On-line rozhovor s lídrem za ČSSD Most Mgr. et Mgr. Alešem Jarošem, MBA. Ptali jste se na vše, co vás zajímá. Aleš Jaroš odpovídal v pondělí 5. 9. 2022 od 10 hodin.

Lídr za ČSSD Most Mgr. et Mgr. Aleš Jaroš, MBA | Foto: Zadavatel inzerce

DOTAZ: Dobrý den, pane Jaroši, jak vnímají vaši žáci kandidaturu? Děkuji

ODPOVĚĎ: Nezaznamenal jsem žádné negativní reakce. Školu považuji za apolitickou organizaci.

DOTAZ: Dobrý den, mám na Vás 2 dotazy: 1) Proč jste si vybral kandidaturu za stranu ČSSD? Co by jste vyzdvihl ve vašem programu? 2) Na co se zaměříte jako první, když ve volbách uspějete? Děkuji za odpověď R.H.

ODPOVĚĎ: Nejsou mi lhostejní lidé a město. Sociální témata jsou mi blízká. Poté co mě oslavila Sociální demokracie, zda bych nechtěl pod jejich hlavičkou kandidovat, jsem se rozhodl přispět mými názory ku prospěchu.

DOTAZ: Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdo má na starosti modernizaci družstevních domů, které patří KRUŠNOHORU (např. čistá omítka na domě – balkonech, modernizace výtahů …)? Děkuji za reakci.

ODPOVĚĎ: V této záležitosti město není vlastníkem a tudíž má velmi omezené možnosti. Zpravidla se jedná o domy ve správě zmíněného družstva a je nutné se v takových případech obracet na družstvo.

DOTAZ: Dobrý den. Co město dělá proto, aby se opravily chodníky a uvolněná dlažba v centru města a na okrajích a také před úřadem (místy je to na úraz, ten kdo špatně vidí a staré lidi)?

ODPOVĚĎ: Chodníky, ve vlastnictví města, jsou poměrně dobře udržovány a revitalizovány. Chodníky o kterých zřejmě hovoříte jsou ve vlastnictví jiného majitele, se kterým bychom chtěli intenzivně jednat o odkupu nejen těchto pozemků, ale i nemovitostí na nich stojících. Je to důležité pro rozvoj centra města.

DOTAZ: Dobrý den, co se Vám na Mostecku líbí a co by jste rád změnil? Děkuji a přeji hezký den K.

ODPOVĚĎ: Mostecko i přes minulé šrámy je díky rekultivaci krásná oblast. Máme zde jezera, Krušné hory v blízkosti, Středohoří, velmi rozmanité cyklostezky, běžecké trasy a kulturní památky. To je to, kde cítíme obrovský potenciál a to, co se nám zde líbí. Chtěli bychom změnit špatnou pověst města, způsobenou negativními sociálními jevy a dopřát občanům atraktivní a důstojné centrum města, včetně kulturního domu.

DOTAZ: Dobrý den. Co město dělá proti přemnoženým holubům (lítají nám na balkon a fakt to není příjemné. Vím, staří lidé je rádi krmí)?

ODPOVĚĎ: Tento problém vnímáme, sami se sním potýkáme. Naším řešením je populaci holubu regulovat a jejich hnízdění soustředit do jejich přirozeného prostředí, např. výstavbou holubníků.

DOTAZ: Studie na rozvoj jižní části areálu jezera Most má určit, co a kde u vodní plochy bude možné stavět. Jaký je Váš názor na výstavbu městské čtvrti u jezera? Lukáš P.

ODPOVĚĎ: Jezero Most vidíme jako rekreační turistickou oblast. Její hlavní význam vidíme v kultuře a rekreaci. Raději bychom zde viděli sportovní aktivity a kulturní a turistické cíle. Bydlení vnímáme jako velmi důležité téma, nicméně pro výstavbu městské části vidíme jiné vhodnější lokality.

DOTAZ: Dobrý den, pane Jaroši, jaký je Váš volební program? Děkuji Jiřina Nová

ODPOVĚĎ: Naše priority jsou: Bezpečně ve škole i po škole Ohodnocení a motivovaní pedagogové Nové jesle, mateřské školy, nebo dětské skupiny Sportovní výchova, sportovní kluby a spolky Dětská hřiště a sportoviště Bydlení pro mladé Mobilní paliativní péče pro seniory Centrální dispečink pro seniory a nemohoucí Vyhrazená parkovací místa pro seniory Výstavba parkovacích domů Prevence kriminality a nulová tolerance Písečná pláž na jezeře Most Zahrádky pro obyvatele města Konečně kulturák v Mostě Bobová dráha ve Fun Parku Centrum města Hipodrom Celý program naleznete v letáku, bedlivě sledujte vaši poštovní schránku.

