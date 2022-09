On-line rozhovor s nestraníkem za hnutí ANO, volební obvod 55 Brno-město MUDr. Bořkem Semrádem. Na dotazy odpovídal v pondělí 19. 9. 2022 od 10 hodin.

MUDr. Bořek Semrád, nestraník za hnutí ANO, volební obvod 55 Brno-město | Foto: B.Semrád/osobní archiv

Tento rozhovor byl ukončen dne 19. 09. 2022.

DOTAZ: Pane Semráde, proč chcete jít do senátu? Neměl byste radši léčit lidi než vysedávat v Praze?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za otázku. Víte, po mnoha letech práce lékaře a ředitele nemocnice jsem zjistil, že pokud chci pomoci nejen svým pacientům, ale celkově zdravotnictví jako takovému, z této pozice to nezvládnu. Kandiduji s konkrétními cíli a záměry. Asi tím hlavním je novela Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Na vysvětlenou. Ta by umožnila mobilním zdravotním týmům prevenci přímo u občanů daného města či obce. V období covidu se prevence prakticky neřešila. Lidé často trpí vysokým krevním tlakem, cukrovkou, srdečními chorobami a dalšími onemocněními, včetně těch závažných onkologických. A neví o nich. Ty zpočátku nepůsobí znatelné obtíže, ale pokud se neléčí včas, ohrožují zdraví a životy. Proto je v tomto prevence nesmírně důležitá. A to je i odpovědí na Vaši otázku. Do Prahy, Senátu, nejedu vysedávat, ale chci prosadit konkrétní pomoc občanům, nejen našeho regionu Brna - města a Brna-venkova.

DOTAZ: Já ani tak nemám otázku. Jen chci vlastně pozdravit. Pamatuji si vás jako lékaře a člověka z dob, kdy jste měl ordinaci ORL v Bystrci. Můj hlas máte. Nejsem žádným velkým fanouškem Ano, ale vám to hodím. Co volný čas, je nějaký? vše dobré, Alena

ODPOVĚĎ: Dobrý den Aleno a děkuji moc za podporu. No otázku nakonec máte:). Volného času se mi teď opravdu nedostává. Jsem primárně odpovědný za pacienty v tišnovské nemocnici. A volební kampaň. Nic víc teď nezvládám. Ale nelituji se. Pořád je ještě někdy o víkendu chvíle na zahradu, procházky lesem v okolí, nebo jen prostě večer relax…

DOTAZ: Pane doktore, jaký je váš postoj k řešení současné krize? ANO kritizuje vládu, že nic nedělá. Není to jen laciná kritika? Opravdu by jste to zvládli lépe? Myslím že se 5 koalice snaží. Díky, Pavel

ODPOVĚĎ: Dobrý den. Omlouvám se, ale v tomto s Vámi nemohu souhlasit. Energetická krize, zdražování, snížení životní úrovně. K ničemu takovému, alespoň ne v takovém rozsahu, nemuselo dojít. Stačilo, aby vláda zasáhla včas a účinně pomohla. Nechala seniory, rodiny, prakticky všechny občany včetně živnostníků a firem bez pomoci. Jako jediná vláda v Evropě! Výmluvy na zadluženost jsou lží. Jsme 6. nejméně zadluženou zemí v EU. A vláda nemá peníze na pomoc lidem, když jsou v opravdové životní krizi?! Řešení je celá řada. Všechny samozřejmě o penězích. Ceny je možné zastropovat. Zisky ČEZu a větší výnosy z daní dát, nebo lepě řečeno vrátit, lidem. Je to trestuhodné selhání a liknavost. S tímto se nemohu smířit a jen přihlížet a mlčet.

DOTAZ: Mám otázku. Pořád někde slyším manželství pro všechny. Jaký je váš postoj? A nevymlouvejte se nějakými frázemi.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, tuto otázku dostávám v poslední době při různých debatách také často. Ale bez těch frází, jak píšete. V kampani i před ní jsem objel všechny obce a města mého regionu, volebního obvodu 55 Brno-město, s obcemi a městy Brna-venkova. A musím říct, že to prakticky nikde není zásadní téma. Lidé mají jiné starosti, zejména existenční. Můj názor na tuto otázku je stále stejný. Manželství vnímám jako svazek muže a ženy. Myslím, že bychom neměli zpochybňovat křesťanskou historii Evropy, ze které toto označení vychází a je naší společnosti přirozené po generace. Zároveň však chci zdůraznit, že jsem vždy podporoval registrované partnerství.

DOTAZ: Proč za ANO? To jste si nemohl vybrat jinou stranu? Babiš u soudu, samý skandál.

ODPOVĚĎ: Zdravím, do Senátu kandiduji jako nestraník. S podporou hnutí, vlastními názory a také životními zkušenostmi. Nedávno jsem oslavil 60. narozeniny. Nemám zapotřebí se podbízet nebo si hledat trafiku na důchod. Kdybych nebyl přesvědčený, že mohu zejména v oblasti zdravotnictví pomoci, konkrétními kroky, nikdy bych se do politiky nehrnul. Nejsem zaslouženým straníkem, co dostal na závěr kariéry nabídku na senátní židli. K Andreji Babišovi. Probíhá soud. Ten může a musí jako jediný rozhodnout o jeho vině či nevině. Na to musí mít právo každý občan v demokratickém státě. A k těm skandálům, nechci být osobní. Podívejte se prosím, co některé vládní strany stihly v této oblasti za několik málo měsíců:)

DOTAZ: Myslíte, že je cestou, jak naočkovat více lidí v regionu proti covidu mobilní očkování, které praktikovala i vaše nemocnice?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, určitě ano. Snižuje se tím výrazně riziko možné infekce při dopravě na očkovací centrum. Šetříme tím i práci personálu domovů pro seniory. V případě firem pak nemusí dojít k omezení provozu. Proto jsme s tím jako jedni z prvních v Česku začali, jak s testováním, tak i s očkováním.

DOTAZ: Zůstanete ředitelem tišnovské nemocnice i po případném zvolení do Senátu?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano, chtěl bych dokončit rozpracované projekty v nemocnici. Pro práci v Senátu je třeba neztratit kontakt s realitou a mít možnost vidět dopady legislativní práce v oblasti zdravotnictví do odborné praxe a reagovat na ně.