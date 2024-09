Petr Vokřál, kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje za hnutí Přísaha, odpovídal ve středu 11. září od 8.30 hodin v on-line rozhovoru Deníku na otázky čtenářů.

Petr Vokřál | Foto: PŘÍSAHA občanské hnutí

Tento rozhovor byl ukončen dne 11. 09. 2024.

DOTAZ: Jak lze zajistit , aby lékaři po absolvování VŠ neodcházeli do zahraničí a nastoupili do našich nemocnic?

ODPOVĚĎ: Chceme vytvořit systém podpory studentů, kteří se zaváží zůstat v regionu, ať již jako nedostatkoví profese pediatrů, zubních lékařů, praktiků, ale i lékařů pro krajská zařízení a připadné stacionáře.

DOTAZ: Jaký je váš názor na sloučení krajských nemocnic pod jednu společnost? Jaké jsou dle Vás výhody a jaké nevýhody?

ODPOVĚĎ: Výhody jsou jednoznačně v jednotných službách a nákupech. To ale lze i bez slučování nemocnic. Za mne největším rizikem je následná privatizace, se kterou naprosto nesouhlasíme a o které někteří členové vedení kraje v kuloárech mluví. Tomu bychom určitě bránili. Za mne je třeba efektivně nastavit systémy řízení a ekonomické kontroly a optimalizovat mix ve spolupráci všech zařízení na jižní Moravě, což jsou městské, krajské, fakultní (státní) nemocnice a Vojenská v Brně.

DOTAZ: Vlaky Moravia byly na požadavek objednavatele (JmK) vybaveny plošinami umožňujícími bezbariérový nástup a výstup cestujících na invalidních vozících. Nebylo to mrhání penězi, když nyní po zrušení průvodčích tyto plošiny nebude mít kdo obsluhovat?

ODPOVĚĎ: Dobrá otázka. Já doufám, že se tento nesmysl podaří eliminovat. Já jsem jednoznačně proti zrušení vlakového personálu.

DOTAZ: Hodláte něco udělat s naprosto nevyhovující koordinací oprav silnic na území kraje v návaznosti na dopravní síť města Brna, kdy nyní dochází k tomu, že jednotlivé uzavírky způsobují dlouhé kolony a navíc nutí řidiče najezdit desítky kilometrů objízdnými trasami?

ODPOVĚĎ: Dobrá otázka. V roce 2018 slíbila ODS s KDU lepší koordinaci. Dokonce mají i koordinátorku pro tuto činnost. Výsledek vidíte. Na druhou stranu to není jednoduché, ale určitě to jde dělát mnohem lépe. Toto je hrůza.

DOTAZ: Od prosince 2024 mají být v regionálních vlacích zrušeni průvodčí. Nynější vedení JmK to zdůvodňuje úsporami na provozních nákladech. Jaký je Váš názor na tuto záležitost, když zatím nikdo nedeklaroval, jak se bude zajišťovat bezpečnost cestujících (obzvlášť ve večerních a časně ranních vlacích) a případná péče o cestující při mimořádnostech (strojvedoucí má své povinnosti na hnacím vozidle)?

ODPOVĚĎ: Naprosto souhlasím. Je to snaha uspořit peníze na naprosto nesprávném místě. Jsem proti a i jako Přísaha budeme dělat kroky, aby k tomu nedošlo.

DOTAZ: Souhlasíte z návratem Moto GP do Brna? V čem vidíte význam akce pro rozvoj JMK. Nepřipadá vám to nyní jako předvolevní tah?

ODPOVĚĎ: Není to předvolební tah. Aby se to opravdu stalo bude vyžadovat úsilí všech, včetně kraje a města. Jak to dopadne, když to město a kraj nezvládne, jsme viděli v roce 2020. Mně na tom opravdu vždy záleželo, a myslím, že se to ví, a i nyní záleží.

DOTAZ: Jak trávíte volný čas, pokud vůbec nějaký máte?

ODPOVĚĎ: Rád poslouchám hudbu, čtu a pokud najdu chvíli, tak i sportuji. Tenis, kolo, lyžování a sem tam i fotbálek. Ale mám i vnoučky a ti mne opravdu baví.

DOTAZ: Dokážete podpořit mladé rodiny např. zvýšením počtu míst ve školkách či jiných zařízeních předškolní péče a umožnit tímto matkám dřívější nástup do zaměstnání?

ODPOVĚĎ: Jednoznačně chceme podporovat, i když zřizovatelem jsou obce a města. Ale určitě chceme pomáhat, i finančně ,obcím a tím i mladým rodinám s budování adekvátních zařízení. Sám vidím situaci u svých dospělých dětí, které aktuálně podobné problémy řeší.

