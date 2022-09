On-line rozhovor s kandidátem na primátora města Brna za Lidovci & Starostové Petrem Hladíkem. Odpovídal ve středu 21. 9. 2022 od 11:30 hod.

Petr Hladík, kandidát na primátora města Brna za Lidovci & Starostové | Foto: P. Hladík/osobní archiv

Tento rozhovor byl ukončen dne 21. 09. 2022.

DOTAZ: Co je pro vás priorita pro nadcházející čtyři roky?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, je před námi složitá doba, proto by mělo město investovat především do lidí. Připravili jsme systém rodičovských voucherů, které budou moci rodiče čerpat na volnočasové aktivity a kroužky svých dětí. Půjde o částku 6 tisíc korun na rok na dítě. Zároveň chceme zřídit energetickou kancelář, která by lidem bezplatně a nezávisle radila ohledně energií a úspor. Chceme také zlepšit informovanost lidí skrze otevřenou komunikaci, politika se nemá dělat za zavřenými dveřmi. Proto chceme pravidelná setkání vedení města s občany v jednotlivých městských částech. No a zároveň je potřeba posouvat Brno k energetické soběstačnosti a nezávislosti, řešit parkování, ale třeba i čistotu města.

DOTAZ: Dobrý den, fandím naší brněnské kometě, takže sleduji vývoj u haly. Kdy bude? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, kdy bude nová hokejová hala vám teď neodkážu upřímně říct. Její cena se vyšplhala na téměř polovinu celého rozpočtu města Brna. A příspěvek od státu na její výstavbu je velmi nízký. Výstavbu haly určitě podproujeme, ale je důležité se státem vyjednat mnohem větší podporu, protože hala nebude sloužit pouze Brnu, ale celé naší zemi.

DOTAZ: Jaké tipujete volební výsledky a s kým nechcete koalici?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, věřím, že zvítězíme a dostaneme možnost konečně udělat to, co je potřeba už dlouhé roky. Z těch stran, které mají šanci se dostat do Zastupitelstva bych nechtěl být v koalici s SPD.

DOTAZ: Dobrý den, učím na základní škole 2. stupeň a někdy nevěřím, co dokáže vymyslet "naše" ministerstvo. Jak se díváte na systém výuky a co by na něm šlo změnit. Slovem šlo myslím, co je reálné. Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, město a městská část je v podstatě je v oblasti školství pouze jakýmsi domovníkem a do systému a organizace výuky nemůže zasahovat. Zde jsou závazné rámcové vzdělávací programy a školské vzdělávací programy. My se díky MAP - místnímu akčními plánu snažíme především poskytnout kvalitní vzdělávání učitelům a interaktivní formy výuky. Z pozice města ale nedokážeme změnit celý systém vzdělávání.

DOTAZ: Co vymyslíte jako primátor proti zdražování energií? Konkrétně? Hejtman v tom nic nedělá, tak to bude asi na vás

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pro to, aby město dokázalo stabilizovat ceny energií, je potřeba dosáhnout energetické nezávislosti. Brno je v tomto na dobré cestě. Začali jsme na tom pracovat ještě před energetickou krizí. Je potřeba vybudovat třetí kotel na spalování odpadu, kotel na štěpku, metropolitní bioplynovou stanici, městskou solární elektrárnu a obří tepelné čerpadlo vyrábějící energie z odpadních vod. Důležitá je i cena vody, proto by Brnu pomohlo odkoupení brněnských vodáren do vlastních rukou. Všechny tyto projekty jsou reálné, navíc už některé máme rozpracované a je potřeba je rychle dokončit.

DOTAZ: Dobrý den p. Hladíku. Jezdím každý den autem po Brně a je to čím dál tím horší se někam dostat včas. Už několik voleb se slibuje, jak se bude doprava manažerovat. A nic. Podle mne existuje jednoduchý recept a to v tom, už konečně vytvořit manažera na opravy a provoz. Jak to vidíte Vy? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, rozumím vašemu problému. Bohužel město není nafukovací a zvyšující se počet aut je objektivní problém. Jen pro srovnání v Berlíně je 333 aut na tisíc obyvatel a v Brně je to 739 aut. Pro zajištění dobré průjezdnosti Brnem je důležité začít stavět záchytná parkoviště na okraji města nebo ve spolupráci s okolními obcemi za jeho hranicemi, aby do Brna lidé cestovali především veřejnou dopravou a ne auty. Dále je důležité dobudovat městský okruh a kolejovou dopravu pod městem. Co se týče koordinátora oprav, ten byl společně se s vým týmem zřízen v roce 2019. Spoustě problémům svou prací dokázal předejít, ale určitá omezení budou rekonstrukce ulic doprovázet vždycky.

