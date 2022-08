Oktávkou k moři i do kanceláře

Komerční sdělení

Debutovala v roce 1996 a brzy se dostala na pozici nejúspěšnějšího modelu značky Škoda. Na našich silnicích jde o všudypřítomnou klasiku, která si to nejlepší přenáší i do stávající čtvrté generace. A co že je na Octavii to nejlepší?

Foto: AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