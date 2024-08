Olympijský festival v Mostu přináší nejen sportovní zážitky, ale i inovace

Komerční sdělení

Parkour, setkání s významnými sportovci, soutěže a plně bezhotovostní areál. To vše a mnoho dalšího čeká na návštěvníky Olympijského festivalu, který se po osmi letech vrátil k jezeru – tentokrát v severočeském městě Most. Olympijský park je přístupný veřejnosti až do 11. srpna a nabízí sportovní vyžití a spoustu interaktivních výzev, ve kterých mohou účastníci vyhrát diplomy, medaile a jiné atraktivní ceny. V celém areálu navíc díky spolupráci s Visa funguje bezhotovostní způsob platby, díky čemuž nevznikají fronty, a hosté si tak mohou naplno vychutnat sportovní atmosféru.

Foto: VISA EUROPE LTD