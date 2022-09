On-line rozhovor s místostarostou Vyškova a lídrem kandidátky STAN - Volba pro město Vyškov Josefem Kachlíkem. Zeptejte se na to, co vás zajímá. Na dotazy bude odpovídat ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 15 hodin.

Místostarosta Vyškova a lídr kandidátky STAN - Volba pro město Vyškov Josef Kachlík | Foto: J. Kachlík/osobní archiv

Tento rozhovor byl ukončen dne 08. 09. 2022.

DOTAZ: Jak vzpomínáte na období, kdy jste byl ředitelem ZooParku? Nestýská se vám?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě se mi stýská. Bylo to jedno z nejpěknějších období mého tvůrčího života. Pracoval jsem se skvělým týmem lidí a během takřka dvacetiosmileté práce jsme z bývalého ZOOkoutku vytvořit uznávanou zoologickou zahradu s roční návštěvností přesahující 200 tis. lidí z celého světa.

DOTAZ: Chcete udržet současnou koalici i po volbách?

ODPOVĚĎ: Já osobně bych byl rád, ale nejdůležitější bude, jak rozhodnou voliči. S kolegy si rozumíme lidsky i profesně. Dobře se nám spolupracuje, nepolitikaříme. A zůstává spousta témat a úkolů, které stojí před námi a jejichž plnění vyžaduje více než jedno volební období.

DOTAZ: Jaké máte koníčky a záliby?

ODPOVĚĎ: Miluji přírodu, turistiku a cestování po České republice a okolních státech. Zamiloval jsem si Rumunsko, Chorvatské vnitrozemí, Ukrajinu, Rusko - Ural, Sibiř. Rád do těchto oblastí organizuji pro kamarády společné zájezdy. Rád hraji hra na kytaru a jezdím na motorce Chopper a Stadionu S11 z roku 1958.

DOTAZ: Věříte, že se podaří dotáhnout do konce přístavbu Besedního domu?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě bych byl rád kdyby se přístavbu podařilo uskutečnit. Uvidíme však co nám přinese dnešní složitá doba. Proto jsme zatím přistoupili ke kompletní rekonstrukci stávajícího Besedního domu.

DOTAZ: Vidíte ještě nějaké možnosti, jak Vyškov více ozelenit?

ODPOVĚĎ: Spíše jak na další hromadné sázení stromů bychom se chtěli zaměřit na stávající kvalitní údržbu zeleně. Pokud bude probíhat další výsadba stromů, bude se spíše jednat o stromy ovocné, v blízkém okolí města Vyškova. Např. cyklostezka Vyškov - Pustiměř.

DOTAZ: Podporujete ve městě i jeho okolí výsadbu stromů?

ODPOVĚĎ: Podporujeme. V minulých 4 letech se vysadilo více než 8 000 stromů a keřů.

DOTAZ: Napadá vás něco konkrétního, co byste chtěl ještě Vyškově prosadit nebo změnit?

ODPOVĚĎ: Budeme podporovat odkoupení vyškovského pivovaru městem. Dle finančních možností bychom chtěli vybudovat koupací biotop v zamokřené oblasti pod rybníkem Kačenec.

DOTAZ: Co byste poradil těm, kteří váhají, jestli má smysl jít k volbám? Lidé mají stále tendenci ty do zastupitelstva oproti sněmovním pořád podceňovat.

ODPOVĚĎ: Komunální politika je věc, která se dotýká každého z nás a ovlivňuje naše životy. Můžeme tak měnit naše nejbližší okolí, místo, kde žijeme a řešit problémy, které nás trápí. Je důležité vybrat si lidi, kterým věřím, a kteří povedou město tak, jak si představuji. Velmi důležité je také vybrat si tým lidí, kteří dokáží naslouchat, dohodnout se a umí spolupracovat. Všechny proto žádám, přijděte k volbám.

DOTAZ: Minulé roky Vyškov zasahovala jedna krize za druhou, ať už to byl covid nebo válka na Ukrajině. Jak myslíte, že Vyškované obstáli?