DOTAZ: Dlouhodobě sleduji většinu volebních kampaní a srovnávám si rozdíly. V čem se liší ta vaše? Snad odpovíte

ODPOVĚĎ: Dobrý den, myslím, že letos máme poměrně originální kampaň, ale hlavně lokální a kontaktní. Bavíme se s lidmi o tom, jaké by si Brno přáli a podle toho také pracujeme na možných řešeních. Od května jsme mezi lidmi a vybrali jsme tisícovky podnětů, díky kterým jsme vytvořili konkrétní program, který řeší aktuální i dlouhodobé problémy občanů. To vlastně žádné politické uskupení v Brně nikdy neudělalo. Tak v tom je ten zásadní rozdíl, snažíme se opravdu brát názory Brňanů vážně.

DOTAZ: Dobrý den, jsem aktivní sportovec, trénuji mládež a každý den vidím, že podpora sportu v Brně klesá. Co se zlepšilo, je asi počet sportovišť. Ale není dostatek korun na jejich provoz, zvláště v době brutálního zdražování energií. Uděláte s tím něco? Vím, je to otázka priorit, ale copak nejsou naše děti a mládež důležité? Díky V. Trnka

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pane Trnko. Každým rokem navyšujeme investice do sportu a bude to platit i v nadcházejícím volebním období. V tomto volebním období jsme ztrojnásobili finanční podporu amatérským sportovním klubům. Nemůžeme si dovolit, aby občané a hlavně děti neměli možnost sportovat i kvůli drahým energiím. Máme vytipovaných 10 míst, kde postavíme nové tělocvičny. Navíc navrhujeme systém rodičovských voucherů, aby rodiče mohli čerpat ročně 6000 korun i na sportovní aktivity svého dítěte do 18 let.

DOTAZ: Je možné napsat stručně, co se Vám osobně podařilo?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, určitě. Osobně se mi podařilo posunout Brno o velký kus dopředu hlavně v oblasti životního prostředí. Uskutečnilo se několik důležitých projektů, které získaly i prestižní ocenění. Konkrétně jde o zavedení dotačního titulu na zelené střechy nebo zadržování dešťové vody. Byl také zaveden systematický sběr bioodpadu. Byl také zahájen program Nové parky pro Brno, díky kterému vznikne 50 nových parků. Brno ještě před energetickou krizí začalo řešit energetickou nezávislost. Už instalujeme stovky panelů na střechy městských budov. Významné je také zahájení výstavby protipovodňových opatření a podpora amatérských sportovních klubů, která se ztrojnásobila. Byla zahájena rekonstrukce Arnoldovy vily, výstavba dalších etap městského okruhu nebo prodloužení tramvaje do kampusu. Nejvíc mě mrzí, že nebyl schválen nový územní plán. Byl velmi dobře připravený a opakovaně projednáván se zástupci městských částí. Považuji za chybu, že vládnoucí koalice nedokázala tento návrh přijmout, i když na jeho přijetí panovala shoda mezi odbornou veřejností.

DOTAZ: Dobrý den, náměstkujete už 4 roky, na co můžete být pyšný? A naopak na co ne?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, podařilo se hodně věcí, už jsem to tu zmiňoval v předchozí odpovědi, nejdůležitější ale je, že jsme začali řešit energetickou nezávislost Brna ještě před energetickou krizí. A radost mám také z toho, že se letos zkolaudovalo téměř 300 bytů, které jsem v předchozím volebním období připravil během dvou let, co jsem měl na starost bytový odbor. Nejvíc mě mrzí, že nebyl schválen nový územní plán. Je to chyba a Brno to bohužel dost negativně ovlivní.

