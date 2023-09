Nezbytnou součástí každé stavby je bezesporu okapový systém. Okapový systém nemůže existovat bez žlabů a háků. Jsou to totiž právě okapové žlaby a háky, které chrání váš dům před nepříznivými vlivy. Navíc díky nim můžete sbírat dešťovou vodu, která je zvláště dnes tak cenná. A to už se opravdu vyplatí. Pojďme se tedy na žlaby a háky podívat trochu zblízka.

Foto: Zadavatel inzerce

Žlaby a háky jako spolehliví ochránci

Hlavním úkolem okapových žlabů je zachycení a odvod vody stékající ze střechy do kotlíků a svodů. Aby žlaby plnily dokonale svou funkci, je zapotřebí okapových háků, jejichž hlavním úkolem je uchycení žlabů. Jsou to právě správně zvolené háky, které zajišťují životnost celého okapového systému, potažmo celého vašeho domu. Díky kvalitním žlabům a hákům je chráněna nejen fasáda vašeho domu, ale veškerý váš majetek, protože nedochází k vlhnutí zdiva, omítky ani dalších částí stavby. A to už je opravdu důvod, proč výběr okapových žlabů a háků nepodcenit.

Jak vybrat okapové žlaby?

Při výběru okapových žlabů je důležité sledovat především jejich rozvinutou šířku. Od ní se pak odvíjí velikost všech potřebných doplňků. Vybrat si můžete také z nejrůznějších materiálů a tvarů. Bezesporu nejspolehlivějšími žlaby jsou žlaby plechové. Jejich velkou škálu nabízí např. firma EVROmat, největší český výrobce plechových střech a střešních doplňků. Mezi nejoblíbenější žlaby patří žlaby pozinkované, titanzinkové, ocelové pozinkované či měděné. Co se týče tvarů, nabízí EVROmat vedle klasických kulatých žlabů, také hranaté a nástřešní. Nástřešní žlaby jsou takové, které se částečně vkládají pod střešní krytinu. V EVROmatu samozřejmě myslí i na estetickou stránku vaší stavbu, proto si i okapové žlaby můžete vybrat hned z několika barev. Zvolte si tedy takový okapový žlab, který bude ladit k vašemu domu, a vytvoří tak dokonalý celek.

Čemu věnovat pozornost při výběru okapových háků?

Při výběru myslete především na to, že správně ohnutý hák určí spád žlabu, a tím i správný odvod veškeré dešťové vody z vaší střechy. Důležité je také vědět, jaký zvolit počet háků pro celou vaši stavbu. Budete-li si u firmy EVROmat objednávat okapové žlaby, vyberte spolu s nimi rovnou také háky. Najdete jich v EVROmatu hned několik druhů. Vedle háku čelového, krouceného a opláštěného, je v nabídce také hák nástřešní se sněhovým zpevněním.

Chraňte svůj majetek: V EVROmatu vám poradí

Jinými slovy lze říci, že okapový systém plní svou ochrannou funkci pouze v případě, že vaše žlaby a háky jsou dokonale vybrány a namontovány. Chcete mít jistotu, že váš okapový systém je opravdu ten nejlepší? Navštivte EVROmat. Jejich nabídka a služby patří k těm nejlepším v celé ČR. V EVROmatu vám rádi pomohou s výběrem i s následnou montáží. Tak neváhejte.

