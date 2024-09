Koalice Pirátů jde do voleb s heslem BEZ KORUPCE PRO LIDI a s cílem přinést do kraje kvalitní služby.

Martin Šmída na setkání s občany. | Foto: Josef Indra

Koalice Pirátů, ProOlomouc, Společně pro Přerov a Naše Litovelsko jde do nadcházejících krajských voleb s jasným cílem: přinést do Olomouckého kraje spravedlnost, transparentnost a kvalitní služby pro všechny obyvatele. Jejich heslo “BEZ KORUPCE PRO LIDI” není jen prázdným sloganem. Už mají za sebou řadu úspěchů, které potvrzují jejich odhodlání a schopnost měnit věci k lepšímu.

Snižování dluhu, i boj proti korupci

Díky jejich práci se podařilo snížit krajský dluh téměř o polovinu, z původních 3,24 miliard na 1,77 miliard korun. Znovu také nastartovali projekt „Odpady Olomouckého kraje“, který pomůže zkvalitnit hospodaření s odpady, zavést efektivní třídění a snížit cenu.

Koalice se také podílela na ukončení 12 let trvající korupce v oblasti dopravních zakázek. I díky forenznímu auditu, který iniciovali po kauze Faltýnkových deníčků, se podařilo rozkrýt složitou korupční síť v čele s Michalem Záchou z ODS. Piráti byli navíc první, kdo Záchu vyzvali k odstoupení a začali pracovat na potřebných opatřeních.

„Soustředíme se na to, aby peníze, které patří lidem, nešly do kapes mafiánů a korupčníků. Musíme naopak zajistit, že se peníze budou využívat efektivně tam, kde je to skutečně potřeba,“ říká Martin Šmída, kandidát na hejtmana za Piráty.

Martin Šmída v Hanušovicích.Zdroj: Peter Pavol

Investice do budoucnosti

Velkou prioritou je pro koalici také zlepšení kvality života v kraji. Investice do škol, zdravotnických zařízení a sociálních služeb jsou jen začátek. „Chceme, aby všichni občané měli přístup k moderním a kvalitním službám,“ vysvětluje Jan Žůrek z ProOlomouc, který je dvojkou na kandidátce. Koalice s pracemi už začala, modernizovala veřejnou dopravu, investovala do rekonstrukce silnic a mostů a budování nových cyklostezek.

Stejný původ, stejné cíle

Koalice Pirátů, ProOlomouc, Společně pro Přerov a Naše Litovelsko se skládá ze zástupců, kteří pocházejí z místních komunit a dlouhodobě spolupracují na úrovni měst a obcí. Sdílejí stejnou vizi transparentnosti, dobrého hospodaření a boje proti korupci.

Na kandidátce jsou mimo jiné třeba Petr Lysek, který má zkušenosti jako krajský radní pro investice a SMART region, Eva Lebedová za ProOlomouc, Aleš Hubáček za Naše Litovelsko nebo Jan Horký za Společně pro Přerov.

Jitka Horká, pirátská kandidátka na 8. místě.Zdroj: Peter Pavol

Pět priorit

Koalice představila pět klíčových priorit:

1. Boj proti korupci – zavedení přísnější kontroly nad veřejnými zakázkami a dotačními podporami.

2. Dobré hospodaření a kvalitní služby – efektivní využívání veřejných peněz, moderní a dostupné zdravotnictví, školství i sociální péče.

3. Rozvoj infrastruktury – investice do silnic, mostů, cyklostezek a veřejné dopravy.

4. Podpora mladých lidí – zajištění kvalitního bydlení, vzdělání a dobře placené práce.

5. Ochrana životního prostředí – péče o krajinu, udržitelné zemědělství a moderní odpadové hospodářství.

„Chceme, aby Olomoucký kraj byl místem, kde se žije dobře, kde se nic neschovává a kde každý má šanci na lepší budoucnost,“ uzavírá Šmída.

Eva Lebedová, kandidátka za ProOlomouc na 6. místě.Zdroj: Tomáš Zobal

Volby rozhodnou

Koalice věří, že jejich program přinese skutečné změny, které zlepší život všech obyvatel Olomouckého kraje. Volby, které se budou konat už 20. a 21. září, jsou klíčovou příležitostí pro každého, kdo chce lepší kraj, kde se rozhoduje transparentně a poctivě, a kde se politika dělá pro lidi, ne proti nim.

Zadavatel/Zpracovatel: Česká pirátská strana