DOTAZ: Třídíte odpad? Víte, co patří a co nepatří do červeného kontejneru?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano, třídím. Do červeného kontejneru patří menší elektronika a baterie.

DOTAZ: Co uděláte jako první, pokud se stanete primátorem?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, navrhnu systém rodičovských voucherů, zřízení energetické kanceláře a svolám vedení města k tomu, abychom si určili projekty, které jsou pro tohle město opravdu klíčové a do kterých chceme investovat.

DOTAZ: Myslíte si, že Brno i Jižní Morava mají dostatečnou reklamu mimo svoje území? Zdá se mi, že ostatní regiony jsou v tomto aktivnější

ODPOVĚĎ: Dobrý den, určitě to vždycky může být lepší. Na druhou stranu Brno je vyhlášení svou gastronomií, technologickým zázemím nebo nočním, kulturním a společenským životem. Proto je vhodným kandidátem na Evropské hlavní město kultury. Prostor pro zlepšení ale rozhodně je.

DOTAZ: Není škoda Velké ceny na Masarykově okruhu? V čem byl vlastně problém?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, je to škoda. Závody se ale mohou vrátit, pokud stát zafnancuje zalistovací poplatek Dorně, zbytek zvládne uhradit město a kraj.

DOTAZ: Co bylo vlastně vaší prací a zodpovědností ty 4 roky, co jste působil jako 1. náměstek?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, do mojí gesce spadá školství a sport, rodinná politika a zdravotnictví, životní prostředí a územní plánování a rozvoj. Co se týče uskutečněné práce, můžete ty nejdůležitější věci najít na www.tadyhladik.cz/uspechy či v předchozích odpovědích.

DOTAZ: Info z www - Do jeho gescí spadá školství a sport, rodinná politika a zdravotnictví, životní prostředí a územní plánování a rozvoj. Nějak hledám, co se v tom změnilo. Pomůžete?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, určitě. Ročně navyšujeme kapacity škol a školek, jen za poslední 3 roky se kapacita zvýšila o 400 míst. Zmodernizovali jsme sály v úrazové nemocnici, opravujeme polikliniku na Lesné a stavíme první dětský hospic v ČR. Vytvořili jsme systém ekodotací, revitalizujeme parky a náměstí (Mariacela, Moravské a Mendelovo náměstí) a nábřeží řek Svratky a Ponávky, do ulic jsme rozmístili popelnice na bioodpad. Vytvořili jsme nový územní plán, ze kterého se stal politický boj a byli jsme jedinou stranou, která usilovala o modernizaci města a nový plán prosazovala. Už jsem se o tom zmiňoval v předchozích odpovědích. Zároveň se také můžete podívat na www.tadyhladik.cz/uspechy kde vše najdete na jednom místě

DOTAZ: Co je pro vás priorita pro nadcházející čtyři roky?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, chceme investovat hlavně do lidí. Chceme pomoci rodičům a těm, kteří se o sebe nemohou aktuálně postarat sami. Chceme zavést rodičovské vouchery a bezplatnou energetickou kancelář. Dále chceme energeticky nezávislé Brno, na tom jsme už v tomto volebním období začali pracovat. Chceme zlepšit komunikaci radnice směrem k občanům, aby byli lépe informováni a měli přehled o nových stavbách a rekonstrukcích. Důležité je ale řešit také parkování a propojení stávajících cyklostezek. Chtěl bych také na základě architektonické soutěže zlepšit přednádražní prostor, aby byl bezpečný a zelenější.

DOTAZ: Plánujete stále stavbu nové městské nemocnice v Brně?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, potřeba nové městské nemocnice vychází z krajské analýzy zdravotní péče. Kvůli demografické situaci, která jasně ukazuje, že do 20 let bude 1/3 občanů Brna v důchodovém věku, potřebuje Brno kvalitní nemocnici, která se postará jak o Brňany, tak i dojíždějící. Není to otázka příštího volebního období, ale například horizontu deseti let. Poloha nové nemocnice je podle návrhu územního plánu v Komárově.

