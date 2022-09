On-line rozhovor s kandidátkou na primátorku za SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 Markétou Vaňkovou. Na dotazy odpovídala v úterý 20. 9. 2022 od 10 hod.

Markéta Vaňková, kandidátka na primátorku za SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 | Foto: M. Vaňková/osobní archiv

Tento rozhovor byl ukončen dne 20. 09. 2022.

DOTAZ: Bude i přs zimu fungovat dopravní podnik? Prý nemá zajištěné energie…

ODPOVĚĎ: Náš dopravní podnik samozřejmě přes zimu fungovat bude. :-) Ano, je pravda, že do posledního výběrového řízení na zajištění energií se nepřihlásil žádný z obchodníků, ale i díky spolupráci s vládou energie bude dostatek. Městská hromadná doprava je pro nás prioritou, na rok 2023 počítáme z městského rozpočtu s částku 2.750.000.000 korun, která bude směřovat dopravnímu podniku.

DOTAZ: Jasná otázka: Má mít Brno multifunkční halu a Janáčkovo kulturní centrum?

ODPOVĚĎ: Jsem přesvědčena o tom, že město naší velikosti a významu si zaslouží jak multifunkční halu, tak Janáčkovo koncertní centrum. Jen připomenu, že multifunkční hala má sloužit nejen kultuře, ale také přibližně 30 druhům sportu, to vše na takové úrovni, aby se v ní dala pořádat mezinárodní utkání a soutěže, celková kapacita je cca 13 tisíc diváků. U obou projektů jsme těsně před zahájením, s ohledem na současnou ekonomickou situaci však považuji za odpovědné s konečným rozhodnutím o započetí výstavby vyčkat do doby ustálení situace zejména na trhu s energiemi.

DOTAZ: Jak to prosím vypadá s horkovodem z Dukovan do Brna? Bude se stavět? Už zhruba víte, kolik nás jako zákazníky tepláren bude stát teplo z tohoto zdroje?

ODPOVĚĎ: Pro naše město je energetická bezpečnost a soběstačnost prioritou. Pro zajištění spolehlivých a cenově stabilních dodávek tepla je klíčovou stavbou horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Již v červnu bylo uzavřeno memorandum mezi společnostmi ČEZ a naší městskou společností Teplárny Brno, ve kterém jsou jasně nadefinovány jednotlivé kroky. Projekt má podporu pana premiéra; příští týden bude ve vládě projednáván návrh změny liniového zákona, horkovod z Dukovan do Brna by se tedy měl zařadit mezi prioritní akce, což by výrazně zkrátilo zejména přípravnou fázi. Intenzivně jednáme o možnostech financování, ať už například z modernizačního fondu nebo za pomoci Evropské investiční banky. Minulý týden jsme se s panem ředitelem ČEZ Danielem Benešem shodli na tom, že budeme v projektu pokračovat, protože je z pohledu právního, technického a obchodního realizovatelný. Cena pro zákazníky Tepláren Brno, což jsou především domácnosti, ale také školy či nemocnice, bude na základě zpracovaného modelu srovnatelná s jinými alternativními zdroji tepla, jako jsou plynové kotelny nebo tepelná čerpadla.

DOTAZ: Je dobře, že se navržený územní plán neschválil. Bylo tam moc chyb a nedodělků. Jak to vidíte časově, kdy bude ten návrh opraven a následně schválen?

