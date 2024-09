Jan Grolich, kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje za koalici SPOLU, odpovídal v úterý 17. září od 15 hodin v on-line rozhovoru Deníku na otázky čtenářů.

Jan Grolich, kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje za koalici SPOLU | Foto: KDU-ČSL

DOTAZ: Co považujete za největší negativní zkušenost za čtyři roky v pozici hejtmana?

ODPOVĚĎ: Nevím jestli to je úplně negativní zkušenost, ale nejtěžší chvíle jsme si prožili během tornáda. V ten moment, kdy jsem se dozvěděl, co se stalo, jsme byli kousek od Moravské Nové Vsi, tak jsme se jeli podívat na místo a bylo to jako z katastrofického filmu. Tma, houkaly sirény, zmatek, převrácená auta, střechy pryč. Měl jsem fakt strach, kolik bude lidských obětí. To bylo nejtěžší.

DOTAZ: Vlaky Moravia byly na požadavek objednavatele (JmK) vybaveny plošinami umožňujícími bezbariérový nástup a výstup cestujících na invalidních vozících. Nebylo to mrhání penězi, když nyní po zrušení průvodčích v těchto vlacích nebude mít tyto plošiny nebude kdo obsluhovat?

ODPOVĚĎ: Průvodčí dál budou a budou jezdit ve většině spojů. Budou ale zaměstnanci KORDISU a ne Českých drah. Díky jiné organizaci práce to bude výrazně levnější. Ve večerních spojích bude přítomna bezpečnostní služba. A k vašemu dotazu - ty vlaky jsou navržené tak, že by měl být bezbariérový přístup zajištěn.

DOTAZ: Myslíte si, že prostředky vynaložené na opravy a údržbu silnic ve správě kraje jsou dostačující?

ODPOVĚĎ: Do silnic míří historicky nejvíc peněz, co tam kdy šlo. Když jsme nastoupili, bylo to nějakých 1,5 miliard korun. V letošním roce to je 2,6 miliard. A obdobné částky byly i předtím. Daří se nám také dělat nejvíc staveb. Ale ty silnice jsou prostě ve špatném stavu, nebudu říkat, že ne a za jedno volební období se to všechno opravit nedá. My jsme se rozhodli, že když budou volné peníze, tak půjdou právě do silnic a to jsme dělali. A já myslím, než tohle už nikdo nikdy nepodkročí - vždycky do silnic půjde aspoň 2,5 miliardy ročně. My máme v plánu během příštích 4 let investovat 10 miliard a když se podaří schválit Férové financování krajů, tak přidáme další 2 miliardy. To už snad bude vidět.

DOTAZ: Z jakých zdrojů se bude splácet stavba hokejove arény…prodejem pozemku pod Rondem?

ODPOVĚĎ: To je otázka spíš na město Brno, které je investorem.

DOTAZ: Myslíte si, že by bylo vhodnější vzhledem k současné povodňové situaci volby odložit?

ODPOVĚĎ: U nás na jižní Moravě k tomu moc není důvod. Chápu, že tam, kde povodně udeřily nejvíc, to bude hodně těžké. Ale co jsem slyšel, tak odložit volby není z hlediska ústavy moc jednoduché.

DOTAZ: Stále se řeší nedostatek zdravotních sester a lékařů v našem zdravotnictví. Dá se dle vašeho vašeho názoru z úrovně kraje této situaci zabránit a jak? Myslím odliv absolventů zdravotních škol do zahraničí.

ODPOVĚĎ: Není to úplně jednoduché. My tady navíc "nesoutěžíme" jako kraj jenom se zahraničím, ale také s velkými fakultními nemocnicemi, který personál stahuje do Brna, zatímco kraj zřizuje některé nemocnice v dalších okresech. My jsme například zavedli proplácené praxe pro studenty středních zdravotních škol, které proběhnou v krajských nemocnicích, protože se pak často stane, že sestry už tam, kde dělaly praxi, zůstanou. Tak třeba tohle je jedna z cest.