DOTAZ: Dobrý den, máte recept na přilákání chybějících zdravotnických profesí do Mostu, jako jsou zubaři či dětští specialisté? Děkuji za odpověď. Hana L.

ODPOVĚĎ: Chybějící profese ve zdravotnictví jsou velikým problémem a netýká se pouze našeho města. Základní problém je ve vzdělávací soustavě, a následně v odpovídajícím zázemí. Příchod těchto pracovníků ovlivňuje atraktivita města, životního stylu ve městě a kvalita života ve městě. Proto máme naše priory zaměřené právě na sport, vzdělání, bezpečnost a rozvoj, kterými chceme naše město zatraktivnit a zlepšit život ve městě. Naše město má obrovský potenciál ve svém okolí, ať už jsou to jezera, hory, příroda, příhraničí nebo dostupné bydlení.

DOTAZ: Image města lze spojit i se sportovní stránkou. Jak je možné z Vašeho pohledu více podpořit sport v městském rozpočtu? Děkuji Jiří

ODPOVĚĎ: Obecně si myslím, že podpora sportu by měla být větší než od sportovních klubů a spolků slýchávám. Sport se školou velice souvisí a významně ovlivňuje vývoj dětí, proto považujeme za velmi důležité aktivně podporovat tuto oblast. Naše mateřské, základní i střední školy mají kvalitní sportovní zázemí, proto navrhujeme, aby měla každá škola k dispozici kvalifikovaného trenéra, který bude žáky motivovat ke zdravému pohybu. Také se hodláme podílet na spolufinancování sportovních klubů. Chceme rovněž finančně podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci zájmového vzdělávání. Ať už bude rozpočet města jakkoliv nepředvídatelný, finance na sport by to nemělo ovlivnit.

DOTAZ: Přemýšlel jste nad tím, zda a jak se dá skloubit politická kariéra s funkcí ředitele základní školy?

ODPOVĚĎ: Ano, přemýšlel. Mojí ambicí je získat dostatečný počet hlasu ke zvolení do zastupitelstva města Mostu, kde bych chtěl aktivně působit v oblasti školství, čímž se krásně nabízí propojení funkce ředitele ZŠ s politickou kariérou.

DOTAZ: Dobrý den, máte nějaké plány, jakým způsobem vyřešíte problematické části města Mostu? Myslím tím například okolí bloku 100?

ODPOVĚĎ: Jako největší problém Mostu vnímáme právě situaci bloku 100. Narážíme zde na omezené možnosti strážníků, kteří by potřebovali posílit kompetence. Chceme tuto problematickou lokalitu pojmout jako samostatný úsek, dovybavit ji interaktivními kamerovými body na napojenými na samostatný dispečink s vybranými zaměstnanci, kteří budou mít tuto oblast na starost v terénu i v operačním středisku. Operační středisko s interaktivním systémem bude strážníkům v terénu pomáhat.

DOTAZ: Dobrý den, pane Jaroši, chtěl jsem se zeptat, co Vás vedlo k tomu, vstoupit do politiky? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Rozvoj našeho města mi není dlouhodobě lhostejný. Poté co mě oslavila Sociální demokracie, zda bych nechtěl pod jejich hlavičkou kandidovat, jsem se rozhodl přispět mými názory ku prospěchu.

DOTAZ: Dobrý den, jak chcete udržet mladé lidi ve městě, aby neodcházeli, a zároveň přilákat třeba i nové obyvatele Mostu? Děkuji Milan D.

ODPOVĚĎ: Naší prioritou je eliminaci negativních jevů ve městě, za který považujeme například situaci kolem bloku 100. Negativní sociální jevy jsou jedním z důvodů proč mladí lidé odcházejí z města a proto považujeme za důležité se těmito problémy zabývat. Je velmi důležité zvýšit atraktivitu našeho města, ať už právě zmíněnou eliminací negativních jevů, revitalizací našeho centra, rozvojem turistických cílů nebo cílenou podporou vysokoškolského vzdělání.

Zadavatel: Jan Zámostný

Zpracovatel: VLM