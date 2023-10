Okresní hospodářská komora Opava uspěla se žádostí o dotační projekt „Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Opava II.“, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, výzvy Společně za vzděláváním, číslo výzvy 03_22_040.

Setkání personalistů v centru HOLOS Vlaštovičky 16.7.2020 | Foto: Okresní hospodářská komora Opava

Mezi podporované oblasti vzdělávání patří:

- měkké a manažerské dovednosti

- jazykové vzdělávání

- účetní, ekonomické a právní kurzy

- technické a jiné odborné vzdělávání

Realizace kurzů zaměřených na výše uvedené oblasti vzdělávání začne v únoru 2024 a potrvá nejpozději do 31.12.2026.

Školení budou ve většině případů realizována formou prezenčních uzavřených kurzů přímo u dané společnosti. V minoritním měřítku budou kurzy realizovány také online formou.

Projekt reflektuje cíle Evropské unie podpořit osoby starší 55 let, jejichž zapojení do vzdělávacích aktivit bude pro projekt klíčové.

Forma čerpání podpory je jako u všech dotačních vzdělávacích projektů v podobě veřejné podpory „de minimis“.

Do projektu se mohou zapojit členské organizace spadající mezi obchodní korporace. Pokud plánujete vzdělávání vašich zaměstnanců, ale nejste členy OHK Opava, pak nás neváhejte kontaktovat na adrese vzdelavani@komoraopava.cz, rádi se s vámi domluvíme na možnostech spolupráce. Na uvedenou adresu se obracejte i v případě zájmu o více informací k projektu.

Zdroj: Okresní hospodářská komora Opava