DOTAZ: Jak hodláte lépe koordinovat naprosto nevyhovující souběhy oprav silnic na území kraje v návaznosti na dopravní síť města Brna, kdy nyní dochází k tomu, že jednotlivé uzavírky způsobují dlouhé kolony a navíc nutí řidiče najezdit desítky kilometrů objízdnými trasami?

ODPOVĚĎ: Osobně si myslím, že to moc dobře nejde. A proto se snažím to ani neslibovat. Ono je totiž tak, že i když máte co možná nejlepší plán, jak opravy udělat, tak se vám nejrůznější stavební povolení můžou někde prodloužit - někdo se odvolá nebo se stane něco neočekávaného a dvě stavby, které se měly minout, najednou začnou zaráz. A to máte dohromady ŘSD, krajskou Správu a údržbu silnic, Brno a další subjekty. A kolem Brna a v Brně se teď rozšiřuje dálnice, staví se velký městský okruh - to by pro nás znamenalo, že na silnice v okolí Brna několik let nesáhneme. To prostě nejde. Musíme stavět a opravovat.

DOTAZ: Proč jste v roce 2020 MotoGP v Brně nepodpořili a nyní o čtyři roky později ano? Nebyl to předvolební tah?

ODPOVĚĎ: Minule končila pětiletá smlouva. Předchozí vedení smlouvu na nové období nikdy nepředložila. Takže jsme se k tomu, jestli to podporujeme nebo ne nemohli ani vyjádřit v hlasování. Ono je to tak, že o tom, jestli se závody příští rok pojedou nebo ne, se rozhoduje v srpnu. Takže rozhodnuto v roce 2020 bylo ještě dřív, než jsme nastoupili, jen se to politici báli před volbami říct. Situace navíc byla o dost jiná. Změnil se majitel Automotodromu, který kromě podobné částky, jako je dnešních 35 milionů, chtěl dalších asi 100 milionů na opravu trati. To dnes úplně odpadá. Navíc v roce 2020 závody pořádal spolek, ve kterém byl kraj i město - tehdy také kvůli pandemii bylo dost možné, že by se další ročník jel bez diváků a náklady by padly zase na kraj a město. Nic z toho už dnes neplatí - pořadatelem bude Autoklub. Letošní rozhodnutí, jestli kraj přispěje nebo ne, jsme zase museli udělat do konce srpna, protože se chytá kalendář na další rok. Myslím, že je dobře, že se Velká cena do Brna vrací. Ostatně na tom je shoda napříč spektrem. V zastupitelstvu to mělo podporu 52 hlasů z 55.

DOTAZ: Uvažujete do budoucna o nějaké pozici v celorepublikovém vedení KDU-ČSL?

ODPOVĚĎ: Teď na to vůbec nemám myšlenky.

DOTAZ: Jak probíhá evidence a kontrola výplaty sociálních dávek běžencům z Ukrajiny?

ODPOVĚĎ: To je dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřady práce.

DOTAZ: Co považujete za svůj největší úspěch ve vedení kraje?

ODPOVĚĎ: To největší bude změna financování krajů, která přinese na jižní Moravu nakonec přes 2,5mld. ročně navíc. Schválila to vláda a mělo by to projít parlamentem. Tak držte palce, to bude úplně největší věc. A z těch dalších například toto: Začali jsme dávat rekordní peníze do silnic. Koupili jsme moderní vlaky Moravia. Otevíráme nové přírodovědné gymnázium a nová lycea. Podpořili jsme kolem 600 projektů na zadržování vody v krajině. Podporovali jsme domácí péči, hospice… Je toho hodně. Všechno tohle by byly v jiném období obrovské úspěchy, ale vedle těch krizí to působí hrozně obyčejně.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mě, jak dlouho trvá zasedání povodňové komise vzhledem k tomu, jak rychle je třeba informace předávat a jaká rozhodnutí se musí činit. Chtěla bych také moc poděkovat panu hejtmanovi a vedení kraje za skvělou práci, racionální vystupování, nasazení, za to, že nešíří strach a paniku, ale snaží se lidi uklidnit a podpořit. Ještě jednou děkuji a držte se všichni v bezpečí. Žaneta Prušková

ODPOVĚĎ: Moc děkuju. Vážím si toho. Ty úvodní trvaly tak hodinu a půl, ty ostatní jsme zvládli do hodiny. pak si samozřejmě voláme v průběhu dne a jsme operativně v kontaktu.

