Tisíce lidí v těchto dnech zažívají téměř skutečnou olympijskou atmosféru. Nejsou přitom na břehu Seiny v Paříži, ale na břehu Jezera Most, které ještě před pár lety bylo hnědouhelným dolem. I díky podpoře z Operačního programu Spravedlivá transformace je dnes oblíbenou rekreační a sportovní zónou nejen pro obyvatele Mostu, ale celého Ústeckého kraje, který je součástí zaměření operačního programu.

Takto vypadá jezero Medard dnes | Foto: Operační program Spravedlivá transformace

Podobný projekt přitom velmi brzo začne vyrůstat v sousedním Karlovarském kraji na Sokolovsku. Již v září by měl odstartovat strategický projekt MEDARD, který se zaměří na udržitelnou revitalizaci a resocializaci jezera Medard a jeho bezprostředního okolí. A kdo ví, možná právě zde se díky více než půlmiliardové podpoře z Operačního programu Spravedlivá transformace odehraje Olympijský festival za čtyři roky.

Takto by mohlo vypadat jezero Medard v budoucnuZdroj: Operační program Spravedlivá transformace

Místo dolu rekreační zóna

Dá se říct, že projekt MEDARD je jakýmsi mladším bráškou Jezera Most. Pouze se narodí o několik desítek kilometrů dál na západ. A podle odborníků má také oblast jezera MEDARD potenciál stát se novým centrem sportovních a rekreačních aktivit Karlovarského kraje.

Projekt MEDARD má za cíl zpřístupnit stejnojmenné jezero a jeho bezprostřední okolí veřejnosti. Plán zahrnuje vybudování veřejně přístupné dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti, naučných stezek a infrastruktury pro rekreační a sportovní vyžití.

Celá oblast prošla zákonnou rekultivací po těžbě hnědého uhlí a postupně by se měla stát atraktivním místem pro obyvatele i návštěvníky.

Takto vypadá těžba v okolí jezera MedardZdroj: Operační program Spravedlivá transformace

Transformace má reálné obrysy

Projekt může být příkladem skutečné přeměny jednoho z regionů. Celkové náklady na projekt dosahují 660 milionů korun, z toho dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace pokryjí 560 milionů korun. Projekt je již téměř schválený a očekává se vydání právního aktu v září letošního roku, který by měl celý projekt odstartovat. Ukončení projektu se očekává v roce 2027.

S ohledem na úspěch Olympijského festivalu na Jezeře Most a plánované investice do projektu MEDARD je možné, že za čtyři roky by se podobný festival mohl konat právě zde. Tato možnost by přinesla nejen sportovní a kulturní zážitky, ale také by podpořila ekonomický a sociální rozvoj regionu.

Co je Operační program Spravedlivá transformace?

Projekt MEDARD je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace řízený Ministerstvem životního prostředí, který podporuje udržitelný rozvoj a transformaci regionů postižených těžbou uhlí. Cílem je vytvořit nové příležitosti pro místní obyvatele a přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionů. Více informací o fondu a podporovaných projektech najdete na www.opst.cz.

Zdroj: Operační program Spravedlivá transformace