ODPOVĚĎ: Přiznám se, že schválení územního plánu bylo prioritou našeho volebního období, to vše však za situace, kdy dle zákona bylo nutné schválit nový ÚP do konce roku 2022, neboť v opačném případě by od 1. 1. 2023 bylo Brno bez územního plánu, což si nedovedu představit. Tento termín však byl prodloužen do konce roku 2028, máme tedy stále možnost Brnu poskytnout skutečně kvalitní územní plán, který bude pro město přínosem a povede k jeho rozvoji. Bohužel návrh územního plánu, tak jak byl předložen ke schválení zastupitelstvu, obsahoval z mého pohledu tak závažné chyby, že jej bylo nutné vrátit zpět k dopracování s přesně stanovenými pokyny. Připomenu jen, že pro jednotlivé pokyny hlasovali zastupitelé koaličních i opozičních stran, s výjimkou KDU - ČSL, s tím, že u každého z šesti pokynů bylo hlasování mírně odlišné. Mrzí mě, že se zásadní nedostatky projevily až na začátku roku 2022, v průběhu zpracování jsme o nich nevěděli. Z mého pohledu je reálné nový územní plán dopracovat, projednat a schválit do dvou let. Zároveň jsem připravena podpořit projednání dílčích změn územního plánu, stejně tak, jak k tomu docházelo v tomto volebním období.

DOTAZ: Končí volební období, takže se ptám: co se povedlo a co se nepovedlo? A proč?

ODPOVĚĎ: Ve všech klíčových oblastech se nám podařilo město rozvíjet. Staví se 2 úseky velkého městského okruhu, tramvaj jezdí po Plotní a brzy pojede také tunelem do kampusu, zrekonstruovali jsme několik městských tříd, vrcholí práce na Mendlově náměstí. Zjednodušili jsme a rozšiřujeme rezidentní parkování. Zlepšily se podmínky pro cyklodopravu – po 20 letech se třeba podařilo vyřešit podjezd pod ulicí Hladíkova. Dopravní podnik masivně modernizuje vozový park i své služby. Zahájili jsme proces založení 6 bytových družstev, která budou stavět za podpory města. V Brně je několik nových parků, probíhá výstavba 25metrového bazénu za Lužánkami, rekonstruujeme Arnoldovu vilu, budujeme přírodě blízká protipovodňová opatření na Svratce, která zlepší klima ve městě a nabídnou nové rekreační zóny. Podařilo se kompletně připravit projekty multifunkční haly a Janáčkova kulturního centra. Výborně jsme zvládli covidovou pandemii – jako první v ČR jsme zavedli antigenní testování v domovech pro seniory a zprovoznili velkokapacitní očkovací centrum. Na problémy s cenami energií reagujeme projektem výstavby horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, těsně před zahájením je výstavba kotle na spalování štěpky a linky na energetické spalování odpadu. Lépe mohla dopadnout příprava nového územního plánu.

DOTAZ: S VMO jste pohli skvěle! Kdy se začnou stavět další úseky?

ODPOVĚĎ: Děkuji za pochvalu, oba dva právě realizované úseky, tedy jak Žabovřeská, tak Tomkovo náměstí/Rokytova, se posunují neuvěřitelně rychle dopředu. Co se týče dalších úseků - nejdál jsme s úsekem Bauerova, kde má vzniknout plnohodnotná čtyřpruhová komunikace a doprovodná infrastruktura pro plánovanou multifunkční halu, jako jsou parkoviště a obslužné komunikace. Právě probíhá soutěž na zhotovitele, předpokládáme, že práce začnou počátkem příštího roku a potrvají přibližně 2 roky. U Ostravské radiály se nyní zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí, jeho získání předpokládáme do konce příštího roku. V případě tunelu Vinohrady se dělá dokumentace průzkumné štoly, která zajistí podrobné informace o podloží, aby mohl vzniknou projekt celého tunelu. Povolení na vybudování štoly bychom měli mít v polovině příštího roku a na jeho konci začneme s její realizací. Město již zahájilo majetkoprávní přípravy pro získání pozemků.

DOTAZ: Jakou knížku jste četla naposled?

ODPOVĚĎ: O prázdninách jsem zvládla Bílou vodu od Kateřiny Tučkové (ostatně, všechny její knížky mám velmi ráda, Vyhnání Gerty Schnirch je samozřejmě vzhledem k brněnské tématice mojí nejoblíbenější).

