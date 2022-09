On-line rozhovor s PhDr. Vladimírem Špidlou, kandidátem do Senátu, ředitelem Masarykovy demokratické akademie. Zeptejte se na to, co vás zajímá. Na dotazy odpovídal ve čtvrtek 1. září od 10:00.

Vladimír Špidla | Foto: Archiv

DOTAZ: pane Špidlo, stále ještě běháte maratony?

ODPOVĚĎ: Sportuji pořád, i když už jde víc o pochod než rychlý běh. Čas od času stále běhám závody do vrchu. Před asi dvěma měsíci jsem dokonce poprvé stál „na bedně“, když jsem v jednom závodu doběhl jako třetí.

DOTAZ: Dobrý den, byl jste premiérem i eurokomisařem, není případné působení v Senátu krokem zpět?

ODPOVĚĎ: Jakýpak krok zpět. Mám zkušenosti, které mohu využít ve prospěch České republiky a sociální demokracie a k tomu je Senát dobré místo. Jde o zákonodárnou činnost. Důležité pro mě je, abych mohl pro republiku ještě něco pořádného udělat.

DOTAZ: Dělá vláda dost, aby nám pomohla s cenami energií?

ODPOVĚĎ: Nejedná dostatečně rychle a rozhodně nedělá dost. Vývoj cen energií je takový, že nelze váhat s jejich regulací. Čekat na evropské řešení v tento okamžik není správné. Španělské a Portugalci už se cestou regulace vydali a mají vlastní úspěch.

DOTAZ: Říkáte, že má stát převzít ČEZ. Opravdu to stačí, aby ceny energie klesly?

ODPOVĚĎ: Převzetí ČEZ by vládě umožnilo přímo zasáhnout do cenotvorby. Při tak dominantním postavení, jaké ČEZ má, by se to nepochybně projevilo. Součástí zásahu ovšem musí být i cenová regulace, podkladem pro ni je zákon o cenách platný už od devadesátých let a obecně uplatnění principu věcně usměrňovaných cen. Určitě je potřeba zákony novelizovat, aby šlo celou operaci provádět snáze, ale už dnes je dobře možná. Je třeba, aby Energetický regulační úřad dělal, co má.

DOTAZ: Budeme mít v zimě čím topit a budeme si to moct dovolit? Zdroje jsou? :)

ODPOVĚĎ: Plynová krize je vážná věc, může významně zasáhnout část rodin. Český stát je ale do té míry silný, že je to schopen zvládnout. Zdroje samozřejmě jsou. Záleží na tom, na co je chceme použít. A záleží na tom, odkud si je chceme vzít. Dnes je zjevné, že existují skupiny, které bych nazval „válečnými zbohatlíky“. Jejich mimořádné zisky je třeba zdanit. Nejjednodušší metodou je progresivní daň právnických osob, která by zdanila zejména velké korporace. To je klasický nástroj užívaný sociálními demokraciemi.

DOTAZ: Souhlasil byste se stavěním domů na Trojmezí? A co říkáte na plánované stavby na stanicích metra?

ODPOVĚĎ: Nesouhlasil. Zemědělská půda je příliš cenná. Je z dlouhodobé perspektivy kvality života Pražanů je třeba tuto plochu uchovat. Můžeme ji využívat k zemědělství. A je to důležitá rekreační plocha pro lidi z přilehlých sídlišť. S výstavbou podél nové linky souhlasím, metro utváří podobu města, jeho potenciál je potřeba využít. Je třeba zákony změnit tak, aby obce měly daleko větší míru možnost zasahovat do developerských projektů. V rámci každé takto velké výstavby musí být dostatek školek, lékařských ordinací a služeb, které potřebujeme k životu. Myslím, že se to dá stihnout ještě před výstavbou nad stanicemi metra C i D.

DOTAZ: Čím dál víc lidí z vlády mluví o privatizaci zdravotnictví nebo o tom, že bez soukromého pojištění navíc už vůbec nebude možné jít třeba k zubaři. Proč to dělají? A co s tím budete dělat vy?

ODPOVĚĎ: Úsilí o privatizaci zdravotnictví j součástí ideologického pohledu na svět současné vládní koalice. Pro mě je to zcela nepřijatelné. Dříve či později by to znamenalo rozpad zdravotnictví na zdravotnictví tříd podle síly peněženky. Smutným příkladem může být už dnes stomatologie. Plány koalice ve své podstatě znamenají, že by celé zdravotnictví bylo jako stomatologie, tedy nepřístupné v podstatě už i střední vrstvě. To, aby bylo zdravotnictví přístupné v dostatečné kvalitě, je možné zajistit pouze všeobecným, veřejným zdravotním pojištěním, které zahrnuje celou populaci.

