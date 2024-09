Břetislav Štefan, kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje za Sociální demokracii, odpovídal ve čtvrtek 19. září od 9 hodin v on-line rozhovoru Deníku na otázky čtenářů.

DOTAZ: Jak myslíte do Brna za desetikorunu? Nechápu

ODPOVĚĎ: Plánujeme zlepšit a zlevnit veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji tak, aby byla kvalitní, dostupná a atraktivní pro co nejvíce lidí. Chceme dosáhnout toho, aby lidé měli možnost cestovat krajem pohodlně a levně, například jen za desetikorunu. Toho lze dosáhnout modernizací a rozšířením veřejné dopravy, jako je železniční a autobusová doprava, které by pokrývaly všechny oblasti kraje. Tímto způsobem chceme motivovat více lidí, aby upřednostnili veřejnou dopravu před jízdou autem, což povede ke snížení dopravního zatížení, zlepšení kvality ovzduší a celkové plynulosti dopravy v kraji. Tento přístup by přinesl výhody nejen pro jednotlivce, ale i pro celý kraj. Inspirovali jsme se v Estonsku, Lucembursku nebo Německu.

DOTAZ: Proč kritizujete pana hejtmana? Vždyť je všude kde může

ODPOVĚĎ: Kraj vynakládá značné finanční prostředky, aby byl současný hejtman viditelný. Podle aktuálních informací Deníku N jde o nejvyšší částky v celé České republice. Zatímco většinu hejtmanů fotí zaměstnanci jejich úřadů, kraj pod vedením hejtmana Grolicha vydal téměř čtyři miliony korun na fotografy externí. To však není jediný problém. Plánovaná privatizace nemocnic, neobsazená místa ředitelů v domovech pro seniory a situace v domově pro seniory v Hodoníně, kde Transparenci International podalo trestní oznámení, kvůli způsobu nakládání s veřejným majetkem, jsou ukázkou nedostatečného řešení strukturálních problémů. I přesto, že je hejtman vidět nejvíc, skutečná práce na zásadních problémech chybí.

DOTAZ: Vlaky Moravia byly na požadavek objednavatele (JmK) vybaveny plošinami umožňujícími bezbariérový nástup a výstup cestujících na invalidních vozících. Nebylo to mrhání penězi, když nyní po zrušení průvodčích tyto plošiny nebude mít kdo obsluhovat? Přemýšlel někdo o tom, že tyto vlaky jsou bezbariérové právě proto, že tyto plošiny obsluhují právě průvodčí?

ODPOVĚĎ: Naprosto souhlasím. Průvodčí jsou klíčovou součástí vlakového cestování, protože zajišťují bezpečnost, komfort a podporu cestujícím. Díky svému vzdělání a znalostem vědí, jak jednat v krizových situacích, a svou autoritou mohou pomoci i v běžných situacích. Naším cílem byla kvalitní a dostupná vlaková doprava opravdu pro všechny, kroky současné krajské pětikoalice jdou proti těmto cílům.

DOTAZ: Pokud se stanete hejtmanem JMK, co uděláte jako první věc?

ODPOVĚĎ: Prvním krokem by bylo setkání s odborníky, zástupci obcí a dalšími klíčovými aktéry, abych získal aktuální přehled o největších problémech a prioritách kraje. Poté bych se zaměřil na konkrétní oblasti, které vyžadují okamžitou pozornost, například řešení dopravní situace, zlepšení zdravotní a sociální péče nebo posílení podpory školství. Důležité by také bylo zajistit transparentní komunikaci s veřejností a stanovit jasný plán a cíle, aby občané věděli, na čem se pracuje a jaké změny mohou očekávat.

DOTAZ: Hodně se mluví o zlepšení služeb pro starší občany. Z vlastní zkušenosti vím, že sehnat odpovídající péči pro nemocného seniora je velmi složité. Co pro to hodláte udělat vy?

ODPOVĚĎ: Rozumím vaší obavě, protože současné vedení připravilo kraj o 140 míst v domově pro seniory v Hodoníně, který po tornádu nedokázali dodnes opravit. Zajistit odpovídající péči pro nemocného seniora je velmi obtížné. Sociální služby musí být nejen kvalitní, ale také dostupné. Proto plánujeme navýšení kapacit v pobytových službách, spolupráci s terénními službami a rozšíření jejich nabídky ve všech okresech Jihomoravského kraje. Naším cílem je vybudovat nové domovy pro seniory v každém okrese a vytvořit 1000 nových míst, abychom snížili převis poptávky, který aktuálně v kraji přesahuje 3000 míst. Na rozdíl od současné krajské pětikoalice, která plánuje domovy zavírat, chceme modernizovat stávající zařízení, aby byla zajištěna jejich provozní efektivita a komfort pro seniory. Chceme, aby péče o seniory byla dostupná všem, a to nejen z hlediska kapacity, ale také cenově. Budeme se snažit získat financování z evropských zdrojů a zajistit, aby se investice do sociálních služeb staly prioritou. Zároveň podporujeme rozvoj terénních služeb, které umožňují seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, pokud je to možné. Věříme, že tato opatření povedou k zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro všechny obyvatele Jihomoravského kraje.