DOTAZ: Viděl jsem, že ráda posloucháte vážnou muziku. Kdybi jste si měla vybrat, tak divadlo nebo kino?

ODPOVĚĎ: Určitě divadlo, které miluji už od dětství. Ve studentských letech jsme byla uvaděčkou Divadla husa na Provázku a ostatní volné večery jsem trávila v hledišti ostatních brněnských scén, nejraději u "Mrštíků". "Osudovou" inscenací asi navždy zůstanou Sny svatojánských nocí autorské dvojice Zdenek Merta a Stanislav Moša. Dokonce jsem i dva roky studovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MU v Brně. Bohužel teď mám na divadlo výrazně méně času, než bych si přála.

DOTAZ: Je něco nového s tím novým hlavním nádražím?

ODPOVĚĎ: Projektování nového hlavního nádraží začalo shodou okolností právě v těchto dnech. Vítězové mezinárodní architektonické soutěže, tedy ateliér Benthem Crouwel Architects, zahájili ve spolupráci s tuzemským ateliérem A8000 práci na architektonické studii kompletního řešení prostoru přednádraží a zanádraží, včetně zdejších plánovaných budov i dalších přilehlých prostor. Získáme tak podklady pro navazující kroky projektové dokumentace. Hotovo by mělo být do 12 měsíců. Město Brno také připravuje realizaci páteřní dopravní a technické infrastrukturu v území, veřejná prostranství a terminál městské hromadné dopravy. Prioritou je napojení staveniště a budoucího nádraží, proto jsou intenzivně připravovány stavby prodloužené Uhelné a prodloužené Kalové. Pro obsluhu území se také připravuje část takzvaného Bulváru, který bude tvořit budoucí páteř území.

DOTAZ: Plánujete zdražení nájemného v městských bytech? Pokud ano, o kolik ?

ODPOVĚĎ: V dnešní době bych zdražování nájemného v městských bytech nepovažovala za moudré rozhodnutí. Na posledním zastupitelstvu jsme rozhodli o tom, že se nebude uplatňovat tzv. inflační doložka, tedy nedojde ke zdražení nájemného ani o inflaci, byť dle smluv je tento postup předpokládán. Naše rozhodnutí se týká bytů, které jsou "nesvěřeny" městským částem, avšak všem městským částem jsme umožnili, aby postupovaly obdobně.

DOTAZ: Dobrý den paní primátorko, co je potřeba ještě udělat pro to, aby se Brňané a všichni ostatní návštěvníci Brna mohli těšit z nového hlavního nádraží? Návrh se mi líbí a vím, že vyřeší hodně současných problémů s dopravou. A nejen to. Zdraví, Kryštof Látal

ODPOVĚĎ: Je to soubor kroků z úrovně státu (samotný železniční uzel) a města (související městská infrastruktura). Právě v těchto dnech začalo projektování nového hlavního nádraží, vítězové mezinárodní architektonické soutěže, tedy ateliér Benthem Crouwel Architects, zahájili ve spolupráci s tuzemským ateliérem A8000 práci na architektonické studii kompletního řešení prostoru přednádraží a zanádraží, včetně zdejších plánovaných budov i dalších přilehlých prostor. Získáme tak podklady pro navazující kroky projektové dokumentace. Hotovo by mělo být do 12 měsíců. Město Brno také připravuje realizaci páteřní dopravní a technické infrastrukturu v území, veřejná prostranství a terminál městské hromadné dopravy. Prioritou je napojení staveniště a budoucího nádraží, proto jsou intenzivně připravovány stavby prodloužené Uhelné a prodloužené Kalové. Pro obsluhu území se také připravuje část takzvaného Bulváru, který bude tvořit budoucí páteř území.

DOTAZ: Paní primátorko, fandíte mladým umělcům. Kde mají podle vás začínající kapely zkoušet? Nebo kde seženou mladí kreativci ateliéry?

