedno kasino. Jsem přesvědčen, že negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu. Těší mě, že se proti hazardu v Plzni postavili i všichni radní, za což jim děkuji,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.



Vyhláška o regulaci provozování hazardních her ze srpna loňského roku uvádí 48 hracích míst. Na několika z nich ale byla hra ukončena, a to z důvodu neplnění kritérií stanovených zákonem. Nejvíce provozoven je na území centrálního obvodu, následují druhý městský obvod, první městský obvod a čtvrtý městský obvod.



„Likvidace hazardu jde ruku v ruce s naší snahou zlepšovat bezpečnost na území města Plzně. Podle vypracované analýzy her na území města Plzně, která byla provedena letos v lednu, je v Plzni 37 heren a kasin. Tyto provozovny v případě vydání vyhlášky zaniknou ve chvíli, kdy jim skončí platnost vydaných povolení, nejpozději však do dvou let,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer.



Příjmy do městského rozpočtu z hazardu jsou letos očekávány ve výši přes 410 milionů korun, v příštích letech to ale s ohledem na účinnost a podobu vládního konsolidačního balíčku bude suma výrazně nižší – podle ekonomického úřadu magistrátu zhruba 130 milionů korun. Pokles je dán převodem inkasa z on-line her výhradně ve prospěch státu a zároveň snížením procentuálního podílu 65 % na 45 % u technických her.



Trend on-line her versus technické hry (zejména automaty) navíc směřuje ke stále vyššímu podílu využívání on-line her. Příjem z hazardu tak bude zřejmě dál klesat.



Vydání samotné vyhlášky, kterou by byl stanoven zákaz hazardních her na celém území města, předchází proces, který zahrnuje připomínkování návrhu vyhlášky městskými obvody, projednání návrhu v příslušné komisi, v Radě města Plzně, ve finančním výboru, a nakonec v Zastupitelstvu města Plzně. Po vydání musí být vyhláška zveřejněna ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků.

Lochotínský bazén je opravený

Rozsáhlá rekonstrukce plaveckého areálu na Lochotíně je hotová. Během uplynulých let do něj město Plzeň investovalo přes 50 milionů korun. Poslední etapa oprav probíhala během letošního léta. Bazén, který má nyní nové šatny, ochozy i recepci, se po přestávce slavnostně otevřel 31. října 2023 a od 1. listopadu tak slouží nejen sportovcům a veřejnosti, ale také výuce plavců.

bazénZdroj: MMP