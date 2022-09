On-line rozhovor s kandidátem do senátu za ODS Tomášem Jirsou. Zeptejte se na to, co vás zajímá. Na dotazy bude odpovídat v pondělí 12. 9. 2022 od 9 hodin.

Ing. Tomáš Jirsa | Foto: Ing. Tomáš Jirsa

DOTAZ: Dobrý den, pane senátore, nedávno jsem si přečetl, že jste inicioval petici za záchranu Roklanské chaty na Šumavě. V jaké fázi to je a jaké s ní máte další umysly? Děkuji za odpověď. Lukáš Málek

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pane Málku, je to spíše taková hra s národním parkem. Oni opravdu ve jménu divočiny chtějí zbořit téměř sto letou starou chatu Klubu českých turistů. My jako veřejnost, obce nebo spolky, nemáme žádnou páku, jak tomu zabránit, nebo o tom alespoň diskutovat. Park si prostě dělá, co chce. Dosáhne-li počet podpisů po peticí deset tisíc, bude se jí zabývat petiční výbor Senátu a pokud do té doby už nebude zbouraná, tak do hry vstoupí plénum Senátu. Nejen já nesouhlasím s tím, že se nám na Šumavě uzavírají obrovské plohy před lidmi, záměrně se ničí tisíce hektarů lesa žírem kůrovce a teď dokonce boří stavby. Zelení jako rudí.

DOTAZ: Dobrý den, vážený pane senátore, co je vaši devizou oproti ostatním kandidátům?

ODPOVĚĎ: Hlavní rozdíl je, že mě lidé dobře znají. Vědí, co dělám pro senátrní region, jak podporuji starosty, spolky, ale i jednotlivé lidi, když se na mě obrátí. A lidé znají mé názory. Když jsem se podíval do svého archivu, tak jsem publikoval více než tisíc článků a rozhovorů, a tak lidé vědí, co si o věcech myslím. A mojí výhodou také je, že se nemusím v politice a Senátu rozkoukávát a vím, na koho se obrátit, když je potřeba řešit nějaký problém, nebo někomu pomoci.

DOTAZ: Dobrý den, pane senátore. Jste naším starostou, protože žiji v Hluboké nad Vltavou. A protože máme děti a bydlíme v Zámostí, zajímal by mě Váš názor ohledně dopravní situace u mostu. Je zde autobusová zastávka a přechod až v půli kopce. Směrem k mostu od L-Clubu žádný přechod není. Zkrátka jako rodičům se nám to zdá pro děti, které časem budeme chtít vypustit do světa(do školy) nebezpečné. Neuvažujete do budoucna o zabezpečení těchto míst přechodem nebo aspoň blikajícími světly “Pozor chodec”?

ODPOVĚĎ: Máte naprostou pravdu, že situace u mostu není ideální, nicméně přechody nejsou v rukou města, ale v rukou dopravní policie a magistrátu a ti nám nedovolili udělat přechod blíže křižovatky. Zpomalující blikací světla jsou dobrý nápad a dávám pokyn panu řediteli technických služeb Ing. Radovi, aby věc prověřil (zavolejte mu, kde si myslíte, že by světla mohla být - 777 728 957). Děkuju.

DOTAZ: Ještě by mě zajímalo, jak vidíte budoucnost Otáčivého hlediště v Českém Krumlově? Děkuji, Adéla N.

ODPOVĚĎ: Já ji vidím dobře ve smyslu, že veřejný zájem na zachování otáčivého hlediště je mnohem větší, než odborný památkářský zájem na jeho odstranění. Já samozřejmě rozumím argumentům památkářů o ose parku a kráse belarie, ale kdo byl na posledním představení bratří Formanů Muž z dvojhvězdy tak ví, že tam otáčko musí zůstat. Je to fenomén Českého Krumlova a přispívá k jeho geniu loci. Tak si držme palce, abychom otáčko udrželi.

