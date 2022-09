On-line rozhovor s kandidátkou do Senátu ČR za ANO 2011 Ladislavou Brančíkovou. Na dotazy odpovídala v pátek 16. 9. 2022 od 13 hodin.

Ladislava Brančíková, kandidátka do Senátu ČR za ANO 2011 | Foto: L.Brančíková/osobní archiv

DOTAZ: Vláda pomáhá málo? Co 5 tisíc na každé dítě?

ODPOVĚĎ: Jedná se dosud o jedinou hmatatelnou pomoc. Považuji za velkou chybu, že se to netýká studentů od 18 let. Náklady jsou v tomto věku nejvyšší.

DOTAZ: Co vládě vyčítáte nejvíc…????

ODPOVĚĎ: Že problémy lidí neřeší vůbec a pokud ano, tak až pět minut po dvanácté. Nyní vláda namísto hledání řešení platí mediální kampaň z našich daní za mnoho milionů, abychom byli klidní, že vláda vše vyřeší.

DOTAZ: Jak mám jako důchodce vyjít, když zvýšení důchodu nepokryje vyšší složenky a potraviny?

ODPOVĚĎ: Inflace má nyní mnohem vyšší dopad na seniory a rodiny s dětmi. Budu prosazovat, aby zvyšování důchodů bylo počítáno ze zdražení základních životních potřeb. Jejich cena totiž vyskočila výše než oficiální míra inflace. Především pro osamělé seniory je to zcela zásadní.

DOTAZ: Inflace poškozuje hlavně rodiny s dětmi, jak jim chcete pomáhat?

ODPOVĚĎ: Naprosto nezbytné se jeví zvýšení daňových slev na děti. Dále je nutné pomáhat snížením DPH u základních potravin. Jsem pro obnovu slev na veřejnou dopravu pro studenty a seniory, kterým vláda tuto možnost cestování zvýšila na dvojnásobek.

DOTAZ: Jaký postoj máte k aktuálně narůstajícím počtům zadržených uprchlíků z oblasti Blízkého východu ? Jaký názor máte na tzv. obrácený rasismus u nás i ve světě? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Uprchlictví z Blízkého východu je nutné řešit na hranicích EU, takto se pouze podporuje ekonomická migrace, na které vydělává převaděčská mafie. Skutečně politické uprchlíky jsme přijímali v minulosti, ale musejí v tom být jasná pravidla. Rasismus je nebezpečný z kterékoliv strany. Každý člověk má stejná práva a povinnosti bez ohledu na barvu pleti.

DOTAZ: Covid, válka, krize, proč nejsme připraveni?

ODPOVĚĎ: Nejlepší je prevence. Krizové plány jsou, jen je potřeba je umět využívat. Vnímám další riziko. V případě blackoutu, například vlivem silné sluneční bouře, se většina lidí ocitne bez pitné vody. Proto chci prosadit dotační program pro obce, aby mohly své tradiční mechanické zdroje pitné vody obnovit.

DOTAZ: Vláda zastropovala ceny elektřiny málo?

ODPOVĚĎ: Strop je mnohem výš než na Slovensku. Takové srovnání poskytuje odpověď samo o sobě. Dokonce to vypadá na další blamáž v době našeho evropského předsednictví. Český strop je totiž o třetinu vyšší než předběžný návrh Evropské komise. A to naše vláda ještě před týdnem tvrdila, že požaduje shodu na úrovni EU.

DOTAZ: Proč jsou v nemocnicích v Kyjově a v Hodoníně menší platy než v Brně

ODPOVĚĎ: Konkrétní důvody se mohou lišit, ale je jeden obecný. Za stejný zdravotnický výkon dostane krajská nemocnice od pojišťoven méně peněz než fakultní nemocnice v Brně. V případě zvolení budu žádat, aby Senát navrhl zákon k odstranění této nespravedlnosti. Dochází k totiž odchodům zdravotnického personálu do Brna. Tomu musíme zabránit.