ODPOVĚĎ: V dnešních dnech je velmi diskutovaným tématem zrušení zkušeben a kreativních ateliérů v areálu na Kraví hoře, proto jsem se zástupci dané komunity osobně setkala. Snažíme se najít cesty k tomu, aby byl nalezen nějaký kompromis - já osobně bych v tuto chvíli navrhovala zachovat současný stav s tím, že uživatelé tolik diskutovaných "likusáků" zpřístupní své aktivity co nejvíce lidem. Zástupci komunity totiž navrhli, že připraví studii, která by ukázala, jak lze zachovat v dané lokalitě činnost kreativních umělců a zároveň celý prostor otevřít a rozvíjet ho, včetně důrazu na dostatečně zelený veřejný prostor. Kreativní odvětví tvoří DNA našeho města, má obrovský potenciál a živí velké množství lidí a profesí. Právě proto je tato problematika součástí našeho volebního programu a již nyní aktivně hledáme místa, kde by mohly vzniknout nové zkušebny a ateliéry pro (nejen) mladé umělce.

DOTAZ: Vím, že je to složité, ale dá se v nejbližších letech zařídit, aby se těch nových bytů v Brně stavělo víc?

ODPOVĚĎ: Velmi důležitá je pro město spolupráce s investory. Princip je takový, že bytová výstavba developerů postupuje koordinovaně na základě smluv o spolupráci s kroky města, a tudíž rychleji. Navíc se podílejí na úhradě části nákladů spojených s vybudováním potřebné infrastruktury v rozvojových lokalitách, kde staví – jde o školky, školy, veřejné parky, parkovací místa a podobně. Od přijetí Zásad spolupráce s investory, tedy přibližně za rok a půl, se uzavřelo 48 smluv o spolupráci s investory, ze kterých plyne do městského Fondu developerských projektů cca 370 milionů korun. Díky této spolupráci může poměrně rychle vzniknout 5.200 nových bytů nebo přibližně 1 000 míst ve školce. Připravujeme také družstevní výstavbu, kde budou stavět družstva s podporou města za nákladové ceny, tedy bez zisku. Rovněž družstevníci nebudou prověřováni bankami, protože úvěr na výstavbu si bude brát přímo družstvo, takže bude možné dojednat s bankou i výhodnější podmínky. V těchto dnech končí možnost přihlašování občanů do tohoto projektu, v němž je aktuálně v pokročilejší fázi projektování cca 1000 bytů, celkem má takto vzniknout v 6 lokalitách 1 600 bytů. Dále je důležitá příprava území pro výstavbu. Město postupně buduje protipovodňová opatření, díky nim se odblokují lokality, které jsou nyní v záplavovém území. Další možnosti výstavby, například v nevyužívaných a chátrajících brownfieldech, přinese nový územní plán. Ale jak již bylo řečeno v jiné odpovědi, územní plán nesmí obsahovat zásadní chyby.

DOTAZ: Multifunkční hala je super projekt! Jak probíhalo jednání s Okagonem?

ODPOVĚĎ: Jednání bylo z mého pohledu skvělé, profesionální. Byla jsem oslovena s nabídkou podpory vzniku multifunkční haly, kde by Oktagon měl svůj domovský stánek. Také mě naprosto mě nadchl projekt, který Oktagon realizuje ve školách - "Sportem proti šikaně", kdy samotní "bojovníci" vypráví dětem o svých zkušenostech s šikanou a radí jim, jak jí čelit.

DOTAZ: Bude město šetřit?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě ano, v dnešní době to ani jinak nejde. Budeme se zaměřovat na úsporu v provozních výdajích, co se týče investičních akcí, ty bychom naopak rádi realizovali, ale budeme vyhodnocovat aktuální celospolečenskou ekonomickou situaci. Chceme šetřit i ve vztahu ke spotřebě energií, ale to pouze tam, kde se to nedotkne těch nejohroženějších, což jsou například naši senioři v domovech pro seniory. Jde o to, přistoupit ke všem možných technickým opatřením vedoucím ke snížení spotřeby, nikoli pouze o prosté vytápění na méně stupňů.