DOTAZ: Věřím že v kampani uspějete, takže budete mít další 4 roky na změny Brna. Jaké jsou vaše plány?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, moc vám děkuji za podporu. Mnoho už toho tady zaznělo. Jasně říkám, že musíme investovat do lidí - zavést rodičovské vouchery a energetickou kancelář. Ulehčit život těm, kteří to sami nedokážou. Vyřešit ceny energií v podobě dosažení energetické nezávislosti. Toho budeme schopni už v roce 2027, protože jsme na tom začali pracovat už v tomto období. Mé přání je, aby radnice byla k občanům přátelská. Nechceme, aby se na nás Brňané báli obracet. My neděláme politiku za zavřenými dveřmi, naopak. Velkým problém Brna je parkování, bezpečnost v dopravě a čistota města.

DOTAZ: Někde jsem zaslechla, že Brno nevyužívá všechny zdroje financí. Váš názor a pokud, máte cestu na zlepšení?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, je to přesně naopak, město má svoje vlastní oddělení na získávání dotaci a daří se to celkem dobře. Příkladem je nejvyšší dotace ve výši 780 milionů korun na protipovodňová opatření z Národního plánu obnovy.

DOTAZ: Jak řeší Brno situaci v bydlení? Kolik se podařilo postavit nových bytů?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, v tomto volebním období se podařilo zkolaudovat 300 nových městských bytů, které jsem připravoval v minulém volebním období, když jsem měl dva roky na starost bytový odbor. Město musí stavět hlavně družstevní bydlení, startovací byty, byty pro seniory a handicapované. Poté je důležité na nové výstavbě spolupracovat se soukromými investory. Bohužel spoustu lokalit blokuje územní plán a nový územní plán naši koaliční partneři nepodpořili. Nemůže se tak stavět v brownfieldech uvnitř města, a to je velká chyba.

DOTAZ: říká vám něco územní plán? Nemá tak náhodou prsty ve zbytečně drahých bytech?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, neschválení územního plánu byla chyba. Mrzí mě, že ho naši koaliční partneři nepodpořili. Zdražování bytů by pravděpodobně probíhalo i s novým územním plánem, ale rozhodně by nemuselo být tak drastické. Je ostuda, že Brno, největší město na Moravě má územní plán 28 let starý.

DOTAZ: Slibujete - na každé dítě dáme šest tisíc, slibuje lídr lidovců a STAN v Brně. Odkdy a jak?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, šlo by o podporu na rok 2023. Tato investice vyjde zhruba na necelých 300 milionů korun, město si to bude moci dovolit, díky vyššímu výběru daní. Na každé dítě, tak budete moct rodič čerpat 6000 korun na různé organizované aktivity, ať už jde o kroužky, sportovní kluby nebo například základní umělecké školy nebo Skaut.

DOTAZ: V jakém bode se zastavila stavba nové haly na BVV? Dík

ODPOVĚĎ: Dobrý den, stavba je připravena, má všechna povolení. Ale chybí ji provozovatel a notifikace od Evropské komise, že se jedná dovolenou veřejnou podporu.

DOTAZ: Jak se stavíte k převzetí Nemocnice milosrdných bratří řádem?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pro mě je nejdůležitější zajištění kvality a rozsahu lékařské péče. To lze jen tehdy, pokud jsou lékaři spokojení a mají záruky svého zaměstnání. Dokud tyto záruky nebudou lékaři a pacienti mít a zároveň nebude vše s lékaři a zdravotními sestrami vykomunikováno tak, abychom se nemuseli bát jejich odchodu, tak nemůžeme provoz nemocnice komukoliv svěřit.

DOTAZ: Je stále ve hře stavba nové atletické haly v areálu bohunického kampusu?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, ano držíme stavební povolení, které opakovaně prodlužujeme. Kdy se začne stavět, ale nelze říct, bez finanční podpory státu to bohužel město nezvládne, zvláště v této době. Rozhodně ale chceme zkusit dále jednat o finanční spoluúčasti dalších subjektů. Jihomoravští atleti nutně potřebují kvalitní zázemí.

