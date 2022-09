On-line rozhovor s kandidátem na primátora Českých Budějovic za HOPB Jurajem Thomou. Zeptejte se na to, co vás zajímá. Na dotazy bude odpovídat v pondělí 12. 9. 2022 od 11 hodin.

Juraj Thoma | Foto: Občané pro Budějovice

DOTAZ: Dobrý den, pane Thomo, líbí se mi projekt rekonstrukce Slavie. Není to ale megalomanie? Kde na něj radnice vezme peníze.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za otázku, jsem rád, že se Vám projekt na opravu Slavie zamlouvá. Obavy o financování projektu nemám, a to zejména proto, že je to projekt, který bude finančně podpořen z Národního plánu obnovy a IROPu, kde očekáváme, že na 100 procent dostaneme dotaci mezi 150 až 200 miliony korun. To, že je tento projekt takto masivně podpořen z dotace NPO a IROPu je také stěžejním důvodem, proč jsme se do takto velkorysé rekonstrukce stavby mohli pustit. Díky těmto dotacím totiž projekt neohrožuje realizaci dalších záměrů, které chce město dělat.Výběrové řízení na dodavatele stvaby právě teď probíhá. Předpokládáme, že vítěze výběrového řízení budeme znát nejpozději v listopadu letošního roku.

DOTAZ: Kdy bude konečně hotový obchvat města? Dálnice už se alespoň kope, ale co severní spojka? Na co město čeká?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za otázku, máte samozřejmě pravdu, Severní spojka je jednou z nejdůležitějších plánovaných dopravních staveb ve městě. Severní spojku staví, stejně jako dálnici, Ředitelství silnic a dálnic, není to investice, kterou dělá a zajišťuje město. My jako město jsme ŘSD poskytli veškerou součinnost při projekční přípravě, při výkupech pozemků a majetkových úpravách v trase spojky. To jsou klíčové předpoklady, které umožňují ŘSD zahájit stavbu. Předpokládáme, že platí ujištění ŘSD, že do čtyř let by ta stavba měla být v provozu. Bude-li potřeba ze strany města jakákoliv další součinnost, určitě ji město ŘSD poskytne, tak jako doposud.

DOTAZ: Kdo vybíral návrh Slavie? Jsem rád, že jste si troufli na rekonstrukci, které se minulá radnice vyhýbala obloukem. Návrh se mi ale upřímně nelíbí.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za otázku. Je fajn, že diskuze kolem Slavie je pouze v poloze líbí, nelíbí a nikoliv v poloze dělat, nedělat. Za to jsem velmi rád. Vítězný návrh je výsledkem mezinárodní architektonické soutěže, kterou jsme realizovali formou tzv. soutěžního dialogu. To je zvlástní forma architektonické soutěže, při které investor, tedy město, diskutuje s účastníky soutěže o tom, co všechno město od Slavie v budoucnu očekává a co vše jsou schopni architekti splnit. A protože je to projekt na významnou veřejnou budovu s vysokými investičními nákady, v soutěžním dialogu město zustupovali členové každého zastupitelského klubu bez ohledu na to, zda to byl klub koaliční nebo opoziční. To jsem považoval za velmi důležité, protože bylo jasné, že stavba samotná a její dokočení se přehoupne do následujícího volebního období, a proto jsem kladl důraz na to, že takto velká investice musí být popodřena všemi zastupitelskýmu kluby. Tím se v podstatě eliminovalo jakékoliv riziko toho, že by realizaci projektu kdokoliv ze zastupitelstva do budoucna zpochybňoval. Kromě zástupců města v porotě, která vybrala vítězný návrh, seděli renomovaní architekti. Architekti jako tzv. nezávislá část poroty, měla početní převahu na tzv. závislými členy poroty, kterými byli městští politici. To je obvyklý model, který má zajistit, že porota opravdu rozhoduje kvalifikovaně a že vybraný návrh, který přes ty architekty a politiky projde, má maximální pravděpodobnost úspěšné realizace.

DOTAZ: Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Budějovicích?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Slepé rameno, Piaristické náměsti a dominikánský klášter jsou úžasné, ale úžasné jsou celé Budějovice.

DOTAZ: Chodím denně kolem parku Dukelská. Slyšel jsem, že se tam kácely některé stromy. Není to škoda? Nemělo by zeleně ve městě spíš přibývat?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Jasně, já v tomto ohledu dám na architekty, kteří revitalizaci parku navrhli a kteří se svým projektem museli uspět u všech orgánů ochrany životního prostředí a splnit všechny jejich limity. To, že kácení stromů vždy vyvolává emoce, vubec nijak nezpochybňuji a chápu to, ale k udržovanému městskému parku patří průběžná údržba a někdy i radikálnější zásah, který má přinést do toho prostoru nějakou novou kvalitu, což tento projekt podle mě bezesporu splňuje.

