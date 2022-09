On-line rozhovor s Mgr. Radovanem Dostálkem, MBA, kandidátem do komunálních voleb za hnutí STAN. Ptali jste se na to, co vás zajímá. Radovan Dostálek odpovídal 26. srpna od 10:00 hodin.

Mgr. Radovan Dostálek, MBA, kandidát do komunálních voleb za politickou stranu STAN | Foto: Radovan Dostálek, osobní archiv



DOTAZ: Dobrý den, jakým způsobem byste řešil problém s prohledáváním kontejnerů na kom. odpad, ke kterému dochází zejména na sídlištích. Komunální odpad je v podstatě majetkem města a rabování popelnic je vlastně krádež. V minulosti jsem někde zaznamenal návrh, že by si majitelé bytových domů (např. SVJ) měli umístit kontejnery na své pozemky a oplotit. Myslím, že toto by mělo město vyřešit na své náklady. Děkuji J. Šára

ODPOVĚĎ: Dobrý den, nejlepší řešení by podle mě bylo umístit popelnice pod zem. Většina nepořádku se hromadí právě okolo popelnic, neboť nejsou všude na sídlištích adekvátní stání pro popelnice. Vše se umocňuje i díky tomu, že popelnice stojí většinou na silnici nebo těsně u ní, bezohledné parkování některých řidičů někdy neumožňuje ani popelnice vyvézt. A tím se ten problém ještě násobí a vzniká v delším časovém horizontu, kdy to vlastně vypadá, že se s tím nic nedělá, ale není to tak úplně pravda. Tohle řešení by to vyřešilo. Spousta lidí tvrdí, že tyto popelnice jsou malé, ale není to pravda. Viděl jsem vývoz na vlastní oči a odpadní nádoba je celá pod zemí a není vůbec malá. To, co je vidět venku, jsou pouze plnící hrdla. Díky tomu nejde hromadit odpad okolo a nelze zde ani parkovat. S tímto tématem již některá z jiných poltických stran určitě přišla, ale nikdo to nebyl schopen dotáhnout do konce. My víme jak na to. Dokonce můžeme ukázat krásnou vizualizaci, která by se Vám určitě mohla líbit. Rád bych dal tuto myšlenku na stůl a velmi vážně bych se o ní chtěl co nejdříve s případnými koaličními partnery bavit. Ještě malý dovětek. Můžeme zde i operovat s vyšší bezpečností v případě silného větru, kdy plastové popelnice jezdí po ulicích a ničí vozidla a další majetek. Samozřejmě, že i nelegální sběrači budou mimo hru.

DOTAZ: Jak případně naložíte s nedostatkem parkovacích míst v obvodech, především na Severní Terase a Doběticích? Děkuji. Michal T.

ODPOVĚĎ: Parkovací místa jsou naše velké téma. Sám jsem původem ze Severní Terasy a žijí tam moje rodiče. Kdykoliv k nim jedu, hledám skoro hodinu místo, kde zaparkovat. Náš návrh řešení je kombinace navýšení parkovacích míst v ulicích změnou z podélného stání na šikmé. Na mnoha místech to je určitě možné. Zásadní posun v této oblasti ale může přinést výstavba parkovacích domů. V našem programu to máme jako jednu z hlavních priorit. Nesmí to být ale drahé, musíme zajistit dlouhodobou údržbu a udržitelnost. Máme již připravené konkrétní návrhy. Chceme postavit každý rok jeden parkovací dům. To je náš závazek vůči voličům. Máme již vytipovány přesné lokality tak, abychom hlavně nezastavěli stávající zelené plochy. Hezký den, Radovan

DOTAZ: Máte recept ne zlepšení bezpečnosti ve městě? V centru, hlavně na Mírovém náměstí a okolí, je to opravdu síla. Jana S.

