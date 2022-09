On-line rozhovor s kandidátkou na primátorku Českých Budějovic za ODS Dagmar Škodovou Parmovou. Zeptejte se na to, co vás zajímá. Na dotazy bude odpovídat ve středu 14. 9. 2022 od 12 hodin.

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | Foto: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

DOTAZ: Dobrý den, co říkáte na ženy v politice? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Ženy do politiky určitě patří. Jejich zastoupení je důležité už kvůli tomu, že svět vnímají jinak než muži, více přes emoce a srdcem. Jejich rozhodnutí mohou být více empatická.

DOTAZ: Dobrý den, paní Škodová Parmová, viděl jsem ve Vaší předvolební brožuře návrh budoucí podoby levobřežní silnice u výstaviště. Vypadá to moc krásně, ale na poměry Budějovic mi to přijde jako velká utopie. Podobných vizualizací už jsme viděli spoustu, ale uskutečnilo se jen málo z nich. Jak to vidíte Vy?

ODPOVĚĎ: Dosavadní vedení radnice ukazovalo pouze studie na papíře. Já se svým týmem jsem zvyklá projekty realizovat a i v tomto případě je již připravena spolupráce mezi městem, výstavištěm a krajem. Samozřejmě že každý projekt se musí odpracovat, není ze dne na den, ale kroky k realizaci už jsou nyní podnikány. Kongresovou turistiku a výstavnictví, spolu s městskými byty tu extrémně potřebujeme. Tenhle projekt našemu městu velice pomůže a rozhýbá ho.

DOTAZ: Dobrý den, paní Parmová, myslíte si, že mohou být Budějovice Evropským hlavním městem kultury 2028? Co vše je podle Vás proto třeba udělat? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Přihlášku už jsme podpořili a pokud to vyjde, tak je to velká výzva pro celé město. Nejsme u přípravy a uvidíme, jak to dopadne. Debata o EHMK spíše odkryla, jak nám tu chybí dlouhodobý koncept pro kulturu a investice do infrastruktury kolem ní. Teď se to dohání kvůlli přihlášce. Divadlo, kulturní domy i malé kluby si zaslouží doplnit novými formami s větším zapojením obyvatel, aby celé město kulturou žilo, jako je tomu vždy při majálesu nebo Město lidem/ lidé městu.

DOTAZ: Dobrý den, prosím, budete-li zvolena primátorkou, necháte si nějaký úvazek na Jihočeské univerzitě? Budete řízení fakulty předávat svému nástupci nebo nástupkyni s lehkým srdcem?

ODPOVĚĎ: Pokud budu zvolena primátorkou, bude to práce a poslání na sto procent. Svou funkci děkanky bych tak musela opustit, s lehkým srdcem by to ale nebylo. Fakultě se teď daří výborně a o její budoucnost obavy nemám.

DOTAZ: Hodně lidí v mém okolí řeší, že nemůžou najít zubaře, očního lékaře či jiného specialistu. Co s tím plánujete dělat?

ODPOVĚĎ: Tohle je velice důležitá součást kvality života ve městě. Možná víte, že to už na kraji řešíme a motivujeme odborné lélaře i praktiky, aby tu otevírali své ordinace. Je tu nový motivační systém a určitě ho využijeme i v Českých Budějovicích. Město může pomoci s ibydlením a nvesticí do ordinace, kraj vypomůže motivačním bonusem. Chceme i motivovat studenty posledních ročníků medicíny, aby sem nastupovali do krajské nemocnice. Zase se ukazuje, že je důležitá spolupráce města a kraje.

DOTAZ: Dobrý den, v některých částech města dodnes chybí kanalizace nebo chodníky a nikdo s tím na radnici nic nedělá. Chystáte se s tím něco dělat vy?

ODPOVĚĎ: To, že v krajském městě chybí chodníky a kanalizace, je naprosto trestuhodné. Je to vizitka předchozího vedení města a určitě ode mne a mého týmu můžete očekávat, že se tím budeme zabývat v první řadě.

DOTAZ: Dobrý den, budou konečně také někdy na kraji města záchytná parkoviště, aby přespolní nejezdili až do centra, kde pak krouží a hledají místo na parkování? děkuji Honza

ODPOVĚĎ: Záchytná parkoviště jsou důležitá, jak z příjezdu z jihu, tak východu a vhodná místa pro jejjich realizaci budeme domlouvat se sousedními obcemi a krajem jako vlastníky pozemků. Pro dojíždějící pracovníky bude důležité nastavit podmínky pro využití hromadné a sdílené dopravy. Pro obyvatele města dojde k odlehčení už dnes složité situace s parkováním. Město pro nás není jen centrum.

DOTAZ: Co byste udělali v této těžké době pro důchodce?

ODPOVĚĎ: Pro seniory máme zde v Jihočeském kraji konkrétní podporu, se kterou přišel pan hejtman Kuba a v zastupitelstvu města tato podpora ve výši čtyř tisíc byla také schválena. Senior může žádat také o státní příspěvek na bydlení a zastropování cen energií. To je ale věcí vlády, město a kraj mohou pomáhat dalšími příspěvky adresně. Zdravotnické a soicální služby pro seniory budou též zlepšeny a budou dostupnější novou výstavbou z rozpočtu kraje v dolním areálu nemocnice.

DOTAZ: Hezký den, líbí se Vám návrh budoucí podoby Senovážného náměstí, jak ho před časem schválilo zastupitelstvo? Nebo se po případné změně složení koalice na radnici bude tento návrh zase měnit? Děkuju za odpověď

ODPOVĚĎ: Ano, zelené Senovážné náměstí a parkování pod zemí se k moderní metropoli hodí. Kraj zde plánuje také výstavbu nové budovy Alšovy jihočeské galerie, po reliazaci se Senovážné náměstí změní z parkoviště na ucelený komplex vhodný por kulturní a volnočasové vyžití. Od studie k realizaci je ještě dlouhá cesta, pokud ale budeme ve vedení města, budeme usilovat o uskutečnění ve spolupráci město, kraj.