DOTAZ: KORDIS plánuje od prosince změnit způsob odbavení na příměstské vlaky zakoupené krajem. Podle posledních zpráv se mají téměř úplně odbourat papírové jízdenky IDS JmK, odbavení má být samoobslužné pomocí elektronických nosičů, mobilních telefonů a validátorů na zastávkách. Jak se mají odbavit starší spoluobčané, u nichž lze předpokládat problémy při používání validátorů na nástupištích? Jak se odbaví ti, kteří nejsou obeznámeni s tarifem a sítí IDS JmK (turisté, osoby cestující jen občas)?

ODPOVĚĎ: Ano snažíme se tyto služby modernizovat. U průvodčích bude možné koupit lístek za hotové. Navíc pro seniory nad 70 let jsme připravili jízdenku za 40 korun na celý den, kterou si budou moci koupit u průvodčího. Nákup jízdenek na validátorech a automatech bude mnohem jednodušší, na obrazovce budou nejčastější místa, kam se z daného nástupiště jezdí nebo si jednoduše vyhledáte cílovou stanici. Vůbec neřešíte přes kolik pásem jedete a podobně, to se udělá automaticky.

DOTAZ: Má kraj možnost – nebo podporuje - obsazování lékařských ordinací v menších městech nebo obcích? V obcích pracují obvodní lékaři v důchodovém věku, dětští lékaři jsou na tom stejně. Máte možnost tuto situaci řešit?

ODPOVĚĎ: Co teď řešíme aktuálně, je situace zubaře v Boskovicích. Měl ordinaci v tamní městské nemocnici a vedení města mu vypovědělo smlouvu. Tak jsme to řešili dohromady se starostou Letovic, abychom našli nějaké prostory, aby lidi v regionu o zubaře nepřišli. Tohle je jedna z praktických věcí. Ale nejvíc to má v rukách VZP, kterou jsme přizvali na poslední setkání se starosty ve všech okresech a už se několik lékařů takhle podařilo do regionu zajistit. Ale je to extrémně těžká věc.

DOTAZ: Dobrý den, pane hejtmane. Mám dotaz na vaše postoje ohledně rozvoje letiště Brno-Tuřany. V předchozích volbách jste jeho existenci totiž spíše kritizoval, avšak v roce 2020 jste Brněnskému Deníku řekl: „Jakmile nám to současná koronavirová situace umožní, věřím, že letiště rozlétáme.” To však zatím nebylo vůbec vidět. V oblasti rozvoje civilní dopravy na letišti vidíme velikou zásluhu zejména jedné nejmenované cestovní kanceláře, která začala úspěšně provozovat zimní dálkové linky do tropických oblastí. Růst nákladní dopravy je zásluhou provozovatele letiště (Accolade). Růst objemu cestujících v létě je zásluhou charterových cestovek. Zásluhy kraje ale nejsou na letišti vidět. Zájem o leteckou dopravu z Brna přitom očividně je, jen se ten potenciál dlouhodobě nedaří pořádně zrealizovat. Pro byznysový růst brněnského “sillicon valley” je také klíčové mít linku na nějaký evropský uzel. Bude někdy rozvoj letiště pro kraj skutečně již prioritou nebo nikoliv? Děkuji a přeji mnoho štěstí ve volbách, vaše práce se mi jinak líbí.

ODPOVĚĎ: Ono se to vlastně po tom covidu rozlétat podařilo. A svědčí o tom i to, co píšete. Poslední dva roky byly v počtu odbavených cestujících rekordní. Kromě charterů je domluvená další linka, ale dokud to nebude všechno formálně podepsané, tak nemůžu říct detaily. I když by se mi to před volbami docela hodilo ;-) Řešíme i spojení s nějakým velkým evropským letištěm a teď to vyhodnocujeme s podnikateli, jestli to pro ně opravdu bude mít takový přínos, jaké budou náklady.