ODPOVĚĎ: Ano, obstáli. Nesmírně si cením solidarity a ochoty našich občanů pomáhat. To se projevilo jak v období covidové pandemie, kdy pomáhali s šitím roušek, starali se o své blízké, pomáhali s nákupy starším spoluobčanům a také se snažili dodržovat pravidla, i když to bylo někdy těžké. Stejně tak si obrovsky cením obrovské vlny solidarity, která se zvedla po začátku války na Ukrajině, kdy se Vyškováci aktivně zapojovali do nejrůznějších sbírek, pomohli s ubytováním uprchlíků, Myslím, že Vyškované byli a jsou úžasní.a jsem rád, že u většiny ochota pomoci trvá až do současnosti. Osobně jsem se svým kamarádem odvezl 35 tun humanitární pomoci ze sbírek občanů přímo určených pro Ukrajinu.

DOTAZ: Jak se vám spolupracuje s kolegy na radnici?

ODPOVĚĎ: Spolupráce s kolegy na radnici probíhá na dobré úrovni, jsme parta komunikativních a podobně smýšlejících lidí. Za 4 roky mezi námi nedošlo k zásadním neshodám.

DOTAZ: Četl jsem o vaší dceři a obrazech, které maluje. Chodíte na její výstavy a jak se vám to líbí?

ODPOVĚĎ: Na výstavy své dcery chodím rád. Moderní umění mi není cizí, ale zároveň obdivuji i klasické obrazy mého dědečka a tatínka. Výstav své dcery se zúčastňuji pravidelně, pokud jsou v ČR. Nyní vystavuje ve Finsku, kde se bohužel s časových důvodů nemohu zúčastnit.

DOTAZ: Nelitujete, že jste se stali součástí STAN po všech těch aférách t poslední doby? Nebojíte se odlivu voličů?

ODPOVĚĎ: V žádném případě, za svým rozhodnutím pořád stojíme. Podívejte se, STAN je hnutí, které je budováno odspodu. Máme velký podíl zastupitelů a starostů v obcích. A právě starostové a zastupitelé jsou ti, kteří opravdu pracují pro občany a svým elánem a nápady posouvají společnost dál. V rámci jihomoravského STAN máme možnost spolupracovat se starosty dalších obcí v JmK. A podívejte se, jak ta města jedou a vzkvétají. A pokud jde o aféru pražské buňky - jednak nemáme možnost ovlivnit,, co se tam děje. Ale především když se podíváte bez emocí a politických intrik, uvědomíte si, že se jedná o kauzu jednoho odsouzeného politika. Ostatní odstupují ze svých funkcí “jen” proto, že se s někým znali, aniž by proti nim bylo vedeno či zahájeno trestní řízení. A poslední věc: takovým aférám ve vysoké politice prostě zabránit nejde, ale důležité je, jaké má strana nebo hnutí nastaveny očistné mechanismy. Můj dojem je, že se nám to zatím daří.

DOTAZ: Dobrý den. Jsem matka dvouletého dítěte. Kvůli zdražování jsem se chtěla vrátit do práce. Dítě se mi ale nepodařilo umístit do školky. Zajímalo by mě,co s tím budete do budoucna dělat? Jak máme děti uživit??? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Intenzivně se chystá a projektuje se přístavba školky na Sochorce, je to jedna z priorit celého města bez ohledu na získání mimorozpočtových zdrojů (dotací). V Rychtářově město chystá rozšíření o další třídu MŠ.

DOTAZ: Může město Vyškov ovlivnit vývoj okolo bývalého PDA?

ODPOVĚĎ: PDA je v soukromém vlastnictví, město nemůže s tímto majetkem nakládat. Dle vyjádření nynějších vlastníků, by zde mělo vzniknout rozsáhlé alzeimercentrum s rozsáhlou kapacitou. Tento projekt vítáme.

DOTAZ: Proč město neřeší budovu pivovaru?

ODPOVĚĎ: Město pivovar řeší. Nyní se čeká na vyřešení soudního sporu. Dokud se nevyřeší soudní spory mezi nájemcem pivovaru a státem, nelze s tímto majetkem nijak disponovat. Již proběhlo několik jednání města Vyškov s Ministerstvem zemědělství. Nicméně v generelu opravy zámku se počítá i s opravou prostoru pivovaru. Vyškovský pivovar se nachází v centru města a je to pro nás strategické území, jehož rozvoj chceme mít pod kontrolou. Již v tomto volebním období jsme změnili územní plán tak, aby mělo město větší vliv na rozvoj tohoto území. A naše hnutí má jako jednu z priorit podporu vzniku malého soukromého pivovaru, jejímž vznikem by zároveň vrátil do Vyškova téměř 350 let starou tradici vaření piva. Rozvoj areálu by měl být v souladu s rekonstrukcí zámku a zámecké zahrady. Rádi bychom, aby mohl opět sloužit i k oddychu a kulturnímu vyžití občanů.