DOTAZ: Co přesně myslíte heslem ČEZ do našich rukou?

ODPOVĚĎ: ČEZ je ze 70 % vlastněný státem. Jenže vláda se domnívá, že hlavním cílem je dělat ze soukromých akcionářů milionáře. Sloganem myslím, že ČEZ, který vyrábí elektřinu levně, musí mít povinnost dodávat levnou elektřinu našim domácnostem a firmám. Přebytky ať prodává na zahraniční burze. Že to nejde? Stačí se podívat do Francie, kde polostátní podnik EdF takto funguje.

DOTAZ: Proč nejsou absolventky Střední zdravotnické školy v Kyjově skutečnými sestrami?

ODPOVĚĎ: Praktická sestra, která vystudovala pouze střední zdravotnickou školu, ve srovnání se všeobecnými sestrami, které musí mít vyšší odbornou nebo vysokou školu, má omezené kompetence. Nesmějí například podávat infuze. V praxi to znamená, že na jedné směně musí sloužit vedle praktické sestry alespoň jedna všeobecná, což komplikuje i rozpis služeb. S ohledem na potřeby zdravotní péče v našem regionu budu iniciovat vznik Vyšší odborné zdravotnické školy v Kyjově pro plnohodnotné diplomované všeobecné sestry. Absolventky získají titul DiS. za svým jménem.

DOTAZ: Stávající senátorka z KDU slibovala, že zabrání těžbě štěrkopísku. Tvrdíte totéž. Jak to uděláte?

ODPOVĚĎ: Navrhnu ústavní zákon o ochraně vody. Aby bylo každému ministrovi a úředníkovi jasné, jak mají postupovat. Že má voda přednost před zájmy těžařů v celé ČR bude jasné také Báňskému úřadu. Už nikdy nesmíme naši vodu prodat, jak to v zimě vláda udělala do Turowa.

DOTAZ: Proč se už dávno neopravilo S-centrum?

ODPOVĚĎ: Zřizovatelem je Jihomoravský kraj a popravdě nevím, proč jeho vedení s opravou dávno nezačalo. Pod tlakem z Hodonínska nyní vedení JMK mění stanovisko, jenže to bude mnohem dražší, než kdyby se začalo ihned po tornádu. Přesto chci pomáhat se zajištěním peněz, protože domovy pro seniory do budoucna potřebujeme.

DOTAZ: Je pravda, že jižní Morava dostává z Prahy stále méně peněz?

ODPOVĚĎ: Bohužel je to pravda. Vnímám to jako ředitelka domova pro seniory a doplácí na to veškeré sociální služby v našem regionu. Je nutné to změnit. Navrhnu změnu Zákona o financování sociálních služeb, aby došlo k nápravě. Stárnutí populace představuje velkou výzvu a nelze jí čelit za stávajících nespravedlivých podmínek pro jižní Moravu.

DOTAZ: Proč kandidujete, když je Senát k ničemu?

ODPOVĚĎ: Senát využiji k zákonodárným iniciativám. Budu vidět a slyšet. Budu nastolovat témata do veřejného prostoru. Aktivita vede k úspěchu. Můžeme vidět, jak pod tlakem osobností a veřejnosti vláda mění stanoviska. U voleb můžeme ukázat, že vláda už nemá většinovou podporu a donutit ji k práci pro lidi. Nenechme se odradit od účasti u voleb. Volby jsou demokratickým prostředkem nápravy věcí veřejných.

DOTAZ: Dobrý den, většina kandidátů do Senátu chce uspět i v souběžných komunálních volbách. Proč nekandidujete i vy komunálkách ve Vracově? Případně koho tady podporujete?

ODPOVĚĎ: Jsem zvyklá dělat věci řádně, případný souběh funkcí by mohl ohrozit kvalitu výsledné práce.