DOTAZ: Patřím ke starší generaci a mám pocit, že nic o vaší práci ve vedení kraje nevím. Vnoučata sice říkají, že je vše na fb nebo dalších sociálních sítích, ale máte pocit, že i my starší si nezasloužíme být informováni o dění v kraji? Jestliže budete zvolen znovu do čela kraje, změníte na tomto něco?

ODPOVĚĎ: Právě z toho důvodu jsme začali vydávat krajské noviny, které jdou jednou za půl roku do schránek v kraji, kde shrnujeme ty nejdůležitější věci, které se v kraji udály. A pokud jste na mailu, tak se snažím čas od času posílat newsletter se shrnutím toho, co se v poslední době událo - můžete se přihlásit například tady https://1url.cz/@zustanvkontaktu

DOTAZ: Dobrý den pane Hejtmane, od prosince má dojít ke snížení počtu vlakvedoucích ve vlacích Moravia a mají být údajně nahrazeni revizory KORDISU. Jezdím z práce v nočních vlacích a vím, že průvodčí řeší nejen kontrolu jízdenek, ale i bezpečnost cestujících. Navíc mají na starosti např. i pomoc při nehodách. Nevím , kolik revizorů bude, ale nedojde právě v této oblasti k výraznému zhoršení? Myslíte si, že úspora právě na těchto místech je dobré řešení?

ODPOVĚĎ: V drtivé většině spojů průvodčí budou a většinu úkonů budou dělat také. Jinou organizací práce a souvisejícími opatřeními tím ušetříme cca 120 milionů ročně a to už je opravdu hodně peněz.

DOTAZ: V poslední době se objevily náborové inzeráty, lákající na zaměstnání u KORDISu na pozice "železniční dispečer/železniční dispečerka". Není to poněkud v rozporu s prohlášením nynějšího vedení JmK, že se snaží o co nejvyšší úspory provozních nákladů při provozování regionální dopravy jednotkami "Moravia", obzvláště když veškerý provoz se odbývá na tratích řízených Správou železnic, která disponuje odborně kvalifikovaným a zkušeným dispečerským aparátem? Co tito noví dispečeři budou řídit?

ODPOVĚĎ: Předpokládám, že to souvisí s organizací práce krajských průvodčích, ale přiznám se, že úplně do detailu pracovní pozice nevidím. To je dotaz spíš přímo na KORDIS.

DOTAZ: Dobrý den, jen krátce poděkuji za Váš přístup k povodním v posledních dnech, jste skvělý, máme toho nejlepšího hejtmana, přeji hodně sil a občas si odpočiňte! K dotazu: před lety (asi 3 roky zpět) bylo v plánu postavit sportovní halu pro střední školu Sokolnice (jíž je kraj zřizovatelem), kraj vyčlenil i dotaci, ale NSA zrušila dotační výzvu. Pokročil tento záměr za ta léta někam? Je sportovní hala v plánu? Děkuji a držte se.

ODPOVĚĎ: Moc díky. Mrzí mě, že dotace z NSA nevyšla. Projekt je nachystaný a hledáme další dotační příležitosti, abychom se do toho mohli pustit.

DOTAZ: Co bude první věc, kterou uděláte po volbácH?

ODPOVĚĎ: Asi si trochu odpočinu.

DOTAZ: Proč povodně na jižní Moravě proběhly tak klidně?

ODPOVĚĎ: Ono to možná vypadá, jako by se tady na jižní Moravě vlastně nic moc nestalo. Ale ona nám tady krajinou protekla 100 letá někde 150 letá voda. Obrovský dík patří lidem z Povodí Moravy, které začalo vypouštět nádrže ještě před oficiálními varováními. Celou dobu jemně kalibrovali průtoky. Neskuteční borci! A děkuju taky ČHMÚ za jejich data - ta v minulosti nebyla a jenom díky tomu se to dneska dá takto řídit. Kdyby nepřišla tahle reakce, tak dneska řešíme povodeň v Brně a na spoustě dalších míst.

DOTAZ: Ovlivnily nějak povodně závěr volebí kampaně?

ODPOVĚĎ: Dost. Já jsem si ten závěrečný týden představoval hodně jinak.