DOTAZ: Dobrý den, nevím, jestli s tím umíte něco udělat, ale pokud se přidává důchodcům a státním zaměstnancům, co rodiny s dětmi, nebo matky samoživitelky? A druhá otázka - jak mohu vymoci již 10 let neplacené příspěvky na děti? Děkuji Alena

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pro rodiče chceme zavést rodičovské vouchery. Na každé dítě do 18 let, které navštěvuje základní nebo střední školu chceme prosadit příspěvek 6000 korun na sporty, kroužky a další aktivity. Vytvořili jsme v tomto volebním období také několik bytů pro samoživitele. Co se týče vymáhání příspěvků, zkuste se obrátit na SocioInfopoint, kde by vám měli poradit - sip@brno.cz, tel. 800 140 800.

DOTAZ: Zdravím Vás p. náměstku, jmenuji se Markéta Novotná, jsem už 5 let v důchodu, vnoučata mám již dospělá. Ráda bych pomohla mladší generaci, kdysi jsem učila. Můžete mne posunout někam, kde bych bya ještě platná? Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ: Dobrý den, mohu vás propojit s Odborem školství, který má přehled o tom, zda je potřeba pomoci a kde případně. Nebo se můžete podívat na Adru, která využívá dobrovolnictví seniorů. Děkuji za vaši aktivitu paní Novotná.

DOTAZ: Jak vidíte osud BVV a možnosti využití areálu mimo novou halu, která není jisté, jestli a kdy bude stát?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, BVV patří k rodinnému stříbru a rádi bychom jej udrželi a rozvíjeli. Nutné bude otevřít areál více lidem a přebudovat dnes nevzhledné skladové prostory u ulice Bauerova.

DOTAZ: Plánujete rozšíření školek a škol v Brně?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, rozhodně ano. Za poslední 3 roky jsme zvýšili kapacitu škol a školek o 400 míst a ročně tak můžeme zvyšovat kapacitu o více jak 100 míst. Důležitá je v tomto ohledu spolupráce s městskými částmi. Aktuálně chystáme novou školku v Žabovřeskách, v Líšni, v Židenicích a aktuálně stavíme v Bystrci.

DOTAZ: Mohli byste vy nahoře už konečně něco udělat s bezdomovci v Brně? Bydlím kousek od hlavního nádraží a horší se to!!!

ODPOVĚĎ: Dobrý den, souhlasím s vámi, je to obrovský problém. Jedna věc je nabídka bydlení a druhá věc je bezpečnost. Nejdůležitější je lidi bez domova pokusit se začlenit zpět do normálního života. Bohužel úspěšnost není vysoká a bezdomovci často ani podané ruky nevyužijí. Není to lehký úkol, ale město v tomto musí být aktivnější. Důležité ale je, aby městská policie důsledně dohlížela na bezpečnost.

DOTAZ: Jaký máte názor na zařazování ukrajinských dětí do brněnských škol a školek? Není to na úkor českých dětí?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, zařazování ukrajinských dětí neprobíhá na úkor dětí českých. Co se týče zápisu do škol, nejprve se mohly zapisovat děti české, až pak ty ukrajinské. Nakonec jsou v brněnských školách necelé 2 tisíce dětí, což je méně, než jsme očekávali. Z většiny škol máme informace, že zařazení ukrajinských dětí do výuky proběhlo v pořádku.

DOTAZ: Proč byla zastavená multifunkční hala? A prosím objektivně.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, zmiňoval jsem už výše. Stavba je připravena, ale chybí ji provozovatel a notifikace od Evropské komise, že se jedná dovolenou veřejnou podporu. Současně se náklady na výstavbu rapidně zvýšili, že bude nutné si ve vedení města po volbách sednout a říct si, za jakých podmínek bude tato hala postavena. Nyní náklady na její výstavbu dosahují téměř poloviny rozpočtu města Brna.

DOTAZ: Ovlivníte jako náměstek nebo primátor směr Brna nebo je funkce spíš něco jako lepší tiskový mluvčí?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, aktivní primátor s vizí může zásadně nastavit směr města. Důležité je také vyjednané programové prohlášení. Rozhodně bych ale jako primátor chtěl být aktivní a otevřeně komunikovat s lidmi o tom, co se daří, co se nedaří, jaké jsou problémy a výzvy tohoto města. Magistrátní politika se nesmí dělat za zavřenými dveřmi.

DOTAZ: Není čas začít více využívat tak jako v zahraničí spojení investic soukromých a řekněme státních? Bydlení, silnice, multifunkční a větší stavby jako hala Komety atd.?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, určitě ano, problém je, že zatím stát není moc flexibilní a vše dlouho trvá.