DOTAZ: Dobrý den, pane senátore, chtěl bych se Vás zeptat, jestli stále hrozí riziko odstranění otáčivého hlediště ze zámecké zahrady u nás v Českém Krumlově. Vím, že se o situaci důkladně zajímáte, čili bych rád slyšel váš aktuální názor na věc. Děkuji, Libor Veselý

ODPOVĚĎ: Viz předchozí odpověď. Ale je to zase tak, že památkáři mají nějaký termín, kdy musí dojít k odstranění hlediště a město České Budějovice jako vlastník musí najít řešení, jak ten termín odsunout. Takhle už to běží 20 let. Novému zastupitelstvu v Českém Krumlově bych přál, aby bylo pro zachování otáčivého hlediště, protože dnes to tak úplně není. A samozřejmě když se město Český Krumlov nepřidává k tlaku na památkáře, neprospívá to situaci. Na druhou stranu rozumím reprezentaci města, že musí spolupracovat s kastelánem, doktorem Slavkem a nebýt s ním ve válce. A doktor Slavko má i mojí úctu za to, jak opravil celý hrad a zámek Český Krumlov. V tom si rozumíme. Jediný spor máme o to otáčko.

DOTAZ: Dobrý den pane senátore, viděla jsem, že propagujete petici proti zbourání Roklanské chaty. Chválím, už jsem podepsala. Tak doufám, že nám jí nezbourají.

ODPOVĚĎ: Doufám také. Na podobnou otázku už jsem odpovídal zpočátku rozhovoru. Prosím, šiřte tu petici elektronicky. Také děkuji panu Špinarovi z vědecké knihovny, který mi pomohl napsat text petice a slečně Garbaczové, že ji dokázala elektornicky zpracovat a vyvěsit na sociální sítě.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mne, jak budete řešit dostupnost bydlení pro mladé. V tuto chvíli nemají šanci se k bydlení dostat!

ODPOVĚĎ: Na tuto otázku odpovím prvně jako starosta a potom jako senátor. Z Hluboké nad Vltavou se nám podařilo za 30 let udělat atraktivní město, kde lidé chtějí bydlet a staví se tu tolik bytů, až to některé občany štve. Ale nejde o žádné apartmánové investice, ale ve všech bytech bydlí mladí lidé. Kvůli přibývajícím dětem rozšiřujeme školky i školu. A všechny byty jsou soukromé investice. Z pohledu mého volebního obvodu a celého Jihočeského kraje doporučuji systém družstevního bydlení, se kterým máme na Hluboké i na Budějovicku dobrou zkušenost. Město nebo obec si může pohlídat, aby družstevníky byli místní občané a finanční dostupnost takového bydlení je mnohem výhodnější než individuální hypotéka. Například v Českém Krumlově je téma družstevního bydlení v areálu bývalých kasárem volebním tématem, ke kterému se hlásí téměř všechny volební strany. Jsem přesvědčen, že to Krumlovští dokážou.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mne, jak konkrétně podporujete sociálně slabé občany ve Vašem volebním obvodě? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Úzce spolupracuji jak se sociálním odborem v Prachaticích a jsem v kontaktu i se sociálním odborem v Českém Krumlově. Když mě vedoucí těchto odborů před rokem upozornili, že rodiče některých dětí nemají na zaplacení obědů, tak asi 12 dětem platím školní obědy. Jako senátor nemám tak velké pravomoci a rozpočet, abych mohl pomoci všem, ale když mne sociálka upozorní na nějaký problém, který lze rešit, například nákup rehabilitačních pomůcek atp., tak se snažím pomoci. Dnes podporuji program jihočeského hejtmana Martina Kuby, který rozpustí mezi sociálně slabší občany 400 milionů, i když vím, že to starostům a obcím přináší administrativní zátěž. Vím, že se charitou člověk nemá úplně chlubit, ale je před volbami: Během covidu jsem rozpustil asi 250 tisíc mezi lidi, kteří přišli ze dne na den o práci - sdružení průvodců, taneční škola, pouliční umělci atp. Mně plat pořád běžel, a tak jsem to považoval za správné.

DOTAZ: Vážený pane senátore, viděla jsem Vás na slavnostech v Kaplici a chtěla bych jen poděkovat, že jste přijel a mohla jsem Vás poznat osobně. Děkuji Jana K.

ODPOVĚĎ: Jee, to je hezké. V Kaplici jsem v poslední době na několika slavnostech, jeednak v městském parku na městských slavnostech a na slavnostní přísaze nových hasičů, například tuto sobotu na South Bohemia Classic na náměstí. Klobouk dolů před správou města Kaplice: každý rok se rozšiřují opravené silnice a opravené domy a z Kaplice, dříve polozapomenutého pohraničního mšěsta, se stává centrum regionu. Rozvoje Kaplice si velmi vážím.

