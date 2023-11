V Evropské unii běží letitý spor mezi zastánci federalizace EU a ostatními ohledně toho, jak mezi členskými státy hlasovat. Tento spor se dostal ještě více do popředí v minulém roce po ukončení tzv. konference o budoucnosti Evropy. A před pár dny jej přiživili i kolegové z ústavněprávního výboru Evropského parlamentu. Ti se vyslovili pro to, aby tam, kde členské státy musí rozhodovat jednomyslně, tedy souhlasem všech zemí, došlo ke změně a hlasovalo se většinově. Tedy i bez souhlasu některých zemí.

Ondřej Kovařík, europoslanec | Foto: Renew Europe Group

To by byla ovšem vcelku radikální změna. Dnes se sice mezi zeměmi EU přijímá legislativa v cca 80% případů cestou tzv. kvalifikované většiny. To znamená alespoň 55% členských států (v praxi to je dnes 15 z 27), které zároveň představují alespoň 65% evropské populace.

V klíčových otázkách bezpečnosti, zahraniční politiky, přistoupení nových členů, rozpočtu či v daňové oblasti se nicméně musí shodnout všechny země bez výjimky. V poslední době se o tomto tématu otevřela debata i v českém prostředí a začaly se ozývat hlasy, které vyzývají k opuštění jednomyslného rozhodování. Opustit jednomyslnost by znamenalo ztrátu možnosti využít veto při klíčových rozhodnutích. Stavím se proti takové změně a mám k tomu několik důvodu.

V první řadě je nutné si uvědomit, že současný systém je nastaven tak, že potvrzuje rovné postavení všech členů Evropské unie. Možnost vetovat návrhy podporuje myšlenku konsenzuálního rozhodování, která je pro Unii důležitým prvkem. Zabraňuje totiž velkým státům nebrat ohled na státy menší a prosazovat své zájmy.

Například v otázkách bezpečnostní a zahraniční politiky by opuštění jednomyslnosti nebylo správné. Oslabilo by to globální vnímání EU, její jednotu a v konečném důsledku i důvěryhodnost. V době, kdy se EU snaží o posílení své role v rámci mezinárodní politiky, by spory mezi jednotlivými zeměmi mohly takové snahy výrazně oslabit. Síla organizace jako je EU v těch klíčových věcech stojí právě na její jednotě, tedy na rozhodnutích, která činí všechny země společně a jednomyslně.

Podobně to je i u dalších agend. Ať už se jedná o rozšíření počtu členů EU, její rozpočet, anebo daňové otázky, povinnost nalézt společnou shodu je na místě. Tyto oblasti mají přímý vztah se suverénními národními kompetencemi, tedy například s ohledem na státní rozpočet apod., a je tedy samozřejmé, že s nimi musí všechny země souhlasit. V tomto ohledu je jednomyslnost pojistkou a také silným nástrojem i pro středně velké země jako je Česká republika. S jejím opuštěním bychom se o tento nástroj připravili a mohli se dostat velmi jednoduše do pozice, kdy nás v důležitých otázkách ostatní přehlasují. Jako se to v minulosti například stalo v otázce migračních kvót.

Debata na toto téma se povede i nadále a zcela jistě o ní uslyšíme i před volbami do Evropského parlamentu příští rok v červnu. Měli bychom si ale uvědomit, že zachování současného systému hlasování je zcela v našem zájmu a neměli bychom v tomto ohledu nijak slevit. Platí totiž jedna zásadní věc. K omezení hlasování jednomyslností je nutný souhlas všech členských zemí, tedy i nás. A s takovým návrhem by žádná česká vláda souhlasit neměla.

Ondřej Kovařík, europoslanec

