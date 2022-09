On-line rozhovor s kandidátem na primátora Českých Budějovic za KSČM Vojtěchem Filipem. Zeptejte se na to, co vás zajímá. Na dotazy bude odpovídat ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 10 hodin.

JUDr. Vojtěch Filip | Foto: JUDr. Vojtěch Filip

DOTAZ: Dobrý den, co je podle Vás hlavním tématem blížících se voleb?

ODPOVĚĎ: Hlavním tématem je zdražování, obrovská míra inflace, nedostupné ceny energií, zejména špatné reakce vlády. To lidi vzdaluje komunálním tématům, protože jejich strach o nejzákladnější potřeby převyšeuje zájem o místní problematiku.

DOTAZ: Dobrý den, jste pro, aby se České Budějovice ucházely o titul Evropské hlavní město kultury 2028? Co se musí udělat, aby jimi byly? Děkuji. Karel P.

ODPOVĚĎ: Děkuji za otázku. Nic nemám proti tomu, aby se České Budějovice staly městem kultury, v tom případě se město musí starat o to, jakým způsobem naši občané budou mít kulturu dostupnou a nikoliv kolik nových funkcí pro své politické příznivce současná radniční koalice zaměstná. Utrácet mzdové prostředky a nevytvořit nic nového v kultuře, je krok, který nás opravdu městem kultury neudělá.

DOTAZ: Dobrý den, pane Filipe, jak vyřešit neutěšenou situaci s parkováním v krajském městě? A co si myslíte o parkovacích zonách? Děkuji za odpověď. Marcela Veselá

ODPOVĚĎ: Nevidím v rozšiřování parkovacích zon samospásné řešení. Parkování může přinést změnu jen razantní změna územního plánování a při stavebních povoleních dbát na to, aby počet parkovacích míst byl přimeřený jak hustotě výstavby, tak dopravní situaci ve městě. Je potřeba vystavět nové parkovací domy a řešit sběrné parkoviště na okraji města s doplněním městské hromadné dopravy do centra a nazapomínat na využití železniční dopravy a jejího využití pro cestování z okraje města Českých Budějovic do centra města. Potřebujeme parkovací dům na kola pro cyklisty, kteří cestují například autobusem nebo vlakem mimo České Budějovice.

DOTAZ: Jak by se podle vás dala řešit bytová krize?

ODPOVĚĎ: Jednoznačně tím, že se město stane investorem, může si znovu zřídit městský stavební podnik, podpořit družstevní bytovou výstavbu, případně ji pomoci organizovat. Developeři to nezachrání.

DOTAZ: Dobrý den, co budete u těchto voleb považovat za úspěch? Děkuji.

ODPOVĚĎ: Když nejméně obhájíme počer mandátů, každý mandát navíc je opravdový úspěch.

DOTAZ: Dobrý den, máte podle vás reálné šance usednout do primátorského křesla? Jarda

ODPOVĚĎ: To záleží na občanech. Já si myslím, že tak jak jsme poctivě složili koalici z odborníků různých politických stran a nezávislých, tak to mohou lidé ocenit tím, že nám dají hlasy.

DOTAZ: Hezký den, jaké je Vaše nejoblíbenější místo v Českých Budějovicích a proč?

ODPOVĚĎ: Nábřeží Vltavy, protože Vltava je řeka, kterou mám rád, která má svoje kouzlo.

DOTAZ: Přeji hezký den, pane Filipe. Jak se díváte na omezení intenzity dopravy v centru Budějc? Jsou opatření zavedená v létě podle Vás ideální, nebo byste k režimu dopravy na náměstí a v okolních ulicích přistoupil jinak? Děkuju za odpověď.

ODPOVĚĎ: Každé opatření je třeba vyhodnotit, to jak hodnoti poslední opatření je ještě brzy, ale myslim, že to příliš nepomohlo. Ta změna může nastat jen v případě, že dojde k realizaci stavby přemostění Vlravy v Českém Vrbném mezi D3 a silnicí I/22 a tak centrum nebude zasaženo intenzivní kamionovou dopravou.

DOTAZ: Dobrý den, pane Filipe, s jakými prioritami jdete do komunálních voleb? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Priorita je zejména řešení nefungujících úkolů města, to je doprava, a to jak hromadná, tak individuální, cena bydlení a zaměstnanosti v Českých Budějovicích a kulturní vyžití občanů.