DOTAZ: Když v Brně žádné povodně nebývají, k čemu jsou dobrá ta protipovodňová opaření?

ODPOVĚĎ: Povodně jsou v Brně opravdu stále reálným rizikem. Stoleté povodně se přehnaly městem v letech 1938 a 1941 a před katastrofou v červenci 1997 zachránila Brno Vírská přehrada, kde byla hladina vody kvůli opravě hráze a výstavbě vodovodu dočasně snížena o 10 metrů. Město musí být na stoletou vodu opravdu připraveno, protože jinak by mohlo dojít k velké katastrofě a obrovským škodám. V Brně navíc budujeme protipovodňová opatření blízká přírodě. Znamená to důraz na zadržování vody v krajině, na maximální rozliv vody ve volném nezastavěném prostoru nebo na rekreační, sportovní a volnočasové vyžití břehů brněnských řek, kde mají vzniknout náplavky. (Na první brněnskou náplavku podle návrhu architekta Rullera, která se už buduje, se já osobně velmi těším.) A je tu i další aspekt: Výstavbou protipovodňových opatření odblokujeme části města, která jsou nyní v záplavovém území, pro novou bytovou výstavbu.

DOTAZ: Město má pořád nějaké neobsazené obecní byty, pravděpodobně proto, že jsou ve špatném stavu. Jak to budete řešit?

ODPOVĚĎ: Je to záležitost zejména jednotlivých městských částí, neboť většina městského bytového fondu je tzv. svěřena právě městským částem. Z mého pohledu se v posledních čtyřech letech opravy městských bytů zrychlily, a to například i v městské části Brno - střed, která má jeden z největších počtů bytů. Navíc jsme v rámci zrychlení oprav bytů prosadili znovuzavedení možnosti tzv. oprav vlastním nákladem, kdy budoucí nájemce investuje ze svého do opravy bytů a následně se mu vložené prostředky umořují formou sníženého nájmu. Tento postup vhodně doplňuje opravy bytů, které jsou činěny přímo z úrovně městských částí.

DOTAZ: S tím parkováním se to trochu zlepšilo, to je pravda. Ale chtělo by to, aby se na tom makalo dál. Bude se rozšiřovat rezidentní parkování? A budou se stavět nové parkovací domy?

ODPOVĚĎ: O rezidentní parkování je v městských částech velký zájem. Do konce letošního roku bude v systému celkem 28 tisíc parkovacích míst. Nyní je rezidentní parkování zavedeno v 5 městských částech, dalších 5 má zájem – příští rok budeme systém zavádět na Brně-sever. V podstatě jsme nyní na hranici kapacit značení. Mimo režim rezidentního parkování chystáme ve spolupráci s městskými částmi rezidentní parkovací domy. V současné době jsou připraveny parkovací domy v Líšni a v Novém Lískovci, stavět se začne příští rok. Pokud jde o další parkovací kapacity, tak v říjnu roku 2020 bylo otevřené parkoviště P+R v Líšni u Zetoru, kde je 220 míst, v provozu je také P+R parkoviště u Ústředního hřbitova. V roce 2021 byl zahájen provoz v pakovacím domě River Park na ulici Polní se 110 parkovacími místy, letos začneme s výstavbou parkovacího domu a parkoviště na ulici Veveří s kapacitou 440 + 200 parkovacích míst v okolí, příští rok začne výstavba parkovacího domu na ulici Skořepka s cca 200 místy. Dále se nám podařilo posunout v přípravě například parkovací dům v lokalitě Bítešská pro 600 vozidel, který má vydané platné územní rozhodnutí. Další pravomocné územní rozhodnutí je zajištěno pro parkovací dům s 400 místy na ulici Jemelkova. Souběžně vedeme jednání o výstavbě parkovacích domů se zástupci Fakultní nemocnice Brno (areál Dětské nemocnice a FN Bohunice) a Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci.

