Okna lázní dokořán

Komerční sdělení

Oko - do duše okno … Panenku v okně viděti, dobré počasí očekávati… Hurá, už je zase den, slunce svítí do oken! … Schválně, co byste vymysleli na naše nová okna Vy. Okna jsou tu proto, aby nám přinášela do života slunce, čerstvý vzduch a v zimě nás chránila před chladem. Ta původní, na Alžbětiných lázních, tu s námi byla od roku 1906. Ta už toho měla za sebou. Kolik lidí a tváří z nich hledělo ven - od dam ve vznešených róbách z dob Rakousko-uherského mocnářství přes emancipované dámy z první republiky, svazačky až po dívky a dámy třetího tisíciletí.

Foto: Alžbětiny Lázně, a.s.