DOTAZ: Dobrý den, jaké byly za minulé 4 roky vztahy s opozicí, zejména s přihlédnutím k tomu, jak koalice vznikla?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, největší opoziční klub ANO se v půlce svého mandátu rozpadl, kvůli korupční kauze Stoka a měl tak svých problémů dost. Osobně jsem ale individuálně řešil důležité věci i s opozičními zastupiteli.

DOTAZ: Nejsou rodičovské vouchery jen sliby před volbami? Máte k nim postup jejich uvedení do praxe?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, je to věc, která je uskutečnitelná. Už jsem jejich zavedení konzultoval s odborníky a úředníky. Vše je připraveno, město to vyjde zhruba maximálně na 300 milionů korun, které si můžeme díky vyššímu výběru daní. Vše bude probíhat plně elektronicky.

DOTAZ: Které sliby před 4 lety jste splnil a které ne?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, podařilo se splnit více než 80 procent našeho programu. Nejvíce se toho podařilo v oblasti životního prostředí, což už jsem zmiňoval v předchozích odpovědích. Nepovedlo schválit územní plán, což je největší chyba této koalice. A také mě mrzí, že se nezačala stavět atletická hala, protože je vše připraveno.

DOTAZ: Jaký máte názor na kumulaci funkcí? Cituji wikipedii - od března 2019 místopředseda KDU-ČSL, od roku 2014 zastupitel a od roku 2016 pak první náměstek primátora města Brna, od roku 2010 zastupitel městské části Brno-sever (v letech 2015 až 2016 též místostarosta MČ), v letech 2012 až 2015 předseda Mladých lidovců.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, jediná placená funkce, kterou zastávám je 1. náměstek primátorky města Brna. Když jsem se stal náměstkem, rezignoval jsem na pozici místostarosty v městské části Brno-sever. Neplacená pozice místopředsedy KDU-ČSL mi pomáhá ve vyjednávání důležitých věcí pro Brno s jednotlivými ministry nebo poslanci.

DOTAZ: Máte jako dobrý politik už plány na koalici? Prozradíte?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pro Brno by bylo dobré, kdyby se podařilo postavit koalici na základě vládního případně krajského půdorysu za předpokladu, pokud se dokážeme domluvit na programu.

DOTAZ: Nezapomíná se v Brně na důchodce? Máte konkrétní plán s lokalitou pro výstavbu domova s pečovatelskou službou? Postavil se nějaký za poslední 4 roky?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, podařilo se postavit dva velké Domy s pečovatelkou službou, které jsem připravil v minulém období - na Vojtově a na Cejlu. Máme připravené další projekty pro bezbariérové bydlení pro seniory. Zároveň máme platné územní rozhodnutí na Sociálně-zdravotní komplex na červeném kopci se 150 novými lůžky, zde by se mohlo v příštím roce začít stavět.

DOTAZ: Máte jedno velké téma, pro které bych měl vám dát hlas?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, největší téma s přesahem jednoho volebního období je energeticky soběstačné Brno do roku 2027. Začali jsme s tím, už v tomto volebním období a během toho následujícího se všechny zásadní stavby začnou realizovat, některé ale dokončíme až v roce 2027. Například obří tepelné čerpadlo, které by získávalo teplo z odpadních vod. Pro lidi by to znamenalo dlouhodobou garanci cen energií.

DOTAZ: Kdy se podle vás změní poměr mezi volnými místy pro důchodce v domovech?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, našim cílem je především zajištění kvalitní pečovatelské služby a podpora péče o seniory v domácím prostředí.

DOTAZ: Jak více propojíte spolupráci Brna a Jihomoravského kraje? Díky za odpověď

ODPOVĚĎ: Dobrý den, největší příležitost je v oblasti dopravy, především pokud jde o cyklostezky. Dneska ač má obě gesce ODS, tak spolupráce nefunguje příliš dobře a je velký prostor pro zlepšení. Další příležitost je v oblasti turismu a cestovního ruchu. Dále pak spolupráce v rámci metropolitní oblasti. Využití vlakové dopravy a budování záchytných parkovišť typu P+R i mimo Brno.