ODPOVĚĎ: Hezký den Jano, recept na posílení bezpečnosti ve městě nemá pouze jednosměrné řešení. Je potřeba podle mě řešit několik věcí. Za prvé je samozřejmě potřeba navýšit počet policistů, což je v dnešní personální nouzi velký problém. Konzultoval jsem to s několika odborníky na tuto problematiku. Jedno z řešení by mohlo být, založit v Ústí policejní akademii a vychovávat si zde nové mladě strážníky, kteří by mohli relativně rychle vyrazit do terénu společně se zkušenějšími kolegy. Je také nutné se zaměřit na větší motivaci stávajících policistů, aby nám neodcházeli z Ústí pryč za lepšími podmínkami. Za druhé je potřeba zefektivnit spolupráci a komunikaci městské a státní policie. Dle mých informací tato komunikace není optimální. Za třetí je nutné vstoupit do intenzivního jednání s majiteli problémových bytů v centru města a začít stávající situaci intenzivně řešit. Já sám jsem již absolvoval několik jednání s těmito investory, abych si ujasnil situaci a myslím, že problém není pouze na straně nájemce, ale také na straně současného vedení města. Problém je podle mě mimo jiné ve špatné komunikaci. Přeji pěkný den, Radovan

DOTAZ: Dobrý den. Co Vás přimělo vstoupit do politiky a proč zrovna hnutí STAN? Zdeněk Plachý

ODPOVĚĎ: Dobrý den Zdeňku, již dlouho jsem se situací v Ústí velmi nespokojen. Dlouhou dobu o tom jenom vykládám s přáteli v hospodě nebo při sportu. Přibližně před rokem jsme na toto téma vedli rozhovor s mojí milovanou ženou, která se mi již po několikáté svěřila, že se v Ústí necítí dobře, že město stagnuje, všude je nepořádek a lidé jsou nespokojení a naštvaní. Dala mi jednoduchou otázku. Můžeš s tím něco udělat? Do toho se ozvaly moje dvě dospělé dcery, které mi řekly, že se po studiích na VŠ v Praze nechtějí do Ústí vrátit, protože se jim situace v našem městě nelíbí. To byl můj hlavní impuls, proč jsem do toho šel. Shodou okolností přišla ve stejné době nabídka ze STANu. Tato strana mi byla a je názorově nejblíže, má podle mě propracovaný program a vidím tak možnost nastartovat změny v našem městě, které jsou tolik potřeba. Hezký den, Radovan

DOTAZ: Dobrý den, co uděláte v případě zvolení s tzv. dírou na Mírovém náměstí? Je to neskutečná ostuda krajského města. Kdyby se tam vrátil ten parčík, bylo by to bezva. Děkuji. Honza

ODPOVĚĎ: Dobrý den, Honzo, souhlasím s Vámi, že je to obrovská ostuda našeho města. Neznám žádné jiné město v republice, které by řešilo podobný problém. Řešení v této fázi nebude samozřejmě jednoduché. Stávající vedení města i jejich předchůdci se o řešení po dobrém snaží již několik let. Nechci tady řešit, že někteří z nich již byli u prodeje tohoto pozemku stávajícímu majiteli. To je jiný příběh. Podle mě dohoda a řešení po dobrém již není možná a je nutné přejít k razantnějšímu řešení všemi právními prostředky. Podle mě na to stávající politici ve vedení města málo tlačili, důvody si mohu jenom myslet. V této fázi bych se snažil vysoutěžit pro tuto kauzu ty nejlepší právníky u nás, kteří by to začali intenzivně řešit a dotlačili stávajícího majitele k přijatelnému řešení pro obě strany. To jest odkup pozemku za přijatelných podmínek pro město. Vrátit sem zpátky opět parčík není špatný nápad, já bych ale ohledně dalšího využití pozemku určitě rád otevřel širší debatu s veřejností i odborníky. Hezký den, Radovan

