Břetislav Rychlík, kandidát do Senátu PČR za koalici TOP 09, ODS, Piráti a Zelení, odpovídal v úterý 10. září od 10 hodin v on-line rozhovoru Deníku na otázky čtenářů.

Břetislav Rychlík | Foto: TOP 09

Tento rozhovor byl ukončen dne 10. 09. 2024.

DOTAZ: Hezký den, proč jste se vůbec rozhodl kandidovat do senátu? Co je Vaší motivací ucházet se o tuto veřejnou funkci?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, srdečně zdravím všechny tazatele a zkusím poctivě odpovídat, jak nejlépe dovedu. Proč jsem se rozhodnul kandidovat do Senátu ČR? To je otázka, kterou si v čase kampaně kladu, jak se říká u nás na Slovácku vstávaja - lehaja:-) Ale ten důvod je asi moje odpovědnost, není mi lhostejný stav společnosti, není mi lhostejný směr politiky. Jsem takřka celoživotní tvor politický, vždycky jsem měl potřebu strkat svůj dlouhý nos do věcí veřejných. Jedna věc je něco si myslet, druhá aktivně vstupovat do dějů. Před rokem 1989, během listopadu, kdy jsme spolu s HaDivadle a Divadlem Husa na provázku začali první stávku československých divadel, byl jsem jeden ze tří Brňanů u zakládání Občanského fóra v Praze, v Brně jsme s několika přáteli jako první vyzvali ke svržení totalitního režimu. Po roce 89 jsem jako dokumentarista i občan upozorňoval kriticky na chyby či křivdy, také v dlouholeté spolupráci s úřadem ombudsmana Otakara Motejla. To jsem stál na straně mnohdy bezbranných občanů v souboji s arogantní či nefungující státní správou. Nechci teď šířit vzpomínky starého zbrojnoše, ale jak říká moje podporovatelka, emeritní ústavní soudkyně doktorka Eliška Wagnerová - v Senátu mu to půjde efektivněji.

DOTAZ: V případě zvolení, hodláte být v kontaktu s voliči? Zajistíte, aby se jejich názory promítly do vaší práce v Senátu?

ODPOVĚĎ: Tohle považuju za velice důležité. Udržování zpětné vazby, naslouchání voličům. Myslím, že kromě standardních nástrojů, jako je senátorská kancelář, senátorské hodiny pro veřejnost, je nezbytné mít v určitých etapách veřejná setkání v jednotlivých městských částech svého obvodu, mít veřejně dostupný mobil, mail. Jsem hodně aktivní na sociálních sítích, rád se setkávám s lidmi tváří v tvář. A hlavně, jako zástupce Brna v Praze nezpanštět, nedat se uplatit, zůstat věrný sám sobě a svým hodnotám. Zní to pateticky, ale já si nechci pokazit karmu na starší kolena:-)

DOTAZ: Jak plánujete přispět k ochraně životního prostředí a jaké kroky byste navrhoval k řešení problémů spojených s klimatickou změnou na lokální i celostátní úrovni?

ODPOVĚĎ: Myslím, že letošní léto dalo drsnou a nepříjemnou odpověď všem zpochybňovačům klimatických změn. Náš region je nejvíc postižený suchem. Zrovna tento region, kde Moravané (slovy spisovatele a kamaráda Ludvíka Vaculíka), když přijdou domů z práce, která je nebaví, hned se dají do práce, která je baví. Vinohrady, ovocnářství, sady a zahrádky. To všecko vedle profesionálních vinařů, sadařů, zemědělců. Je třeba vracet vodu do krajiny, která je tak kouzelná, která je naší pýchou a která tak trpí. Zrovna o víkendu jsem pozoroval stromky před naším domkem v Javorníku i cestou přes Chřiby do Brna, kde je úchvatná krajina, viděl jsem je v tomto ročním období doslova hynout. Veškeré a nutné kroky zákony, které přispějí k ochraně životního prostředí, budu nejenom podporovat, ale s odborníky a občany iniciovat.

DOTAZ: Jak se podle Vás mění role žen ve společnosti a jakou úlohu by měl Senát hrát v podpoře těchto změn?

ODPOVĚĎ: Určitě je potřeba něco udělat pro větší rovnost žen a mužů v české společnosti. V indexu rovnosti žen a mužů se Česko pohybuje na spodních příčkách. Ženy u nás čelí celé řadě překážek (nedostatek infrastruktury jako jsou školky, nerovné rozvrstvení péče, malý počet žen ve vedoucích pozicích). Je to škoda, protože tím přicházíme o silný potenciál poloviny společnosti. Taky považuju za zaostalé nerovné ohodnocení ženské a mužské práce ( pay gap) v mnoha oblastech. To je absurdní, když ženy mnohdy zvládají studia, rekvalifikace během péče o děti a domácnost. Velkou pomocí by byla lepší síť a rozvrstvení péče, aby nedopadala pouze na ženy. Určitě je třeba podpora žen v práci - napřiklad pomoci flexibilních úvazků. V oblastech, kterým se věnuji, bych vypíchnul právě media. Léta se snažím neúspěšně prosazovat a nominovat ženy do rad veřejnoprávních médií, takže vím, o čem mluvím. V kurzu jsou obskurní nemuži, hulváti a sprosťáci. Vnímám tu nerovnost a taky si uvědomuju, že ženy v čele těchto rad by mnohdy lépe zvládly tuto agendu. Já jsem obklopený ženami - maminka má 96 roků, mám ženu, dvě dcery a dvě vnučky, takže vím, o čem mluvím a taky bych to pěkně schytal, kdybych se bál bojovat za ženy:-)