DOTAZ: Někde psali, že má město Brno staré a nevyužívané budovy a neví, co s nimi. Je nějaký plán, jak je využít? Nebo se budou prodávat, protože je lepší za ně získat do rozpočtu peníze třeba na novou výstavbu?

ODPOVĚĎ: Přiznám se, že pokud se skutečně jedná o nevyužívané budovy ve špatném technickém stavu, preferuji jejich prodej. Vždy se však jedná o domy, v nichž již nejsou žádní nájemci bytů či nebytových prostor. Přišli jsme s myšlenou prodeje městského majetku prostřednictvím elektronické aukce či dražby, což se velmi osvědčilo a do městského rozpočtu tímto způsobem získáváme významné finanční prostředky, které následně můžeme využívat především pro rekonstrukce a novou výstavbu bytů. Pro příklad - domy na ulici Milady Horákové jsme prodali za částku 131 milionů korun, vyvolávací cena dle znaleckého posudku činila částku 29 milionů korun.

DOTAZ: Dobrý den, paní primátorko, kdy už konečně bude ten nový sportovní areál u Anthroposu? Děkuji.

ODPOVĚĎ: Na úvod bych chtěla uvést, že je to přesně typ projektu, který plně podporuji a vítám. Bude to sportovně - rekreační areál pro brněnskou veřejnost, s mnoha možnostmi využití (například přes hřiště na malou kopanou, ovál pro běžce, dráhu pro in - line bruslaře až po horolezeckou stěnu). Do konce letošního roku bychom měli mít k dispozici stavební povolení pro první etapu, stavba samotná by měla začít i skončit v průběhu roku 2023, druhá etapa bude bezprostředně následovat a celý areál by měl být k dispozici od roku 2024.

DOTAZ: Věříte, že v příštím volebním období dokončíte stavbu multifunkční haly v Brně? Je to stále priorita?

ODPOVĚĎ: Věřím, a ano, je to stále priorita. Jen připomenu, že multifunkční hala má sloužit nejen kultuře, ale také přibližně 30 druhům sportu, to vše na takové úrovni, aby se v ní dala pořádat mezinárodní utkání a soutěže, celková kapacita je cca 13 tisíc diváků. Jsem přesvědčena o tom, že město naší velikosti a významu si tento projekt zaslouží. Jsme těsně před zahájením, s ohledem na současnou ekonomickou situaci však považuji za odpovědné s konečným rozhodnutím o započetí výstavby vyčkat do doby ustálení situace zejména na trhu s energiemi.

DOTAZ: Plánujete zdražení jízdného v městské hromadné dopravě, nebo jej chcete udržet na stejné ceně jako nyní?

ODPOVĚĎ: Udělám vše, co je v mých silách, aby mělo Brno stále tu nejlepší městskou hromadnou dopravu a lidé pořád milovali brněnské šaliny. Byla bych ráda, aby pro co nejvíce Brňanů byla naše MHD tou první volbou, proto musí být moderní, spolehlivá a dostupná. V příštím roce počítáme s částkou pro dopravní podnik ve výši 2.750.000.000 korun. Proto nechceme zdražovat jízdné. A proto chceme, aby DPMB postupně obnovoval vozový park a zaváděl různé inovace, jako byl třeba velmi úspěšný projekt Pípni a jeď.

DOTAZ: Dobrý den, zeleň je ve městě důležitá. Prosím, plánujete vznik nových parků? Případně alespoň rozšíření těch stávajících?

