On-line rozhovor s lídrem za ANO 2011 Jiřím Štáblem. Na dotazy odpovídal v úterý 20. 9. 2022 od 11 hodin.

Lídr za ANO 2011 Jiří Štábl | Foto: ANO 2011

Tento rozhovor byl ukončen dne 20. 09. 2022.

DOTAZ: Má město Teplice bydlení pro seniory?

ODPOVĚĎ: Město Teplice má k dispozici pro seniory města malometrážní byty, které se nacházejí v lokalitě Prosetice - 72 bytů , Nová Ves - 59 bytových jednotek, střed města Lipová a Hálkova ulice - 77 bytů. Byty jsou určeny seniorům od 68 let nebo osobám těžce zdravotně postiženým bez omezení věku. Tímto opatřením Město Teplice řeší nevhodné bydlení seniorů nebo jejich bytovou nouzi. Průběžně jsou uspokojováni všichni potřební zájemci o nájem bytu. Náklady na údržbu a rekonstrukci domů a bytů v domech pro seniory - všechno pěkně Popelka spočítala. V Proseticích a na Nové Vsi mají možnost senioři v prostorách domu pro seniory navštěvovat kluby důchodců, náklady na provoz, jsou rovněž hrazeny z rozpočtu obce. Tyto kluby důchodců jsou samozřejmě otevřeny všem zájemcům z řad seniorů. Senioři, kteří žijí v objektech v Lipové ul. a Hálkové ul. mají možnost navštěvovat klub seniorů Kanape, které město finančně podpořilo v jeho dalším fungování.

DOTAZ: Sociální služby jsou nástrojem pro řešení obtíží občanů. Jakou roli zastávají tyto služby ve městě Teplice a podporujete jejich existenci a rozvoj?

ODPOVĚĎ: Pravidelně jednáme se zástupci neziskových organizací, odborníky na sociální oblast a kolegy z magistrátu, abychom měli informace o aktuálních potřebách a mohli na ně reagovat. Podíleli jsme se tak na finanční podpoře potřebné k vybudování nízkoprahového denního centra, které se zaměřuje na lidi bez domova a na osoby v tíživé sociální situaci. V současné době spolupracujeme s neziskovým sektorem na připravovaném projektu, který by měl přinést další možnosti zejména v oblasti dostupnějšího bydlení pro osoby s obtížnějším přístupem na trh s bydlením. V zastupitelstvu jsme také prosadili návrh na navýšení maximální výše dotace poskytovatelům sociálních služeb o 25%. Na samém počátku funkčního období jsme se začali podílet na naplňování a tvorbě nového komunitního plánu, aby co nejvíce zohledňoval potřeby občanů. Při plánování cílů komunitního plánu jsme vedli diskuze s odborníky i zástupci veřejnosti nejen na formální úrovni. Záměrem bylo naplnění potřeb všech občanů v sociální oblasti.

DOTAZ: Zdravím, jak vypadá Váš všední den? Vaše pracovní i osobní cíle? Díky a hezký den

ODPOVĚĎ: Můj den typicky začíná v 5:15 ráno, protože chodím běhat, ať už do Zámeckého parku nebo kolem Barbory anebo cvičit do fitness v našem Aquacentru. Pak už je to shon – dorazit do kanceláře, vyřídit emaily nebo telefonáty a pak nejčastěji vyrážím buď do našich příspěvkových organizací, na jednání nebo třeba za občany na diskuzi. Díky tomu brzkému vstávání a cvičení jsem hned od rána připravený na celý den a mám dost energie ? Mé pracovní cíle jsou vytvářet lepší podmínky a zajistit dostatečné financování v oblastech, které mám na starosti – tj. sociální oblast, senioři, rodiny s dětmi – školy, školky, podpora sportu nebo kultura. Celkově pak, aby město fungovalo a hlavně, po těch předchozích krizových letech (pandemie) mělo šanci na další rozvoj. Mým osobním cílem je být dobrým tátou pro mojí milovanou dcerku Ellie a silným partnerem mojí přítelkyni.

DOTAZ: Pane Štáble, s otužováním jste kdysi začínal ze dne na den, stále ho provozujete? Děkuji

ODPOVĚĎ: Děkuju za parádní otázku - je pravdou, že jsem do toho před lety skočil rovnýma nohama a moc mě to chytlo. Přes léto moc šancí na otužování není, ale teď přichází počasí (a voda chladne). V předchozích týdnech už jsem párkrát vodu vyzkoušel a od října opět budu chodit pravidelně. Nejčastěji nahoru na Cínovec :)

DOTAZ: Podporuje Město Teplice sociální služby a jak?