DOTAZ: Dobrý den pane Vokřále, sociální politika je prioritou každého kandidáta ať do sněmovny nebo na kraj. Jak se k této otázce hodláte postavit vy co se týká seniorů - zvýšení počtu míst v domovech pro seniory, zlepšení celkové péče o seniory …

ODPOVĚĎ: Jsme pro navýšení počtu lůžek pro seniory . Jednoznačně čísla ukazují, že jich chybí cca 1500 na jižní Moravě. Je třeba ihned projektovat a realizovat. Zejména ve spolupráci s městy a využít všechny možnosti, kde se dá taková aktivita realizovat. Stávající nevyužívané objekty a pod. Když vidím, že ani S Centrum v Hodoníně není roky po tornádu spravené, tak to považují za naprosté pochybení vedení kraje. Chtěli bychom realizovat alespoň cca 300 lůžek v tomto období.

DOTAZ: Zajisté jste slyšel o tom, jak se má změnit provozování příměstských vlaků zakoupených krajem. Podle posledních zpráv se mají téměř úplně odbourat papírové jízdenky, odbavení má být samoobslužné pomocí elektronických nosičů a mobilních telefonů. Považujete toto opatření za vhodné především z hlediska starších spoluobčanů (obsluha automatů - validátorů na peronech) a osob neobeznámených detailně s tarifem IDS (návštěvníci z jiných krajů, osoby cestující jen občas)?

ODPOVĚĎ: Celý tento systém jsem kritizoval již před 5 lety. Je to extrémně drahá záležitost, nárust nákladu kraje ve stovkách milionů korun a to ještě jen na několika trasách, kde fungují i jiní dopravci. Nyní to ještě vypadá krásně, ale uvidíme, jak vozy budou vypadat za 5 let. A k tomu ještě tento nesmysl. Kdo dohlédne na dopravu v průběhu jízdy. Stejně někdo bude kontrolovat jízdenky, nebo budeme jezdit na černo? Zhorší to bezpečí ve vlaku a řada dalších rizik s tím spojených. Třeba o kolik se navýší náklady na údržbu vozidel bez kontroly…Toto je šetření na naprosto nesprávném místě a Přísaha je tady jednoznačně proti.

DOTAZ: Dobrý den, stanete-li se hejtmanem, jak hodláte zlepšit dostupnost bydlení pro mladé rodiny?

ODPOVĚĎ: Kraj má omezené možnosti. V každém případě podpora obcí v oblasti infrastruktury a vybavenosti, pokud budou stavět například startovací byty nebo nebo ekonomicky dostupné byty pro mladé rodiny. Tím totiž zároveň budeme podporovat obce proti jejich vysídlování do měst. Klíčovým elementem na jižní Moravě je ale i absence územního plánu Brna, který minulá brněnská koalice SPOLU nezvládla a nyní se konečně dokončuje. To totiž paralelně umožní rychlejší výstavbu a částečnou stabilizaci nabídky a poptávky, a tím snad i cen.

DOTAZ: Dobrý večer, co chcete udělat pro rozvoj sportu u dětí a mládeže na JM?

ODPOVĚĎ: Tato otázka má několik odpovědí: Infrastruktura je v zanedbaném stavu. A bohužel i sportoviště s celokrajským významem, která byla připravena byla koalicí SPOLU třeba Atletická hala nebo sportoviště v areálu Anthropos v Brně zastavena a kraj neudělal vůbec nic. Je třeba jasně definovat co kraj chce podpořit a ve spolupráci s městy a státem skutečně tuto infrastrukturu vybudovat. Je zoufalé, že řada sportovišť pochází z druhé poloviny minulého století. Druhá otázka je podpora sportu a klubů. Ta se musí zlepšit a to i třeba u hasičského sportu. Ten je často na venkově jedinou možností organizovaného pohybu dětí. A také potenciálem budoucích dobrovolných hasičů, kteří zajišťují i nám bezpečný život.

DOTAZ: Jak plánujete přispět k ochraně životního prostředí a jaké kroky byste navrhoval k řešení problémů spojených s klimatickou změnou na lokální úrovni.

ODPOVĚĎ: Toto je specifická oblast. Je třeba hlavně začít něco opravdu dělat. To, že budeme vytvářet další a další strategie nás neposune. Navíc toto je dlouhodobá záležitost. Je ale potřeba pracovat na projektech malých vodních ploch, například v lesích na potocích a zadržovat vodu v krajině. Propojování vodohospodářských soustav, vytváření přirozených zábran proti větrné erozi na polích a pod. Samozřejmě lépe pracovat i v projektech energeticky šetrných budov. Ale taková drobnost. Kraj ani nevěděl, že Brno zastavilo realizaci 3.kotle na spalovně. Takže budeme dál skládkovat? Toto jsou věci, které mi vadí a papírová strategie je nevyřeší. Tak toto je jeden z projektů, který chci, aby se realizoval.