DOTAZ: Jak chcete řešit vyloučené lokality a nepořádek v Ústí? Petra

ODPOVĚĎ: Dobrý den Petro, toto je určitě velké téma pro naše město. Musím se přiznat, že nejsem odborník v této oblasti. Máme ale v našem týmu kolegyni, která je romská aktivistka, kolegyni z ústecké charity a také odbornici na řešení péče o seniory. Se všemi tuto problematiku konzultuji a jsem připraven se o ní bavit se zástupci většinové a menšinové společnosti tak, abychom našli uspokojivé řešení. Určitě to nebude jednoduché a nebude to na krátko. Ohledně nepořádku ve městě razím teorii padni komu padni. Pořádek musí dodržovat každý. V opačném případě musí přijít razantní postih. Hezký den, R.

DOTAZ: Zdravím. Co říkáte na požár ve Hřensku? Myslíte si, že řešení bylo správné? Aleš N.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, z mého pohledu byl zásah hasičů profesionální a spolupráce s dalšími složkami včetně zahraničních letadel a vrtulníků bylo perfektní. Nejsem ale odborník na tuto problematiku, berte to prosím jako můj soukromý názor. Myslím si ale, že je určitě potřeba udělat analýzu stavu před požárem a vyhodnotit, zda jsou veškeré standardní mechanismy správy národního parku správně nastaveny a zda se nedalo požáru předejít. Hezký den, R.

DOTAZ: Dobrý den, jaké je vaše životní motto? Lenka

ODPOVĚĎ: Dobrý den, moje životní motto je motto Jacka Daniela: "Každý den dělat to nejlepší, co umím." Mějte se hezky, Radovan

DOTAZ: Dobrý den, pane Dostálku, jak vás naplňuje přednášení marketingové strategie na vysoké škole Czech Business Clubu v Praze ?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, přednášení marketingové strategie mě naplňuje velmi. Bohužel nyní na to nemám moc času i díky mým aktivitám v politice. Největší radost jsem měl z toho, když někteří z mých studentů, kteří u mě psali závěrečnou diplomovou práci, se pak se svými tématy velmi dobře uchytili v praxi a to jak v soukromé, tak i ve veřejné oblasti. Hezký den, R.

DOTAZ: Dobrý den, pane Dostálku, jak trávíte volný čas a jaké výletní místo je pro Vás nejhezčí v Ústí? Děkuji za odpověď, Jana

ODPOVĚĎ: Dobrý den, Jano, volný čas trávím hlavně s rodinou, s naším pejskem a při sportu. Vzhledem k mojí vytíženosti jsem moc rád, když si jako rodina můžeme o víkendu naplánovat společný výlet, vyrazit někam do přírody a podělit se o společné zážitky. Když to čas dovolí, rád si zajdu s kamarády zahrát tenis na některý z ústeckých kurtů a nebo se velmi rád jdu projet na kole krásnou přírodou, kterou v okolí Ústí máme. Děkuji a mějte se krásně, Radovan

DOTAZ: Dobrý den, uděláte si při své práci čas na nějaké své koníčky, případně jaké? Milena K.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, jak už jsem psal v některé z předchozích zpráv, svůj volný čas trávím nejraději s rodinou, ideálně někde na výletě v přírodě s naším pejskem. Na své koníčky mám bohužel v poslední době méně času, ale snažím se hlavně sportovat a udržovat se trochu v kondici. Mám rád kolo a výlety v okolí Ústí, které je krásné, rád hraji tenis se svými kamarády, občas si zahraji na klavír, na který jsem kdysi pravidelně docházel a večer si rád přečtu dobrou knihu. Jednou za čas zajdeme s manželkou do kina nebo do divadla na nějaký pěkný film nebo představení. Mějte se pěkně, Radovan

DOTAZ: Dobrý den, pane Dostálku. Co prvního budete prioritně řešit, pokud budete zvolený? Děkuji. Zdena