DOTAZ: Pomáháte dětem s péčí o vnuka, co je autista. Jsem ráda, že už dnes postižené děti nemusejí žít v ústavech a mohou být s rodiči a ve společnosti. Nemá ale stát takovým dětem a jejich rodičům pomáhat víc?

ODPOVĚĎ: Je naprosto nepochybné, že služby rodinám jsou nedostatečné. Opravdu to zjistíte, až když se o někoho staráte. Podle mého odhadu je třeba, aby se rozsah služeb zvětšil nejméně dvakrát, a to ve všech oblastech. Je fakt, že zejména rodiny postižené vzácnějšími situacemi, jsou na tom mimořádně špatně. U častějších postižení je systém rozvinutější. Na to nepochybně zdroje jsou.

DOTAZ: Co říkáte na manželství homosexuálů?

ODPOVĚĎ: Jsem pro manželství osob stejného pohlaví, protože nepochybuji o jejich schopnosti milovat a vytvářet láskyplná životní partnerství.

DOTAZ: Jak může zlevnit bydlení v Praze?

ODPOVĚĎ: Tím, že Prahu přiblížíme Vídni. Konkrétně to znamená rozsáhlý bytový fond spravovaný městem, významný podíl neziskového bydlení, jako je třeba to družstevní, větší vliv města na developerské záměry, který umožní, aby z každé developerské výstavby byla významná část - podle mého odhadu tak do jedné třetiny - bytů poskytnuta za nákladové ceny městu. Je také možné u krátkodobých komerčních pronájmů přizpůsobit daňové zatížení klasickým hotelovým službám.

DOTAZ: Co jako senátor uděláte se mzdami, co bereme?

ODPOVĚĎ: Senátor nemá možnost přímo zasahovat do struktury mezd, má ale možnost prostřednictvím zákonů ovlivňovat minimální mzdu a tzv. zaručenou mzdu. Touto cestou bych se vydal. Minimální mzda by se měla trvale pohybovat mezi 60 a 70 procenty průměrné mzdy.

DOTAZ: Když jste byl v Evropské komisi, dělá Evropská unie dost? Nemohla už dávno říct, kolik má stát elektřina a předejít zmatku, který dnes tady způsobuje naše vláda?

ODPOVĚĎ: Evropská unie jsme my. Souhlasím, že Unie může dělat více. Podstatně to ale závisí na vůli členských států, jde také o vůli naší vlády, která se regulaci vždy vzpírala. Rychle lze oddělit ceny plynu od všeobecné ceny energie tím, že plynové elektrárny budou zařazeny do takzvaných rezervních kapacit. Výsledkem bude, že cena plynových elektráren ovlivní celkovou cenu jen nevýznamně.

DOTAZ: Vyhraje podle vás Ukrajina válku? A jak moc ji máme pomáhat?

ODPOVĚĎ: Ruská federace zahájila agresivní vládu a přistoupila k politice, že válka je legitimním prostředkem. To musí být poraženo. Ve strategickém smyslu je Ukrajina schopna se ubránit, pokud jí budeme pomáhat, a to i vítězně. Jaké budou přesné parametry, je otevřené, ale jedna věc je jistá, rozhodnout o tom musí ukrajinská vláda, tedy Ukrajinci sami, a my máme pomáhat tak dlouho, jak to bude potřeba.

DOTAZ: Co byste udělal pro sídliště, jako jsou Háje, kdybyste byl v Senátu? A vůbec pro všechna velká sídliště v Praze?

ODPOVĚĎ: S odstupem času se ukazuje, že pražská sídliště byla založena na urbanisticky rozumné koncepci a rozhodně nepředstavují něco podřadného. Samozřejmě, že se ukázaly třeba některé problémy s vybaveností nebo dopravou. Stručně řečeno: Sídliště bych nezahušťoval, doplňoval bych občanskou vybavenost a vylepšoval dopravu a velmi důsledně hájil sídlištní zeleň. Nepovažuji za správné na sídliště umisťovat velké ubytovny.

DOTAZ: Běháte pořád? A jak odpočíváte?