DOTAZ: Jaké je Vaše rodinné zázemí? Kolik máte dětí a s kolika ženami? S kým žijete teď?

ODPOVĚĎ: Jsem po třetí ženatý. Mám pět dětí a v současné době s manželkou se plně staráme o dvě dcery, 15 a 17 let. Ostatní děti jsou již dospělé.

DOTAZ: Co si myslíte, že se současnému vedení kraje podařilo a co ne?

ODPOVĚĎ: Zvládli třeba tornádo. Byť slibů bylo více jak skutků. Ale jinak nic moc. Dokončili některé projekty co zdědili, ale moc víc ne.

DOTAZ: Je oprava silnic v Jihomoravském kraji dostatečná? Jak chcete případně zajistit více peněz na tuto činnost?

ODPOVĚĎ: Není a bohužel ani u silnic, za které je zodpovědný kraj. U těchto silnic se musí zásadním způsobem zvýšit tempo oprav a u nižších tříd pomoci starostům obcí, s čímž má hejtman problém. Bez těchto opatření se bude stav zhoršovat a doprava nebude bezpečná. U Ředitelství silnic a dálnic musí kraj vyvinout daleko lepší spolupráci při přípravě. Jinak se toho nedočkáme. A příkladem budiž příprava VMO v době kdy jsem působil v Brně. Hurá dnes se ty úseky konečně dokončují.

DOTAZ: Je podle vás správné, že se do Brna vrátí MotoGP?

ODPOVĚĎ: Ano. Byl jsem jeden z těch, kteří se nikdy nesmířili, že současné vedení kraje a města to v roce 2020 pohřbili. A není pravda, že to nebylo v silách udržet. To není pravda. Jen to bylo potřeba odpracovat a to se jim asi nechtělo. Jsem za to rád, pokud se vrátí a pro kraj i podnikatele po celé Moravě je to dobře.

DOTAZ: Přijde vám, že je Jihomoravský kraj v současné době dostatečně bezpečný?

ODPOVĚĎ: Ano, Jihomoravský kraj je bezpečný kraj. To však neznamená, že nejsou rizika, které by měla společnost vnímat. Jednak jsme příhraniční region a jednak i atmosféra ve společnosti není úplně klidná. Proto se chceme více soustředit na toto téma a technicky pomáhat všem zodpovědným složkám pro lepší zabezpečení či propojení tak, aby bezpečí bylo pro všechny zajištěno. Druhé téma je preventivní a vzdělávací činnost, na kterou klademe také důraz. Je to naše priorita.

DOTAZ: Proč kandidujete na hejtmana za Přísahu Roberta Šlachty?

ODPOVĚĎ: Dlouho jsem si myslel, že zůstanu již v politickém "důchodu". Pan Šlachta mě oslovil a postupně přesvědčil, že pokud věřím, že se dá něco změnit a mám vizi, tak proto musím něco udělat a že prostor pro změnu tady je. Po několika rozhovorech, kdy jsem měl možnost ho lépe poznat osobně a zjistit, jakou vizi má, poté jsme se domluvili na této spolupráci a já věřím, že s lidmi jako je on, ta změna možná je. Držme si palce

DOTAZ: Co bude Vaší prioritou pokud se dostanete jako hejtman do vedení kraje?

ODPOVĚĎ: Úplně první krok je zeštíhlení vedení kraje. Je nehorázné, že v tomto období jsou opět 2 nové výbory. Vypadá to jako triviální věc, ale za volební období se jedná o náklady v mnoha desítkách milionů. Toto není efektivní vedení kraje. Mojí prioritou a druhým krokem bude revize rozpočtu. Není dobře připraven, neodpovídá realitě. Je třeba podpořit v prvním kole tři oblasti. Opravy silnic a zajistit větší bezpečí na nich. Podpořit sport a dostat děti do pohybu. Toto je jedna z klíčových oblastí a té chci přidat do rozpočtu. A třetí oblast je bezpečí ve školách. Chci přidat do rozpočtu na preventivní činnosti pro boj se šikanou a obecně preventivní výchovu, jak předcházet rizikovým situacím ve školách i mimo ně. Ty další opatření budou vyžadovat více času.

Zadavatel: PŘÍSAHA občanské hnutí / Zpracovatel: VLM