DOTAZ: Co uděláte s cenami energií?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Složitá situace v energiích dopadá nejen na občany města, ale dopadá i na město jako instituci, musíme jezdit městskou, svíti atd. Co můžeme ovlivnit napřímo a kde jsme schopni hlídat cenu pro koncového odběratele je teplo a teplá voda. Když jsem byl primátorem města, zahájili jsme tehdy vytěsňování menšinových akcionářů z teplárny, abychom se stali jediným majitelem. To byl absolutně důležitý krok, který nám dnes umožňuje mít kontrolu nad cenami tepla a teplé vody pro 29 500 domácností v Budějovicích. V roce 2020 jsme na zastupitelstvu města podpořili schválení Strategie pro zelené město, jejímž cílem je maximální energerická nezávislost města, což se naplňuje: Za prvé budouváním tepelného přivaděče z Temelína do Českých Budějovic, u kterého máme až do roku 2043 garantovanou cenu dodávek z Temelína, což přispěje k dlouhodobě přijatelným cenám. Za druhé v teplárně přecházíme na alternativní zdroj vůči plynu a uhlí, to je štěpku. Ten projekt se realizuje. Za třetí je velmiu důležité zmínit, že do tého stabilizace velice přispěje spuštění ZEVO Vráto do provozu k předpokládáme roku 2028. Pokud jde o teplo a teplou vodu, všechny tyto věci vytvoří stabilní prostředí, které nebude závislé na venkovních výkyvech. U elektřiny jsou naše možnosti nesrovnatelně menší. Tam se soustřeďujeme na fotovoltaiku a energetická úsporná opatření a jednotlivých budovách města. Možná, že po změně legislativy by pro město mohla být zajímavým tématem komunitní energetika.

DOTAZ: Pane Thomo, dobrý den. Co aktuálně považujete za největší problém Budějovic? Je to stále doprava, nebo s tím, jak už začala stavba dálničního obchvatu města, se může pozornost komunálních politiků zaměřit i na jiná témata? Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano, myslím, že Vaše poznámka je velice trefná. Všechny klíčové dopravní staby, dálnice D3, Severní spojka, Jižní tangenta jsou již rozběhlé, financuje je ŘSD nebo kraj a jednoho krásného dne budou stát. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát do 4 let, v tomto směru není třeba nic vymýšlet, ale soustředit se na to, aby se to v průběhu čtyř let dotáhlo. To je ten důvod, proč už se můžeme dívat také na jiná témata než jen dopravní investice. Město samozřejmě pokračuje ve svých vlastních investicích do dopravy, začali jsme budovat propojení Branišovské s ulicí Na Sáckách. Investujeme s dopravním podnikem do veřejné dopravy. Rozšířili jsme záchytné parkoviště v Jírovcově ulici ze 181 na 439 parkovacích míst a v těchto týdnech začne výstavba parkovacího domu u sportovní haly s kapacitou 500 parkovacích míst a zhruba 100 místy pro kola. Ty podstatné dopravní stavby, na které všichni dlouho čekáme, už ze země není třeba vydupávat, protože se zkrátka realizují. Ano, bydlení je otázka, na níž bychom se měli zaměřit.

DOTAZ: Dobrý den, pane Thomo, co máte v plánu udělat pro příměstské části města Českých Budějovic do kterých se za poslední roky velmi nebo vůbec neinvestovalo. Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. To by chtělo detailnější dotaz, klidně se mi ozvěte. Rád si s Vámi o tom popovídám.

DOTAZ: Zdravim, mame s kamarady ve velke oblibe kpupaci mola na Vltave, vim, ze autorstvi je na strane HOPB, jak jste na to vlastne prisli? Dekuji za odpoved.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Jak jsme na to přišli? Je to budějovická tradice, akorát že místo mol se do vody dříve lezlo z vorů.

DOTAZ: Dobrý den, na sociálních sítích vidím velkou kritiku kácení stromů při revitalizaci parku v Dukelské. Postupuje město při stavbě šetrně?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Na to jsem již reagoval v jiném dotazu.

DOTAZ: Budějovice jsou krásné město, žiju tu rád, ale pracovně musím jezdit někdy až několikrát týdně do Prahy. Nabídku kvalifikované práce tu vnímám jako omezenou. Přijde mi, že tu dáváme přednost spíš montovnám. Jiná města přitom začala aktivně podporovat kreativní průmysly, startupy apod. Jak vnímáte podporu podnikání ve městě vy? Mají v tomto ohledu Budějovice nějakou strategii?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Myslím, že Budějovice nejsou typickou montovnou, s tím bych nesouhlasil, protože jeden z největších zaměstnavatelů, firma Robert Bosch není pouze "montovnou", ale velká část zaměstnanců pracuje ve vývojovém centru, kde se potkávají lidí doslova z celého světa. Je ale pravdou, že KKO se doposud v Budějovicích příliš pozornosti nevěnovalo. To je velká škoda. Uvědomili jsme si to a jdeme tomuto tématu naproti Strategií rozvoje KKO, kterou zastupitelstvo schválilo v tomto roce, která je nedílnou součástí naší aspirace být EHMK 2028. V tomto dokumentu popisujeme, jakými pobídkami a opatřenímí chce město podpořit sektor KKO. Dokument je volně dostupný na stránkách města.