ODPOVĚĎ: Jak jsem psal výše, tak sportuji pořád, i když už jde víc o pochod než rychlý běh. Čas od času stále běhám závody do vrchu. Před asi dvěma měsíci jsem dokonce poprvé stál „na bedně“, když jsem v jednom závodu doběhl jako třetí. A jak odpočívám? Jsem s rodinou, čtu a fotografuji přírodu.

DOTAZ: Viděl jsem ve vaší knížce vaši fotku se psem, máte ho pořád? A měli jste doma nějaká zvířata?

ODPOVĚĎ: Psa už dlouho nemáme, měli jsme jich v rodině několik, je to opravdu zajímavá zkušenost soužít se životem, který si žije, a nemá velké záměry a plány. To vám jasně ukáže, že život má cenu sám o sobě a nepotřebuje ji od něčeho odvozovat.

DOTAZ: Nikdy jsem od státu nic nechtěl, ale teď nemám jistotu, zda budu mít na účty za energie. Co byste dělal, kdybyste byl premiér vy?

ODPOVĚĎ: Prosadil bych regulaci cen energií. Systematicky bych zvyšoval důchody prostřednictvím valorizace, zvýšil bych podle potřeby životní minimum tak, aby se vyrovnala ztráta způsobená inflací a zvýšil bych hranici pro dětské přídavky na trojnásobek průměrné mzdy, tak aby dětské přídavky mohly získat i středněpříjmové rodiny. V rámci důchodového systému jsou na tom zvlášť těžce osamělí důchodci. Zavedl bych zvláštní zvýšení důchodů pro osamělé. V předchozí otázce jsme se zabývali také situací handicapovaných. Je jasné, že je třeba zvýšit financování péče o osobu blízkou. Radikálně bych zjednodušil požadavky, které je nutné splnit k obdržení podpory, zejména bych omezil současné nesmyslné ověřování podmínek každé tři měsíce.

DOTAZ: Koho budete volit na primátora?

ODPOVĚĎ: Jsem sociální demokracie, sociální demokracie v Praze vytvořila koalici Solidarita, v jejímž čele je Anna Šabatová. Pro mě je věc jasná, volím Solidaritu a tím pádem Annu Šabatovou, které si velmi vážím. Vždy stála na straně slabých a nikdy nelitovala práce, aby jim pomohla.

DOTAZ: Máte plán nebo konkrétní kroky, kterými byste chtěl ze Senátu pomoci svému obvodu a Praze, kde kandidujete? Martina Sirotková

ODPOVĚĎ: Práce senátora se nemůžem omezovat na jeden jediný obvod, obecně platí, že bych blokoval megalomanské developerské záměry, jako veké ubytovny anebo velké výstavby na hranicích Kunratického lesa, i když to není přímo v mém obvodu. Prosadil bych zastřešení Spořilovské. A jak už jsem řekl, významně bych zvýšil pravomoci radnic ve vztahu k developerům. Tam, kde se v současné době rozvíjí bytová výstavba, jako například v Uhříněvsi, bych samozřejmě působil tak, aby byla v místě odpovídající vybavenost - školy, školky, lékařské ordinace. Se starosty a lidmi v menších obcích bych probral, jak si představují vybavenost svých obcí. Jak jsem obce prošel a jak je znám, protože se rád pohybuji v těchto okrajových, a z hlediska přírody velmi bohatých částech Prahy, tak je zřejmé, že vybavenost těchto obcí je často velmi slabá a je třeba ji systémově podpořit.

DOTAZ: Dobrý den, pane Špidlo, cítíte se být víc Pražákem nebo Jihočechem?

ODPOVĚĎ: Většinu života jsem strávil v Praze i jsem se tady narodil, takže jsem Pražák, i když má jihočeská stopa nikdy nemůže zmizet.

DOTAZ: Proč jste si ke kandidatuře vybral zrovna obvod Prahy 11? Přeji Vám hezký den, jsem s pozdravem Bára Absolonová

ODPOVĚĎ: Už více než deset let žiji v pražských Kunraticích, což je v podstatě přes ulici. Senátní obvod 19 dobře znám. A když mě sociální demokraté z Prahy 4 požádali, abych přijal tuto kandidaturu, udělal jsem to rád. Myslím si, že jsem získal dost zkušeností, které by se mohly v dnenší krizi hodit, a ještě cítím sílu posunout naši společnost dopředu. Děkuji za všechny otázky a těším se na viděnou v ulicích anebo na debatách.

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická/zpracovatel: VLM