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pokud budu zvolený, rád bych v první řadě řešil několik zásadních věcí pro další řízení města. Za prvé se budu chtít velmi detailně seznámit s plány a činnostmi jednotlivých odborů a oddělení, nastavením procesů, osobním seznámením s klíčovými manažery a úředníky úřadu. Za druhé budu chtít od odpovědných úředníků představit stávající vizi, plány města a jejich plnění. Za třetí bych si chtěl velmi detailně nechat od kompetentních lidí na úřadě představit rozpočet města a probrat s nimi položku po položce tak, abychom pak mohli pracovat na jeho nové, efektivnější verzi. Poté bych se chtěl hned začít věnovat tzv. základnímu komunálu, to znamená velmi rychle najít cestu k tomu, aby začal fungovat pořádek a úklid ve městě, to znamená vyhodnotit mechanismy řízení v této oblasti, zanalyzovat a vyhodnotit práci firem, které spadají pod město, sejít se s jejich řediteli a vedením a probrat možnosti zlepšení, zrevidovat veškerá výběrová řízení s externími dodavateli a navrhnout efektivnější způsob práce. No a pak mám v plánu se taky konečně začít věnovat novým nebo spícím rozvojovým projektům města, jako je např. nové obchodní centrum na Střekově, parkovací domy na sídlištích, nové autobusové nádraží, druhá ledová plocha pro mládež a veřejnost nebo nová městská multifunkční sportovní hala pro školní, mládežnický a rekreační sport. Bude toho opravdu hodně. Ale těším se na to. Hezký den, Radovan

DOTAZ: Dobrý den pane Dostálku. Jste nováčkem v politice. Kdo je pro Vás osobním vzorem, aby jste nebyl další z řad ,,vizionářů"? Děkuji za odpověď. Petr L.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, na české scéně bohužel žádný politický vzor nemám. Dlouho jsem se pohyboval v businessu a tam mám několik jasných vzorů. Jedním z nich je zakladatel Apple Steve Jobs a druhý Jack Daniel, zakladatel nejslavnější palírny na světě. Ten první proto, že věnoval naší generaci a lidstvu obecně obrovské vize přesahující hranice businessu a ten druhý pro to, že svoji skvělou vizi dokázal každodenní promyšlenou prací dostat až na vrchol ve svém oboru. Tyto dvě vlastnosti jsou podle mě důležité i v politice. Mít jasnou vizi a tu pak mimo jiné umět zrealizovat a prosadit v praxi. Touto cestou bych chtěl jít. Hezký den, Radovan

DOTAZ: Dobrý den, bydlím na Střekově a chci se zeptat, zda se tam postaví Lidl, nebo je v plánu něco jiného a proč to tak trvá? Děkuji Marie

ODPOVĚĎ: Dobrý den, v současných plánech je to, že se na Střekově postaví Lidl. Mně to ale nestačí! Já bych rád využil tohoto unikátního prostoru vedle soudu a nedaleko řeky Labe k něčemu hodnotnějšímu a komplexnějšímu. Chtěl bych zde postavit obchodní a nákupní centrum, jehož součástí kromě Lidlu budou i další služby, které lidé na Střekově potřebují, jako je lékárna, zdravotnické potřeby, drogerie, prodejna obuvi, dětské potřeby, oblečení, ale i příjemná restaurace nejen pro Střekováky, ale i pro cyklisty nebo návštěvníky cyklostezky a rodiny s dětmi. Celé centrum bych rád propojil s nábřežím Labe, aby mělo větší využití. Samozřejmě vnímám, že je potřeba to řešit rychle, protože na to na Střekově čekáte spoustu let. Můj stranický kolega a náš kandidát na starostu Střekova Jiří Drbal je v jednání s investorem celé stavby a snaží se ho přesvědčit k těmto změnám, které stávající vedení města nemělo příliš zájem řešit. Děkuji a hezký den, Radovan