DOTAZ: Co považujete za prioritu vašeho hnutí v letošních volbách?

ODPOVĚĎ: Cílů je několik, v dalším období bychom chtěli dotáhnout do konce opravu Besedního domu, bude se pokračovat v projektování nového Besedního domu, rekonstrukcí zámecké zahrady, získání pivovaru. Projektová dokumentace opravy zámku. Chceme propojit cyklostezkou Vyškov s Rychtářovem, nyní se pracuje na zadávání projektu. Dále bychom chtěli dokončit ve spolupráci s okolními obcemi cyklostezku Vyškov - Kozlany po trase bývalé cukrovarské úzkokolejky.

DOTAZ: Co říkáte na to, jak dopadly minulé volby a jak se všichni spikli do koalice proti vítězi voleb?

ODPOVĚĎ: V žádném případě nevnímám výsledek minulých voleb jako spiknutí. Náš volební systém není většinový jako v USA, kdy vítěz bere vše. V tradičních evropských demokraciích máme systém poměrný. To znamená, že voliči rozdají karty - mandáty a pak je na politicích, aby se domluvili na společných průsečících programu a další spolupráci. A dovolte mi osobní postřeh. Politika je umění kompromisů. Je důležité se s ostatními domluvit a najít společné řešení. A každý z nás si raději ke spolupráci vybere takové lidi, kteří jsou pokorní, umí vyslechnout jiný názor, jsou ochotni ke kompromisům, se kterými si rozumí lidsky a je schopen se s nimi dohodnout. A je na stranách,aby takové lidi měli jako lídry svých kandidátek…

DOTAZ: Pane místostarosto, můžete vyloučit, že byste jako strana šly do koalice s KSČM a SPD? Protože Vyškov čeká tvrdý boj o vedení radnice. Kdy na jedné straně bude stát stávající pětikoalice. Proti ní půjdou odpadlíci nejen z ČSSD pod značkou VY. Předpokládám, že pan Goldemund nebude mít problém složit koalici i s KSČM či SPD, jen aby se vrátil do starostovského křesla.

ODPOVĚĎ: Je nezpochybnitelné právo voličů rozdat hlasy svým kandidátům. Voliči rozdají karty a nás politicích je se domluvit. Za naše hnutí si, budeme vybírat partnery, kterým věříme, kteří nezneužívají předvolební kampaň k politikaření, lžím a polopravdám. Já osobně však můžu slíbit, že bych nikdy nevyměnil jistou pozici ve vedení města za své svědomí. Určitě se nenechám dotlačit do něčeho, co by odporovalo mým morálním zásadám a přesvědčením. Do koalice s SPD ani s KSČM v žádném případě nepůjdeme.

DOTAZ: Kdybyste si mohl vybrat jedno zvíře k rozšíření ZOO, které Vy osobně byste preferoval?

ODPOVĚĎ: Pokud bych tuto možnost měl, chtěl bych 2 staré indické slonice. Ne však k chovatelským účelům, ale pouze jako expoziční zvířata. Naše ZOO má expozice domácích zvířat z celého světa a právě tyto dominantní zvířata scházejí.

DOTAZ: Dobrý den, jakým způsobem chcete zaujmout mladé voliče? Když v první desítce kandidátů nemáte nikoho mladšího 40 roků. To i KSČM je na tom lépe.

ODPOVĚĎ: Ve volební kandidátce máme několik nových mladých tváří se zájmem o své okolí.Již dnes se aktivně zapojují do práce našeho hnutí a my jsme moc rádi, že spolupracují právě s námi. Prozatím však nechtějí být na předních místech kandidátky, protože zatím všichni vidí své priority někde jinde, např. v zakládání rodiny, profesním růstu nebo práci pro svou komunitu. Medailonky členů můžete vidět na našich facebookových stránkách. https://www.facebook.com/STAN.Volba.pro.mesto.Vyskov

DOTAZ: Jaký dopad bude mít inflace a ceny energií na provoz městských kulturních zařízení, sportovišť, ale třeba i škol a jak to jako město chcete řešit?