ODPOVĚĎ: Pravidelně jednáme se zástupci neziskových organizací, odborníky na sociální oblast a kolegy z magistrátu, abychom měli informace o aktuálních potřebách a mohli na ně reagovat. Podíleli jsme se tak na finanční podpoře potřebné k vybudování nízkoprahového denního centra, které se zaměřuje na lidi bez domova a na osoby v tíživé sociální situaci. V současné době spolupracujeme s neziskovým sektorem na připravovaném projektu, který by měl přinést další možnosti zejména v oblasti dostupnějšího bydlení pro osoby s obtížnějším přístupem na trh s bydlením. V zastupitelstvu jsme také prosadili návrh na navýšení maximální výše dotace poskytovatelům sociálních služeb o 25%.

DOTAZ: S aktuálními cenami energii na provoz a materiálu na vystavbu, má smysl stavět nove koupaliště?

ODPOVĚĎ: Je pravdou, že koupaliště v Teplicích chybí už dlouhá léta. V zastupitelstvu jsme se shodli, že je nutné nejprve ověřit, s jakou předběžnou cenou můžeme kalkulovat a pak teprve můžeme Pak se na společném jednání zastupitelstva rozhodnout, kdy a v jaké podobě by se měla a mohla stavba realizovat. Je důležité zmínit, že v dohledné době bude dokončeno venkovní slunění a nové venkovní brouzdaliště u teplického Aquacentra. To by mělo dále být místo, které budou využívat zejména rodiny s nejmladšími dětmi.

DOTAZ: Je známo, že se zabýváte sociální tématikou. Problematika stáří je velké téma. Jak chcete zlepšit život seniorů ve městě?

ODPOVĚĎ: Snažím se jej již zlepšovat. Při mém setkávání se seniory například vyplynul zájem o vytvoření důstojného místa pro různorodé aktivity. Považuji sociální kontakt, mezigenerační setkávání a osobní rozvoj této skupiny našich obyvatel za dříve trochu opomíjený, a proto jsem moc rád, že se podařilo prosadit financování a fungování klubu pro seniory – prostoru pro setkávání seniorů a seniorských organizací. Investovali jsme také další finance do rekonstrukcí bytů v domech pro seniory. Individuálními dotacemi také podporujeme aktivity seniorských spolků. Co mě osobně přijde velmi důležité, je osobní setkávání, kontakt se seniory, o což se snažím celé mé funkční období. Absolvovali jsme řadu společných výletů, volnočasových aktivit, jak v klubu seniorů, tak i na jednotlivých akcích ve městě ?

DOTAZ: Ve volebním programu uvádíte, že jste podpořili služby pro seniory. Můžete uvést konkrétně?

ODPOVĚĎ: Při setkávání se seniory vyplynul zájem o vytvoření důstojného místa pro různorodé aktivity seniorů. Považuji sociální kontakt, mezigenerační setkávání a osobní rozvoj této skupiny našich obyvatel za dříve trochu opomíjený. Proto jsme prosadili financování a fungování klubu pro seniory – prostoru pro setkávání seniorů a seniorských organizací. Investovali jsme také další finance do rekonstrukcí bytů v domech pro seniory. A v neposlední řadě jsme připravili různé zájmové a osvětové přednášky pro tuto skupinu obyvatel.

DOTAZ: Resi mesto nejak bezdomovce?

ODPOVĚĎ: Bezdomovectví je stále skloňovaný termín ve veřejném prostoru. Je všeobecně známo, že nemá jednoduchých a krátkodobých řešení. Pravidelně proto hovoříme se zástupci neziskových organizací Květina z.s. a White light I a také zástupci našeho odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Díky tomu vznikl například pilotní sociální projekt – dát možnost lidem, kteří žijí na ulici, zapojit se do úklidu města s názvem „Mohu pomohu“. Hlavním nositelem tohoto projektu je Květina z.s. Jedním z cílů projektu je dát lidem bez domova šanci na změnu životního stylu a také, aby získali nebo si obnovili pracovní návyky. Jednou týdně se tak dobrovolně setkávají lidé bez domova, aby se zapojili do úklidových činností a pro větší motivaci obdrží za hodinu úklidu jednu stravenku v hodnotě 100 korun. Velkým překvapením pro nás všechny, kdo jsme o projekt usilovali, je značný zájem bezdomovců o tuto činnost. V tuto chvíli vedeme s neziskovým sektorem diskusi o další projektech, které mají šanci motivovat lidi na ulici ke změně „bezdomoveckého“ způsobu života.