DOTAZ: Dobrý den, Radovane. Jsme jediné město, které má v centru náměstí ,,díru" do které lidi hází odpadky a nic se roky neděje. Budete mít prostor to ve volebním období vyřešit? Bydlím v Ústí a stydím se, pokud mám přátelé vzít do města a odpovídat, proč to tam máme. Děkuji Veronika.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, určitě to řešit chci a je to pro mě jedna z priorit. Jak už jsem psal v některé z předchozích zpráv, současné i předchozí vedení města se to snažilo řešit s majitelem objektu víceméně po dobrém, ale já si myslím, že nyní je už čas na razantnější řešení. Vše samozřejmě v rámci zákona. Můj návrh je najmout si nejlepší právníky v republice, ano bude nás to stát více peněž než za ty lokální, ale bude významně větší šance na to uspět a vyjednat s majitelem pozemku přijatelné podmínky pro zpětný odkup, který bude přijatelný pro obě strany. Moje zkušenost z businessu je ta, že je potřeba nasadit schopné právníky a zároveň s majitelem začít intenzivně vyjednávat a najít kompromis. Hezký den, Radovan

DOTAZ: Dobrý den, pane Dostálku. Ani ne před rokem stvrdila hnutí STAN a Vaše Ústí za účasti předsedů obou politických uskupení svým podpisem společného memoranda spolupráci, kde je m.j. uvedeno, že budete sestavovat společnou kandidátku v komunálních volbách v roce 2022 - https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/ustecky-kraj/stan-ma-pro-komunalni-volby-v-usti-nad-labem-partnera-spolecnou-kandidatku-sestavi-s-hnutim-vase-usti . Nikde jsem nečetl, že by toto memorandum bylo vypovězeno. Proto se ptám, co vedlo k porušení podepsaného memoranda a samostatné kandidatuře obou hnutí v komunálních volbách v Ústí? Je to nechutná celostátní kauza vašeho hnutí a Vaše Ústí na základě toho již nechce mít se STANem nic společného? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, u vyjednávání této koalice jsem nebyl. V té době jsem krátce na to teprve vstoupil do politiky. Každopádně ukončení spolupráce v rámci této koalice přišlo ze strany Vašeho Ústí. Detaily bohužel neznám, ale upřímně, dneska jsem rád, že do toho jdeme samostatně. Děkuji a zdravím Vás, Radovan

DOTAZ: Dobrý den. Dlouhodobě mě trápí, jaký je nepořádek na Mírovém náměstí a hlavně kolem Barborky a že na lavičkách polehávají divný lidé. Nikde není park, zeleň a pokud ano, usychá. Co plánujete, aby se situace zlepšila? Kvůli tomu nechci jezdit ani do města, nebo vystupovat na stanici Mirového náměstí. Je to hrůza. Děkuji Světlana.

ODPOVĚĎ: Dobrý den Světlano, vnímám to stejně a zásadně se mi to nelíbí. Kromě posílení strážníků a policie v této oblasti je nutná systémová změna. Není možné, aby v centru města byly k dispozici nejlevnější nebo dotované byty. Trend v jiných městech je úplně opačný. Bydlet v centru je vzácnost a většinou je to nejdražší bydlení ve městě. Sešel jsem se tedy se zástupci vlastníka těchto bytů, abych si s nimi promluvil, zda jsou připraveni to řešit. Dostal jsem kladnou odpověď a příslib dalšího jednání. Zároveň jsem se dozvěděl, že tuto věc již několikrát řešili s vedením města, ale nikdy se nic nevyřešilo. Problém je tedy podle mě, jako ostatně i u jiných věcí v Ústí, v komunikaci a způsobu řízení města. Také jsem si nechal poradit od odborníků na urbanistiku a ti mi radí, posunout zastávky zpět k Mírovému náměstí a u této lokality udělat odpočinkovou zónu s restauracemi a kavárnami. Dokonce už existuje i návrh, jak by to mohlo vypadat. S tím souvisí i výstavba zeleně a stromů, která ale musí být součástí komplexního řešení této lokality. Hezké odpoledne, Radovan