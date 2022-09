On-line rozhovor s místostarostou městské části Brno-sever Davidem Alešem. Na dotazy odpovídal ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 11 hodin.

DOTAZ: Jak chcete dosáhnout toho, aby lidé ušetřili za energie?

ODPOVĚĎ: Dobrý den. Za energie se snažíme lidem v obecních domech snižovat dlouhodobě. Největší úsporu pro nájemníky dosahujeme díky zateplení fasády domů, výměnou oken (máme již vyměná okna ve všech bytových domech v naší správě) a novými střechami. Jako další možnost jak ušetřit lidem za energie je podpora instalace solárních panelů na střechy domů společně s bateriemi. Další možností ušetřit za vodné a stočné je věnovat většinu zisku z Brněnských vodáren zpět obyvatelům do snížení ceny za vodu.

DOTAZ: Co chcete udělat, aby přidělené byty nebyly do půl roku vybydleny?

ODPOVĚĎ: Tato otázka je pro nás stále aktuální, byť se situace pomalu zlepšuje. Naše městská zahrnuje i problémové lokality, kvůli kterým jsme nastavili opatření, díky kterým se nám daří snižovat tyto případy vybydlení bytů. U novým nájemních smluv vybíráme kauci a uzavíráme notářské doložky právní vykonatelnosti (vyhýbáme se tak dlouhým soudním procesům v případě dluhů nebo/a porušování nájemní smlouvy). Provádíme kontroly a zapojili jsme i terénní spolupracovníky, kteří průběžně komunikují s problémovými nájemníky. Díky těmto opatřením se nám také podařilo snížit celkový dluh na nájemném o více než 3 miliony Kč a zastavit jeho nárůst.

DOTAZ: Jak se chcete postarat o bezpečnost a to zejména v Husovicích a Zábrdovicích, kde je vyšší kriminalita a výskyt drog?

ODPOVĚĎ: Požadujeme navýšení počtu městských strážníků v lokalitě. Dalším příspěvkem jsou opravy městských domů a bytů a jejich přidělování nájemníků dle transparentních kriterií pro obecní bydlení. To nám dává naději, že budoucí nájemníci tuto problémovou lokalitu pomohou povznést. Důležité také důsledné potírání drogové problematiky jak městskou, tak státní policií a prevence. V problémových domech ve správě městské části jsme zavedli kamerový systém a jako další prvek se nám osvědčila funkce domovníka.

DOTAZ: Hodláte navyšovat nájmy v městských bytech, nebo je chcete nechat na současné úrovni?

ODPOVĚĎ: Jsem rád, že jsme na zastupitelstvu města Brna schválili nezvyšování nájemného o inflaci v obecních bytech. V dnešní nelehké době je to malý příspěvek proti drahotě. Já budu také prosazovat, aby se nesnižovali slevy z nájmů, které jsou nastaveny do konce příštího roku. Shrnuto - nehodláme zvyšovat nájemné v městských/obecních bytech na Brně-severu.

DOTAZ: Jaký je Váš názor na prodloužení tramvaje do Čertovy rokle a co říkáte na alternativu prodloužení trolejbusu na konečnou Haškova?

ODPOVĚĎ: Prodloužení tramvaje do Čertovy rokle od začátku svého působení ve vedení městské části nepovažuji za dobré řešení. Jednak nepomůže 3/4 obyvatel Lesné, je extremně drahé a navíc neefektivní. Podporuji přímé spojení Lesné s centrem města, které lidem chybí. Jako nejlepší řešení se nabízí prodloužení trolejbusu na Haškovu, nyní chybí z Kohoutovy cca 2 km a náklady jsou maximálně 30 milionů oproti 800 mil. za tramvaj. Přímá trolejbusová linka by mohl jezdit na Českou. Mrzí mne, že někteří kolegové celou dobu prosazovali prodloužení tramvaje do Čertovy rokle a poté co zjilstii, že většina obyvatel Lesné si přeje trolejbus, tak otočili.

DOTAZ: Jsou nějaké investice nebo projekty, které jste nestihli dokončit v tomto volebním období a chtěl byste je dokončit v tom následujícím?

ODPOVĚĎ: Rád bych, aby se v příštím volebním období pokračovalo v rekonstrukcích bytových jader. Máme připravený další projekt rekonstrukce bytových jader na Brechtove a zateplení bytových domů, zejména v Husovicích a Černých Polích. Bude také potřeba získat finanční prostředky z města Brna na rozsáhlejší rekonstrukce domovních celků.

DOTAZ: Dobrý dem , četla jsem, že podporujete pronájem bytů nižší kategorie. Jaké jsou podmínky ke získání tohoto bytu? Jak je to s nájemní smlouvou? Na jak dlouhou dobu se podepisuje smlouva.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, zveřejňujeme v nabídce bytů k pronájmu i byty kategorie "B", které jsou v původním stavu bez opravy. Zde nabízíme novým nájemníkům možnost, že si opravy provedou sami a městská část jim proplatí adekvátní částku dle předem nastavených pravidel.

DOTAZ: Kolik jste přidělili bytů a co uděláte pro další zrychlení jejich přidělování?

ODPOVĚĎ: Celkem jsme za poslední 4 roky přiděli více jak 630 bytů. Počet volných bytů se snížil z původních 542 v roce 2018 na současných 150, které jednak slouží jako náhradní bydlení při rekonstrukcích bytových jader, část z nich vyžaduje celkovou rekonstrukci (připravujeme je k opravě) a další využívá město pro sociální a jiné bydlení a rozhoduje o jejich přidělení novým nájemníkům. Zrychlujeme proces přidělování nastavením transparentním pravidel, rychlejšími opravami a také zveřejňováním bytů k opravě vlastním nákladem.

DOTAZ: Dobrý den, co říkáte na rozhodnutí vlády k zastropování cen enregií?

ODPOVĚĎ: Je dobře, že se vláda konečně odhodlala řešit situaci s neúměrnými cenami za energii. Bohužel to přichází jednak pozdě a hlavně v nedostatečné míře. Stačí se podívat na některé příklady ze zahraničí, viz například Slovensko, které bylo schopno zafixovat cenu energií hned na jaře.

DOTAZ: Je městská část dostatečně pokrytá městskou hromadnou dopravou? Kde je situace nejhorší?

ODPOVĚĎ: Pokrytí MHD není špatné, ale není vyřešeno přímé spojení Lesné s centrem města a dále posílení dopravy do Soběšic, vzhledem k výraznému nárůstu počtu obyvatel.

DOTAZ: Co podle Vás městská část nejvíce potřebuje, kde jsou největší problémy?

ODPOVĚĎ: Určitě je to bezpečnost a to nejen v problematických lokalitách. V oblasti školství je to dostatek míst ve školkách a školách. V sociální oblasti ne nutné nastavit jasná pravidla podpory potřebným a zabránit sociálním experimentům, u kterých nám praxe ukázala, že jsou slepou uličkou. K oblastem dopravy a bydlení jsem se už vyjádřil v minulých odpovědích.

DOTAZ: Dobrý den, jaké máte koníčky a záliby?

ODPOVĚĎ: Celý život aktivně sportuji, dříve to byl zejména orientační běh, nyní hlavně běh, kolo, cvičení a v zimě lyže všech forem. Pokud mám volný čas, tak rád jezdím na motorce a objevuji krásy ČR i zahraničí. Mým velkým koníčkem je historie, kterou nyní dálkově studuji na vysoké škole.