DOTAZ: Líbí se mi projekt participativního rozpočtu. Sám jsem do něj nic nenavrhl, ale znám lidi, kteří ano. Jak probíhá realizace těch projektů? Neskončily jen na papíře?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Ne, nekončí. Ze třech desítek vybraných projektů se zatím nezrealizovaly pouze tři, a to kvůli průtahům ve stavebním řízení. V jednom se ukázalo, že projekt nebude v reálu fungovat, takže se od něj upustilo. Obecně platí, že na realizaci projektu je 24 měsíců, takže to může někdy vypadat, že se to vleče.

DOTAZ: Co chcete dělat pro obyvatele sídliště? Mám pocit, že radnice se zabývá jen centrem města.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Mohlo by se to tak zdát podle zpráv z médii a sociálních sítí, ale opak je pravdou. Když jsem byl primátorem mezi lety 2006 až 2014, město všechny finanční prostředky získané z evropských dotačních titulů v rámci tzv. IPRM a IPRU vložilo do revitalizací Máje, Šumavy a Vltavy a do revitalizace komunikací a technické infrastruktury. Jen u IPRU se zrelizovaly projekty na 1,8 miliardy korun, z EU do nich přiteklo 1,5 miliardy a zbytek byl spolupodíl města. Veřejné budovy a veřejné investice, které se zde odehrály, byly také nemalé. Vzpomněl bych Komunitní centrum na Máji a park ve Čtyrech Dvorech, což byly projekty, které jsou ve své podstatě jedinečné a nepochybně mají dopad na kvalitu života na levém břehu Vltavy. V tomto volebním obdodí přibylo na Máji cca 90 nových parkovacích míst, což může vypadat jako legrační číslo, ale dokládám tím to, že se snažíme řešit i tuto velmi sloužitou problematiku, kde naproti sobě stojí názory lidí požadujících další parkovací kapacity proti názorům, které by chtěly zase více zeleně. Staví se také nová okružní křižovatka na Branišovské, která je začátkem propojky do ulice Na Sádkách, která se teď soutěží a jejíž realizace by se měla rozběhnout v nejbližších měsících. Na Vltavě je připraven dotační projekt na úpravu plochy před KD Vltava (vytvoření nového náměstí, které má nahradit ten dnešní neuspokojivý stav). Projekt je připravený, je podaná žádost o dotaci a v nadcházejících volebním období by se měl realizovat. Nic tomu nebrání.

DOTAZ: Kromě energií se zdražuje i nájemné. Může s tím město něco dělat? Budete stavět další městské byty? Jak vůbec může člověk městský byt získat?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Nájemné v městských bytech může ovlivňovat Rada města. Neděje se tak ale u každého jednotlivého bytu. Platí na to pravidla, která jsou Radou města schválena. Stejně tak Rada města schvaluje pravidla pro přenechání bytu do nájmu. Pravidla jsou zveřejněna na webu města a webu Správy domu, která spravuje městský bytový fond. Každý, kdo má zíájem o získání městského bytu, musí postupovat podle tohoto dokumentu, není to nic složitého. Současně se projektují další bytové domy ve Čtyřech Dvorech, které chceme použít na dostupné bydlení. Když vše půjde dobře, stavba bude připravena k roku 2024.

DOTAZ: Chybí místa v domovech pro seniory. Co s tím bude město dělat?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. My jsme zhruba před dvěma lety začali jednat se státem o získání pozmeku pro stavbu nového domova pro seniory poblíž Arpidy. Do tíé diskuze se státem vstoupil kraj s tím, že měl zájem vybudovat zde krajské zařízení. V této souvislosti kraj vyzval město, aby žádost o převoz pozemku vzalo zpět. Nakonec však kraj od svého úmyslu odsoupil a my jsme v současné době v jednání se státem o získání pozemku, na kterém by mohl vyrůst domov pro seniory s kapacitou cca 150 lůžek.

DOTAZ: Na billboardech slibujete hned několik velkých investičních projektů. Bude na ně mít město v krizi peníze? Nejsou teď spíš jiné priority?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za dotaz. Věřím, že ano, protože všechny tyto projekty jsou podporaované z evropských peněz a výše této podpory u nich dosahuje až cca 80 procent uznatelných nákladů, proto se vyplatí ty projekty zrelizovat, neutíkat od nich, byť samozřejmě doba je složitá. Aktuálně možná řešíme všichni energie a životní náklady, na druhou stranu tohle jsou strategické projekty, které se budou realizovast v horizontu čtyřech až pěti let. Věřím, že už budeme mít všechny aktuální turbolence úspěšně za sebou.