ODPOVĚĎ: Ano, je to jedna z našich priorit. Chceme iniciovat, aby vznikla Koncepce zeleně ve městě Brně, která umožní všem Brňanům, aby v docházkové vzdálenosti měli možnost relaxovat v ploše zeleně. Z konkrétních projektů bych namátkou zmínila následující. V minulých dnech byl z úrovně MČ Brno - střed vybrán vítěz architektonicko - krajinářské soutěže na nový park na Žlutém kopci, který povede od ulice Hlinky až po Vaňkovo náměstí a svojí rozlohou bude srovnatelný s parkem na Moravském náměstí. V současné době připravujeme majetkoprávní dispozice. Dalším parkem, na který se můžeme těšit v dohledné době, je park v blízkosti areálu "Vlněna", který vzniká ve spolupráci se soukromým investorem. Také se těším na budoucí využití tzv. černovické pískovny, kde má vzniknout nový naprosto unikátní park. Nové zelené plochy vzniknou také již v rámci již zahájeného projektu první brněnské náplavky.

DOTAZ: Jak se budete snažit pomoci podnikatelům a obyvatelům s překonáváním energetické krize?

ODPOVĚĎ: Jsme v kontaktu s podnikatelským sektorem a s Regionální hospodářskou komorou Brno. Víme tedy, jakým způsobem energetická krize byznys ovlivňuje. Jsem toho názoru, že základ pomoci musí být celoevropský. Jasný posun je vidět, teď jde o rychlou implementaci. Ukazuje se také, že je nutné i zapojení státu. Iniciovala jsem založení pracovní skupiny, kterou svolal ministr spravedlnosti Pavel Blažek a která se zabývala řešeními na národní úrovni. Naše návrhy byly následně odeslány premiérovi Petru Fialovi. Lidé již nyní vidí, že vláda některé z nich rychle využila. Kdyby ani to nestačilo, chceme připravit i nějaký lokální program podpory.

DOTAZ: Jaké kroky chcete činit, aby bylo Brno do budoucna co nejvíce energeticky soběstačné?

ODPOVĚĎ: Pro naše město je prioritou energetická bezpečnost a soběstačnost. Pro zajištění spolehlivých a cenově stabilních dodávek tepla je klíčovou stavbou horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Minulý týden jsme se s panem ředitelem ČEZ Danielem Benešem shodli na tom, že budeme v projektu pokračovat, protože je z pohledu právního, technického a obchodního realizovatelný. Cena pro koncové zákazníky Tepláren Brno, což jsou domácnosti, ale i školy či nemocnice, bude na základě modelu srovnatelná s jinými alternativními zdroji tepla, jako jsou plynové kotelny nebo tepelná čerpadla. Energetický mix kromě horkovodu doplňují další aktuální projekty. Začalo osazování solárních panelů na střechy městských budov, nový zdroj na dřevní štěpku by měl teplo dodávat už v roce 2024, o rok později se má spustit kotel na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

DOTAZ: Kdy už konečně normálně projedu Brnem? Zatím nic moc

ODPOVĚĎ: Vždy lze něco udělat lépe, ale bez koordinací by ve městě vznikl totální dopravní chaos. V Brně jsme zřídili funkci městského koordinátora staveb a uzavírek. Díky tomu se pravidelně setkávají klíčoví aktéři, jako je Ředitelství silnic a dálnic, Jihomoravský kraj, Dopravní podnik města Brna a další městské firmy. Některé stavby či stavební úpravy jsou koordinovány až do detailů konkrétních dnů. Příkladem podle mého názoru dobře koordinované akce byla například rekonstrukce Veveří nebo Mendlova náměstí. Situaci v dopravě nejvíc zlepší pokračování výstavby velkého městského okruhu, který staví Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem Brně. Dva úseky se nyní staví, další tři jsou v přípravě.

DOTAZ: Na co jste na vašeho "primátorství" nejvíc pyšná?

ODPOVĚĎ: Bylo mi ctí čtyři roky vést město Brno, cítila jsem to jako velkou odpovědnost vůči všem Brňanům. Brno je nejlepší město na světě, jsem na něj hrdá a zejména jsem hrdá na Brňany. Především díky nim se nám podařilo zvládnout tuto nelehkou a dynamickou dobu.