DOTAZ: Plánujete výstavbu / realizaci cyklostezek?

ODPOVĚĎ: Ano, určitě, tak jak se chystáme zrevitalizovat některá městská prostranství, počítáme i s vhodným doplněním cyklostezek/cyklotras tam, kde to ve městě možné. Spojení například na Miladu (a pokud se to podaří konečně dořešit, tak i na Barboru) by v brzké budoucnosti mělo být skutečností. Doufejme, že celková situace to bude umožňovat, finančně by na to město mělo být připraveno.

DOTAZ: Dobrý den, zvažujre město zintenzivnit podporu sportu při současných cenách energií? Děkuji Mirek K.

ODPOVĚĎ: V letošním roce se podařilo na podporu sportu uvolnit doposud historicky nejvíce financí. Stejně tak, jako jsme aktuální situaci promítli do navýšení podpory v jiných oblastech, chystáme se projednat i další nastavení podpory sportu. Podpora jednoznačně naváže na to, co jsme dělali doposud, tedy finanční příspěvek na sportující děti a mládež a také budeme pokračovat ve vytváření sportovního zázemí.

DOTAZ: Jaká sportoviště chystáte postavit?

ODPOVĚĎ: Připravili jsme studii na stavbu atletického stadionu v Teplicích. Nalezneme maximálně vhodnou lokalitu pro jeho stavbu. Chystáme se připravit projekty na stavbu další kryté sportovní haly a rozhodně bychom neměli zapomenout na další sportoviště, pro nové a mezi mladými lidmi populární sporty (jednal jsem například s rodiči, kteří se sdružují kolem tzv. „scooťáků“).

DOTAZ: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co považujete doposud za svůj největší přínos pro město Teplice?

ODPOVĚĎ: Pokusím se to shrnout v několika bodech. Aktivní přístup v sociální oblasti, zejména v podpoře našich seniorů a podpoře sociálních a neziskových organizací, které pracují s lidmi tíživé sociální situaci, rodinami a vůbec lidmi, kteří se nachází v tíživé životní situaci. Podařilo se zajistit financování klubu pro seniory, navýšit maximální výši dotace poskytovatelům sociálních služeb a také, i přes krizové události z počátku tohoto roku, zajistit dostatek míst pro děti od tří let v našich mateřských školách. V době, kdy to bylo potřeba, jsem rovněž prosadil zřízení bezbariérového očkovacího centra.

DOTAZ: V mediich vsude ctu, ze je nedostatek mist ve skolkach. Plati to i pro Teplice?

ODPOVĚĎ: V Teplicích se podařilo pro děti od tří let věku zajistit dostatek míst v mateřských školách. I přesto máme připravený plán, jak v případě potřeby navýšit v dalších letech kapacitu. Uvědomujeme si, že může narůstat zájem o umisťování mladších dětí, tedy ve věku od půl roku do tří let. Za město jsme proto podpořili vznik nových dětských skupin, které se zaměřují na tuto věkovou skupinu dětí. Kromě toho máme v Teplicích také skvělé městské jesle, kde nyní jednáme o dalším nastavení provozu, navýšení kapacity do budoucna - zájem o jesle je rovněž velký.

DOTAZ: Dobrý den pane Štáble, hodně prezentujete téma stáří…Mají Teplice vůbec nějaké bydlení pro tuto věkovou skupinu obyvatel? Děkuju za odpověď, David.

ODPOVĚĎ: Město Teplice má k dispozici pro seniory města malometrážní byty, které se nacházejí v lokalitě Prosetice - 72 bytů , Nová Ves - 59 bytových jednotek, střed města Lipová a Hálkova ulice - 77 bytů. Byty jsou určeny seniorům od 68 let nebo osobám těžce zdravotně postiženým bez omezení věku. Tímto opatřením Město Teplice řeší nevhodné bydlení seniorů nebo jejich bytovou nouzi. Průběžně jsou uspokojováni všichni potřební zájemci o nájem bytu. Náklady na údržbu a rekonstrukci domů a bytů v domech pro seniory - všechno pěkně Popelka spočítala. V Proseticích a na Nové Vsi mají možnost senioři v prostorách domu pro seniory navštěvovat kluby důchodců, náklady na provoz, jsou rovněž hrazeny z rozpočtu obce. Tyto kluby důchodců jsou samozřejmě otevřeny všem zájemcům z řad seniorů. Senioři, kteří žijí v objektech v Lipové ul. a Hálkové ul. mají možnost navštěvovat klub seniorů Kanape, které město finančně podpořilo v jeho dalším fungování.