DOTAZ: Zdravím, jaké jsou vaše hlavní priority, které chcete v Senátu prosazovat, a proč jste se rozhodl právě pro ně?

ODPOVĚĎ: Životní prostředí. Opravdu mi není lhostejné, v jakém stavu budeme přírodu a planetu odevzdávat dalším generacím, protože už naše generace zažívá důsledky lidské slepoty a nezodpovědnosti. To, že za životní prostředí považuji i vztahy mezi lidmi, solidaritu, ochranu menšin, lidská práva, odpor proti všem podobám rasismu a extremismu, tedy všechno, co činí atmosféru v krajině našeho žití snesitelnějším a lidštějším. Svobodná média a svoboda slova vůbec. Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti nezpochybnitelnou kontrolu moci, a proto by měla být od této moci jasně oddělena. Kroky dosavadních polistopadových politických elit se mi zdají nedůsledné, nesystematické, pokušení ovládat média veřejné služby narůstá. Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti nezpochybnitelné právo občanů kontrolu polické moci. Vzdělání a mladí lidé. Jaké jiné národní bohatství chceme mít, než chytré a vzdělané mladé lidi? Každý jeden mladý člověk, který nemůže studovat, protože je ze sociálně slabší rodiny nebo prostě proto, že se politici nepřipravili na silné populační ročníky, je promarněný talent, který nám bude v budoucnu chybět. Tohle je zadlužování země, které není na první pohled vidět, ale je mnohem nebezpečnější, než půl procenta veřejného dluhu, kterými po sobě politici máchají v parlamentu. Kultura Nebojme se investovat do kultury, vrátí se nám to! Živá kultura je základním identickým znakem národa. Podfinancovaná kultura je však hanbou země, která se chce považovat za vyspělou. Dostupné bydlení. A myslím taky na dostupné bydlení, startovací dostupné bydlení pro mladé lidi, aby neodcházeli z Brna a mohl se využít jejich půotenciál.. Netřeba nic vymýšlet, stačí se podívat do Vídně.

DOTAZ: Pane Rychlíku, jaké konkrétní zkušenosti z vaší kariéry vás připravily na roli senátora/senátorky a jak je hodláte využít? Mějte hezký den a přeji hodně štěstí

ODPOVĚĎ: Jsem z odbojářské rodiny. Oba moji dědové byli nesmírně aktivní v protinacistickém odboji, řada členů naší rodiny byla vězněna i popravena. Strýc přišel se zahraniční armádou. Mne jejich názory a angažovanost v dobách, kdy riskovali životy, zavazují. Krátké období skautingu a jeho zákaz po okupaci v roce 1968, hraní národní házené a sport…prošel jsem řadou profesí od studia techniky, přes práci na kachní farmě, u zedníků, v železárnách, dělal jsem kulisáka. Až jsem se octnul v HaDivadle a práce v HaDivadle a jeho obrovská role jako jednoho z ohnisek odporu proti totalitě mne ovlivnila. Práce režiséra je navíc prací týmovou, kdy musíte pospojovat všechny složky inscenace - od techniky , kulisáků, osvětlovačů, zvukařů přes výtvarníky, hudební složku, herce. Totéž u filmu. Týmová práce a celoživotní angažovanost, schopnost dávat lidi dohromady, umět je nadchnout pro společnou věc. Nebál jsem se investovat do víry v demokracii a lepší život lidí. Takže - děkuju za přání a též sa majte pěkně.

DOTAZ: Jak budete jako senátor podporovat místní podnikatele a malé firmy ve vašem regionu?

ODPOVĚĎ: Sám mám od začátku malou produkční firmy a vím s kolika byrokratickými překážkami se se ženou potýkáme. Prosperující společnost se pozná podle fungujících malých a středních podnikatelů. To je ten motor ekonomiky. Nebudu se bát v Senátu bojovat za jakékoliv zlepšení podmínek pro jejich podnikání a rozvoj. Odstraňováním byrokracie počínaje a změnou či vylepšením zákonů konče. Bohužel, už musím končit, nestihnul jsem odpovědět na všechny otázky. Děkuju za ně, vážím si jich a určitě se najde čas, abych na ně odpověděl. Třeba prací v Senátu pro Brno a pro vás, milé Brňanky a milí Brňané. Šable hore!!!