DOTAZ: Dobrý den, pane senátore. Včera se ke mně po sociálních sítích dostalo neetické jednání Vašeho protikandidáta, pana Uhlíře. Jen nastíním. V rámci své volební kampaně se nechal vyfotit, jak dává propagační materiály bývalému hejtmanovi Jihočeského kraje, panu Janu Zahradníkovi a okomentoval to slovy, že si váží jeho podpory. To vše bez vědomí pana Zahradníka, který se proti tomu následně ohradil na svých sociálních sítích a vyjádřil podporu Vám. Co si o takovémto jednání pana Uhlíře myslíte?

ODPOVĚĎ: Jednání mých protikandidátů zásadně nekomentuji. Je to moje čtvrtá volební kampaň do Senátu a osmá volební kampaň do zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou. Nikdy jsem nekritizoval protikandidáty. Jak se chová pan Uhlíř, to je jeho věc.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mě, co si myslíte o problematice vojenského újezdu Boletice. Děkuji

ODPOVĚĎ: Od počátku mého mandátu jsme s tehdejším hejtmanem Zahradníkem usilovali o převedení aslepoň části volejnského prostoru do civilu. A to se v době, kdy byl ministr Alexander Vondra podařilo. Respektuji, že Armáda ČR musí mít nějaký prostor k výcviku a jsem si jist, že vedení vojenského prostoru Boletice dobře spolupracuje s veřejností a obcemi a otvírá i samotný vojenský prostor pto turismus a cyklisty. Myslím si, že současný stav je pro dnešní dobu vyhovující.

DOTAZ: Dobrý den pane senátore, sleduji Vaši práci dlouhodobě, líbí se mi jak jste ve svém volebním regionu akční. Jakých zajímavých projektů z poslední doby jste se účastnil? Barbora Š.

ODPOVĚĎ: Projektů, ke kterým jsem přizván, je plno. Za velmi důležitý považuji projektování a stavbu cyklostezky Budějovice - Krumlov - Lipno. Je to již osm let, co jsem na vlastní náklady nechal vypracovat první studii této cyklostezky a spolu se starosty dotčených obcí jsme se pustili projekčních příprav a vážím si toho, že když nám to přerostlo přes hlavu, převzal tuto práci krajský úřad. Před dvěma lety se na měa kolegu Láďu Faktora obrátilo město Hořice, zda bychom jim nepomohli s přípravou kongresu Europassion 2023. Pro město Hořice a Spolek pašijových her je to práce přesahující jejich možnosti, a tak jsme vytvořili tým, který čtyřdenní kongres pro 300 lidí z celé Evropy připravuje. Dva příklady, na kterých v regionu pracuji.

DOTAZ: Zdravím Vás pane senátore, viděla jsem Vás na otevírání cyklostezky z Borošova do Plané? Proto by mě zajímalo zda se věnujete sportu a jaké jiné projekty podporujete. S pozdravem Marcela

ODPOVĚĎ: Viz výše. Shodou okolností s krumlovských místostarostou Maritnem Hákem jednáme o výstavbě zimního stadionu v Českém Krumlově a výstavbě veřejného koupaliště. Martin je pro obě stavby nadšený, já ho trochu brzdím, že doba bude těžká, ale je tžeba mít projektovou dokumentaci a neumdlévat v úsilí. Tak držím Krumlovských palce.

DOTAZ: Dobré ráno přeji, již řadu let jsem fanouškem jazzmana Rudi Linky a mile mě překvapilo Vaše setkání s ním. Chci se proto zeptat, jaký máte názor na něj a jeho hudbu. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Rudy Linka je skvělý chlapík a pravděpodobně nejlepší český jazzový kytarista. Vážím si toho, že se usadil v Lučenicích vedle Prachatic, kde si vybudoval rodinné sídlo.

DOTAZ: Dobrý den, slyšela jsem, že máte lásku ke knihám a rád darujete nekteré kousky z Vaší sbírky. Je možné tuto síbírku někde vidět veřejně? Děkuji Dagmar

ODPOVĚĎ: Knihy miluji od malička. Moji prarodiče měli obrovskou knihovnu, babička se dokonce znala se Seifertem. Moji rodiče měli velkou knihovnu a můj syn má ještě větší knihovnu než já. Jako hobby už třicet let provozuji na Hluboké malý antikvariát, kam jste zvána. Ale jestli jste milovnice knih, tak mi zavolejte a vezmu Vás do skladu.