ODPOVĚĎ: Současná ekonomická situace je velice složitá a nepřehledná. Naší snahou bude především neuvrhnout do chudoby ty nejzranitelnější a zachovat dostupnost kultury a sportu všem Vyškovanům. Na druhou stranu je však zároveň nutné zachovat ekonomický provoz příspěvkových organizací města, kterým rychle rostou náklady. (školy, školky) Budeme tedy sázet na zefektivnění provozu a úsporu energií. Technologie, které se v době nízkých cen energií nevyplatily, dnes přicházejí ke slovu. Velkou výhodou je, že město v předchozích letech hospodařilo s přebytkovým rozpočtem.

DOTAZ: Bude město nějak řešit parkování u nemocnice?

ODPOVĚĎ: Ano, bude. Už je hotový projekt, bude se řešit ve spolupráci s Jmk.

DOTAZ: Jak hodnotíte spolupráci na radnici v tomto volebním období?

ODPOVĚĎ: Velice kladně, na všem dohodnutém byla shoda, u sporných návrhů vždy byli všichni ochotní vyslechnout si argumenty druhé strany a dojít ke společnému řešení ku prospěchu Vyškovanů.

DOTAZ: Pane místostarosto, jak byste zhodnotil minulé volební období? Na co z toho, co se povedlo, jste pyšný a je něco, z čeho naopak nemáte radost?

ODPOVĚĎ: Předchozí čtyři roky v rozvoji města považuji za úspěšné. A to i přes to, že jsme byli vystaveni covidové epidemii, větrné smršti v jižní části Vyškova a přílivu uprchlíků z Ukrajiny. Ve všech těchto zkouškách si cením solidarity vyškovanů, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a pomoci. Jsem rád, že se nám povedlo Vyškov ozelenit. Vybudovali jsme biocentrum nad Dědicemi a zelený pás Letní pole. Dokončujeme mokřady Padělky v biocentru Lulečského potoka, který naváže na oblast Kačence a umožní tak prodloužit procházky. Ve spolupráci s Pustiměří jsme vybudovali cyklostezku, která vede kolem Marchanky. Tento rybník jsme kompletně zrekonstruovali, kde vedle sportovního rybářství bude možná i další rekreace. Také mám velkou radost z toho, že se povedlo prosadit nový koupací biotop pod rybníkem Kačenec. Už je studie hotova, vykupují se pozemky. Využili jsme i moderních trendů v péči o již stávající městskou zeleň. Na vyškovské náměstí jsme instalovali mobilní truhlíky s květinami, předzámecký prostor osázeli letničkami a v místech, kde je to možné nesečeme trávu na krátko, abychom v půdě udrželi co nejvíce vláhy. Mám radost, že jsme našli shodu na rekonstrukci zámku. Máme za sebou první fázi a to je vytvoření generelu využití a zpracováváme projektovou dokumentaci. Vybudovali jsme expozici psa dingo v zooparku, zmodernizovali kino Sokolský dům, zrekonstruovali synagogu a řadu sakrálních památek. Pokračovali jsme v podpoře spolkové činnosti a sportu, kde nejviditelnějším projektem bylo vybudování Skautského domu. Většina projektů byla podpořena mimorozpočtovými zdroji v celkové výši 11 mil. Kč. Bohužel ve vlastnictví města stále není vyškovský pivovar. Proto budeme i nadále jednat se státem, aby po dokončení právních sporů jsme byli připraveni pivovar získat. Prozatím jsme upravili územní plán, aby využití tohoto strategického místa bylo pod kontrolou města. Do konce roku bude zpracována pasportizace zeleně. Bude se podílet na dalším zlepšení péče o zeleň. Umožní nám individuální a odborný přístup ke každému stromu.

DOTAZ: Co je podle vás pro budoucnost města opravdu důležité?

ODPOVĚĎ: Vzhledem k současné velmi nepříznivé situaci, zejména s ohledem na energetickou krizi, musím čestně přiznat, že nově zvolené vedení města bude muset především vynaložit veškeré úsilí a prostředky a bude muset pomoci zvládnout tuto krizi překonat všem příspěvkovým organizacím města. Nemůžeme si dovolit nechat padnout školy, školky, domovy pro seniory, nezatopit dětem apod.