DOTAZ: Je známo, že nejste rodákem z Teplic Cítíte se již být tak trochu "Tepličákem"?

ODPOVĚĎ: Je pravdou, že jsem se zde nenarodil, ale v Teplicích jsem od prvního dne, co jsem sem dorazil :) Takže považuji Teplice za svůj domov, mám tu rodinu, opravdové přátele, angažuji se i v mimopracovních sportovních aktivitách (otužování a ragby). Je tu vše, co si člověk může přát - lázeňské parky, hory a jezera "co by kamenem dohodil" … v Teplicích jsem šťastný.

DOTAZ: Dobrý den, co je vaší největší prioritou v případě, že volby vyhrajete? Děkuji za odpověď. ŠB

ODPOVĚĎ: Budu moc rád, když po 4 letech práce pro město uspějeme tak, že obhájíme svojí dosavadní práci. Rád bych se podílel i na dalším vedení města. To co je největší prioritou pro vedení, schválit rozpočet na příští rok, který bude zohledňovat přicházející "energetickou krizi." A je důležité pokračovat v projektech, které jsme začali připravovat - spuštění dopravního podniku města, rozhodnutí, jak dál pokračovat ohledně investice do koupaliště…atd. Zásadní bude také plynule navázat na činnosti v sociální oblasti, školství a péči o seniory. Nesmíme zapomenout, že na podzim nás čeká také další posun v přípravě územního plánu. Je toho dost :)

DOTAZ: Dobrý den, Jiří, co se Vám na Teplicích líbí a co by jste změnil? Hodně štěstí ve volbách a pěkný den

ODPOVĚĎ: Na Teplicích se mi líbí, lázeňské prostředí v kombinaci s dostupností služeb a obchodů. Kulturní a sportovní vyžití. Změnil bych přístup některých lidí, kteří se příliš nezajímají o své okolí a není jim za těžko nechávat kdekoliv odpadky. Věcí, které jsem chtěl změnit, se začaly dařit - je to třeba o přístupu v sociální oblasti, v péči o seniory…celkově ve vstřícnější komunikaci s občany města. Práce je ještě spousta a já mám dost energie :)

DOTAZ: Dobrý den, jaké místo v Teplicích máte nejraději a jak trávíte volný čas? Petra

ODPOVĚĎ: Nejraději mám například Janáčkovy sady, okolí hvězdárny, "Zámejdu" … Rád chodím všude možně pěšky. Lázeňské centrum je parádní. Ve volném čase běhám, chodím cvičit, hraju ragby, otužuju se a hlavně, věnuju se svojí rodině. Mám čtyřletou dcerku a s tou je radost koukat na pohádku, jít do parku, na hřiště nebo na výlet do lesa… :)

DOTAZ: Jste fanouškem FK Teplice? Nebo je Vám bližší jiný fotbalový tým?

ODPOVĚĎ: Fandím Teplicím, byť původně pocházím ze severu Moravy a tam jsou také některé zajímavé týmy :) Ale na FKáčko, k vlajkonošům chodím rád :) A teď se Spartou hráli vážně dobře :) Jinak teď se chystám vyrazit i na futsal - Morgaan Commando Teplice :)

DOTAZ: Kde se vidíte na stáří?

ODPOVĚĎ: Pevně věřím, že v Teplicích.

DOTAZ: Dobrý den, čím by jste byl, kdyby jste nebyl politikem? Hezký den

ODPOVĚĎ: Určitě bych se věnoval komunikaci, to mě vždy bavilo a to je to hlavní, co řada institucí a organizací opomíjí.

DOTAZ: Dobrý den, mohu se zeptat, koho na Teplicku vnímáte jako největšího politického soupeře? Díky

ODPOVĚĎ: Nabízelo by se říct, že tu v Teplicích s nikým soupeřit nechceme. Nicméně rozhodně chci "porazit" ty subjekty, které nabízí nereálné nebo populistické slogany. Teplice mám skutečně rád a jako pro zástupce vedení města je pro mě důležité, aby pokračovaly a rozvíjely se, ne aby s nimi někdo experimentoval.

DOTAZ: Dobrý den, nemám dotaz - jen Vám chci popřát hodně štěstí v soukromém i pracovním životě :-)

ODPOVĚĎ: Děkuji moc za milé přání. :) Ať se Vám také moc daří :)