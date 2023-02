Umělá inteligence se v posledních letech stává pojmem, který začínáme potkávat i v našich každodenních životech a to co dříve bylo sci-fi je již téměř za rohem. Vyvstává však obava, jaký tato technologie bude mít dopad na proměnu pracovního prostředí.

Foto: textie.cz

Ačkoliv se zprvu zdálo, že tlak při zavádění umělé inteligence do našich životů dopadne převážně na manuálně pracující zaměstnance ve výrobních závodech nebo na řidiče, překvapivě tomu tak není. Mezi nejvíce ohrožené pracovní pozice totiž patří ty kancelářské, jako jsou copywriteři, novináři nebo designéři.

Umělá inteligence se pohybuje ve světě umělecké tvorby velmi sebevědomě a její výstupy se zlepšují takřka před očima. V lednu 2021 americká společnost OpenAI vydala model umělé inteligence DALL-E, který na pozadí dokáže vytvářet obrázky pouze na základě textového zadání. Uživatelé mohou do generátoru zadat různé popisy a model vygeneruje příslušný obrázek, například “pět slonů tančících na měsíci” nebo "tygr s králičíma ušima". To nastartovalo mnoho startupů, které se zaměřili na zpracování obrazu a videa pomocí umělé inteligence ať již jde o vymazání objektů, nebo vykreslování ilustrací během několika sekund.

Avšak ještě větší rozruch v posledních týdnech způsobuje generování textů za pomocí umělé inteligence. Zpracování přirozeného jazyka je velkým lákadlem i pro ty nejvýznamější společnosti v IT světě, mezi které patří i IBM, Microsoft jež silně investuje do vývoje GPT modelů, nebo i Google. V českém prostředí vzniká například projekt Textie nabízející nástroj pro psaní s umělou inteligencí .

Vývoj umělé inteligence tak začíná ohrožovat převážně copywritery nebo designéry. Copywritery, kteří jsou odpovědní za psaní různých textů, které mají za úkol upoutat pozornost zákazníků. Stejně tak i designéři, kteří jsou odpovědní za vytváření různých grafických prvků nebo ilustrací, se mohou do budoucna obávat o svou práci.

Nejde ale o to, abychom se obávali o naše pracovní pozice, ale spíše o to, abychom pochopili, jak se umělá inteligence vyvíjí a jak se může použít k vylepšení naší práce. Využitím generování obrázků a textu můžou designéři a copywritery vytvořit více originálních děl. Výstupy umělé inteligence totiž nejsou dokonalé a vždy budou potřebovat zásah člověka. Dokáže ale lidskou práci mnohonásobně urychlit. Pokud se na to budeme správně dívat, může umělá inteligence pomoci k rozvoji pracovního prostředí, a to nejen v oblasti umění a žurnalistiky, ale i v mnoha dalších odvětvích.