DOTAZ: Dobrý den, rád bych se zeptal: Proč chátrá Bombastic bar, dřívější F klub v parku?

ODPOVĚĎ: To je bohužel problém, který nás trápí také, ale nemáme jak ho vyřešit. F-Klub totiž není majetkem města a město tedy logicky nemůže s tímto majetkem nakládat. F klub patří Mladým sociálním demokratům. Radnice několikrát jednala a upozorňovala ČSSD i Mladé sociální demokraty na neutěšenou situaci. ČSSD však odkazuje na to, že F - klub patří Mladým sociálním demokratům a tím veškeré snahy o sjednání nápravy skončily. Pokud by byl objekt nabídnut městu k prodeji, podpoříme odkup městu za cenu odpovídající stavu nemovitosti.

DOTAZ: Vypadá to,že kontroverzním tématem letošních voleb bude oprava zámku. Spousta lidí si myslí, že to je megalomanský záměr, který Vyškov zbytečně zadluží. Jaký je váš názor?

ODPOVĚĎ: Opravě zámku říkáme rozhodné ano a jsme rádi, že tento projekt je jednohlasně podporován všemi zastupiteli napříč politickým spektrem na radnici. Vyškovský zámek spolu se zámeckou zahradou byl svého času perlou Moravy srovnatelnou s Kroměříží nebo Slavkovem. Je potřeba mu vrátit jeho krásu a atraktivitu. Navíc budova stojí přímo v centru města a stane se dalším turistickým lákadlem. To přivede turisty i do centra a náměstí se stane opravdovým živým srdcem. V důsledku to pomůže i Vyškovanům samotným. Více turistů znamená více příležitostí pro místní podnikatele, více kulturního vyžití občanům a více peněz do městského rozpočtu. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Rekonstrukce bude probíhat v několika etapách. Je třeba shánět dotace a finanční podporu z nejrůznějších stran. Už nyní zpracováváme projektovou dokumentaci tak, abychom mohli využít dotační příležitosti. A pokud to dokázali v jiných městech, nevidíme důvod, proč by to nešlo u nás. To, že to jde můžeme vidět například v Kroměříži. Pojďme udělat z ospalého centra města sebevědomé a atraktivní místo!

DOTAZ: Dobrý den, můžete prozradit, která místa v našem městě máte rád? kam si rád zajdete jen tak na procházku, na dobré jídlo, na pivo, na dvojku?

ODPOVĚĎ: Mám rád jako rodák celý Vyškov a jeho okolí. Ale téměř každý den po zavírací době se svým psem toulám po zoologické zahradě, rád se procházím kolem Kačáku, rád zabloudím do hlubočanského hájku odkud je nádherný výhled na celý Vyškov. S nabídkou jídla je to v dnešní době horší, rád si zajdu na jídlo do restaurace U Kopinců.

DOTAZ: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda máte plán, jak vyřešit nedostatečné parkovací kapacity u vlakového nádraží.

ODPOVĚĎ: Rozšíření parkovacích ploch u vlakového nádraží se intenzivně řeší v souvislosti se zdvoukolejněním tratí. Intenzivně se jedná se SŽDC a ČD, které se zavázalo parkovací plochy právě v souvislost is projektem zvoukolejnění trati Vyškov-Přerov řešit ve spolupráci s městem.

DOTAZ: Jak hodnotíte plnění programového prohlášení města Vyškova ze současného volebního období?

ODPOVĚĎ: Musím říct, že minulé volební období vůbec nebylo jednoduché. Osud nám připravil zkoušky a výzvy, které minulá vedení města řešit nemusela. Mám na mysli nejprve pandemii covidu a poté válku na Ukrajině a příchod uprchlíků. O to větší radost mám, že Programové prohlášení bylo z 95 % splněno. Škoda, že nemůžu v tomto rozhovoru probrat prohlášení bod po bodu. Nicméně takovou míru plnění považuji za velký úspěch. Uznávám ale zároveň, že bohužel některé body potřebují na svou realizaci více než jedno volební období.

DOTAZ: Dobrý den, jaký očekáváte výsledek letošních voleb? Děkuji

ODPOVĚĎ: Výsledek voleb necháváme na voličích, snad budou mít ve svém rozhodování šťastnou ruku.