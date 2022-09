On-line rozhovor s kandidátem za SPD s podporou PRO Zdeňkem Vaňkátem, bývalým kriminalistou. Na dotazy odpovídal ve středu 21. 9. 2022 od 11 hodin.

DOTAZ: Dobrý den, zvažujete zintenzivnit podporu sportu při současných cenách energií?

ODPOVĚĎ: Ano, toto je bezesporu skutečnost, kterou se budeme muset jako zastupitelé velmi intenzivně zajímat, všechny sportovní spolky (kluby) se nám svým způsobem starají o děti. Takže teď je řada na nás abychom pomohli my jako zastupitelé spolkům a klubům.

DOTAZ: Jaký je váš vztah s Matějem Drbohlavem?

ODPOVĚĎ: - p. Drbohlava znám z fotbalového prostředí, znám spoustu lidí díky fotbalu.

DOTAZ: Proč chce být člověk, který ovlivňuje fotbalové zápasy primátorem?

ODPOVĚĎ: Do dnes jsem nebyl ani jednou kontaktován policii ČR nebyl jsem k ničemu vyslechnut ani obviněn. Toto je politický boj ve fotbale, za to, že jsem sehnal potřebné hlasy p. Janu Richterovi, který se stal místopředsedou FAČR a porazil ve volbách Vladimíra Šmicra. Celá tato věc jde před soud. Ničeho jsem se nedopustil.

DOTAZ: Slyšel jsem, že běháním s praporkem ve třetí lize se dá vydělat na apartmán na Klínovci. Kde si můžu udělat papíry na rozhodčího?

ODPOVĚĎ: Nevím tedy co jste slyšel, ale na tento apartmán máme s manželkou hypotéku, kterou si platí sama žena ze své výplaty. Je totiž vášnivou lyžařkou a trenérkou v lyžařském oddíle na Klínovci

DOTAZ: Je pravda, že vás odvolali z místa místopředsedy krajského fotbalu?

ODPOVĚĎ: Není to pravda, odvolat Vás může jedině valná hromada, ve věci bude rozhodovat soud, byla podána žaloba na FAČR.

DOTAZ: Co jste slíbili Novákovi za jeho štědrou podporu vaší kampaně?

ODPOVĚĎ: Pana Nováka neznám nikdy jsem se s ním osobně nesetkal.

DOTAZ: Které politické strany se s vámi a panem Drbohlavem před volbami sešly? Zvali jste prý všechny.

ODPOVĚĎ: S nikým jsem se nesešel, zatím není důvod. Tohle bude na pořadu dne až podle výsledku ve volbách. Určitě u žádného setkání nebo vyjednávání p. Drbohlav nebude, není důvod.

DOTAZ: Dobrý den, MĚSTSKÉ LÁZNĚ-pro čerpání různých dotací,máte v plánu založit spolek, který může žádat napříč (jak evropské dotace, tak od státu), prosím jak to vypadá,děje se něco? Děkuji Pivková

ODPOVĚĎ: Ano spolek pro čerpání všech možných dotací je nutností. Jestli budeme v zastupitelstvu a budeme mít rozhodovací sílu tak lázně chceme řešit velmi intenzivně.

DOTAZ: Dobrý den, jak chcete zajistit bezpečnost v Chomutově? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ: Je to samozřejmě složitý úkol, ale jsem názoru, že musíme rozšířit řady městské policie a zintenzivnit vůbec hlídkovou činnost MP. Nelibí se mi, že nám jezdí strážnici převážně nasazovat botičky. Musí se pohybovat v lokalitách, které nás trápí a pomáhat lidem.

DOTAZ: Co říkáte na komunální politiku? Jak se cítíte?

ODPOVĚĎ: Já jsem již před časem řekl, že komunální politika je tak trochu džungle. Vezme vám to některé kamarády, ale zase vám to nové kamarády může přinést. Cítím se dobře, prošel jsem si mnohonásobně větším peklem . Mě a mou celou rodinu teď potkalo velmi příjemná životní událost, ale to až po volbách 

DOTAZ: S kým by jste nešel do koalice?

ODPOVĚĎ: To vám neřeknu, nejdříve bych to řekl těm kterých se to týká.

DOTAZ: Jak se stavíte, k tomu, že se píše o tom jak máte volební poutače na nemovitostech p. Nováka, kterého měl pustit z vězení p. Kosán?

ODPOVĚĎ: p. Nováka nepouštěl na svobodu p. Kosán, ale v této věci rozhodl soudce. Soudce je jediný kdo může na svobodu pustit osobu z výkonu trestu.

DOTAZ: Budete podporovat výstavbu/realizaci cyklostezek?

ODPOVĚĎ: Ano samozřejmě

DOTAZ: Dobrý den, jaké jsou Vaše pracovní i osobní cíle? Děkuji a přeji hodně štěstí K.

ODPOVĚĎ: Nezklamat své voliče. To je teď současný cíl

DOTAZ: Dobrý den, pane Vaňkáte sponzoruje vaší volební kampaň Alexandr Novák nebo nějaká na něj napojená osoba nebo firma?

ODPOVĚĎ: Znova opakuji, že ne.

DOTAZ: Co pro Vás osobně, znamená obnova Městských lázní v Chomutově? Děkuji a přeji hezký den

ODPOVĚĎ: Obnova pro Městských lázní pro mě znamená impuls převážné většině z Chomutova, že držíme slovo a lázně do Chomutova prostě patří. Našim úkolem je na to sehnat peníze.

DOTAZ: Co se Vám v Chomutově líbí a co by jste chtěl změnit? Díky

ODPOVĚĎ: Líbí se mi, že Chomutov dokázal postavit zimní stadion, fotbalový stadion a atletický stadion. To je věc, která pro Chomutov znamená velmi mnoho. Zlepšit fungování Městské policie a nenechat padnout Městské lázně.

DOTAZ: Po Chomutově se říká, že je politický boj mezi vámi SPD a Novým Severem?

ODPOVĚĎ: Já s nikým nebojuji, není důvod. A SPD už určitě ne, máme preference napříč celou republikou velmi dobré, takže se soustředíme pouze na sebe.

DOTAZ: Dobrý den,jak by mělo město postupovat v případě drahých energií?

ODPOVĚĎ: Pokusíme se posilovat energetickou soběstačnost a vytvořit energetickou koncepci města. Budovat solární panely, tepelná čerpadla atd. Spolupracovat s vlastníky bytů (bytovým družstvem) při hledání nových a levnějších zdrojů energie.

DOTAZ: Co rád děláte ve volném čase?

ODPOVĚĎ: Moc volného času nemám, ale baví mě chodit se svými čtyřnohými mazlíčky ven. Další aktivity převážně sport fotbal, běhání.