DOTAZ: Máte plán, jak zlepšit podmínky pro mladé rodiny – ať se to týká lepší dostupnosti bydlení, umožnění lepší zaměstnanosti matek s malými dětmi – např. zkrácený úvazek, zvýšení počtu míst ve školkách či jiných zařízeních předškolní péče atd.

ODPOVĚĎ: Považuji slaďování rodinného a pracovního života za klíčové. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se nám v Líšni podařilo navýšit kapacitu mateřských škol o 270 míst a přijímáme všechny děti, které do 31. srpna dosáhnou tří let. Postupně rozšiřujeme kapacity i pro mladší děti, podporujeme lesní školky a rodinná centra. Na úřadě umožňujeme maminkám pracovat na zkrácené úvazky nebo z domova. Legislativní možnosti máme, ale je třeba je více využívat. Podporuji obecní výstavbu bytů, protože na developery se nelze plně spoléhat – jejich cílem je obchod a zisk, a tomu odpovídá i jejich strategie. Vyšší ceny jim vyhovují. Sociální demokracie prosazuje výstavbu dostupného bydlení, ale bohužel je v tom téměř osamocená. Bez silné podpory občanů tento problém nevyřešíme.

DOTAZ: Od prosince 2024 mají být v regionálních vlacích zrušeni průvodčí. Nynější vedení JmK to zdůvodňuje úsporami na provozních nákladech. Jaký je Váš názor na tuto záležitost, když zatím nikdo nedeklaroval, jak se bude zajišťovat bezpečnost cestujících (obzvlášť ve večerních a časně ranních vlacích) a případná péče o cestující při mimořádnostech. Dočetl jsem se, že průvodčí budou, ale do jiné firmy ( KORDIS) a ve večerních a ranních hodinách hodinách je bude doprovázet pracovník bezpečnostní agentury. Myslíte, že je to správné? A hlavně kde jsou pak ty úspory.

ODPOVĚĎ: Tyto dodatečné "náklady" jsou bagatelizovány. Nejde o průvodčí v pravém slova smyslu, je to palubní personál a ochranka. Myslím, že není potřeba vymýšlet nesmysly, ale zachovat a rozvíjet současné služby - nevím, zda si u ochranky koupíte jízdenku… jsem pro zachování průvodčích.

DOTAZ: V současné době jste starosta Brna – Líšně. Jak se staví obyvatelé Líšně k Vaší kandidatuře. Myslíte si, že Vás budou volit nebo Vás budou chtít mít raději „ doma“.

ODPOVĚĎ: Věřím, že mě podpoří, protože hlas Líšně musí být slyšet i na úrovni kraje. Málokdo ví, že třetinu krajského zastupitelstva tvoří starostové a místostarostové, a já si přeji, aby i Líšeň měla v kraji své zastoupení. Myslím, že úspěšné fungování naší městské části by mohlo být inspirací pro celý kraj. Každý lídr kandidátky je sice označován za kandidáta na hejtmana, ale na jižní Moravě jich nebude patnáct. Pro mě je klíčové dostat sociální demokracii zpět na politickou scénu a zajistit, aby Líšeň měla v kraji svůj hlas. Chci se zasadit o posun projektů, které jsou pro nás důležité – například opravu krajských silnic, které obklopují i naši městskou část, nebo podporu sociálních služeb a sportu. Z Líšně samozřejmě neodcházím, je to moje srdcová záležitost, přátelé a domov.

DOTAZ: Dobrý den, všichni slibují, jak vyřeší dopravní situaci v Brně i celé Moravě. Zajímalo by mě, jak to uděláte vy. Konkrétně prosím.

ODPOVĚĎ: Lepším využitím stávajících kapacit železnice a zkvalitněním veřejné hromadné dopravy můžeme dosáhnout skutečných výsledků. Velké projekty slibují všichni, ale jejich realizace trvá dlouho. Pojďme věci řešit efektivně a s využitím zdrojů, které máme na dosah. Klíčová je ekonomická motivace cestujících, která přinese časovou úsporu a bezpečnější cestování po kraji. Na veřejnou dopravu kraj vynakládá přes 2 miliardy korun ročně. Kdybychom podpořili všechny, kteří cestují vlakem na trase Letovice–Blansko–Brno. Navýšení rozpočtu o procento a půl je podle mě přiměřené vzhledem k přínosu a komfortu, který to přinese všem obyvatelům kraje.

DOTAZ: Za pár korun do Brna, 1000 míst pro seniory, sleduju sliby politiků před volbami. Jak to vše chcete financovat, aby se tomu dalo věřit?

ODPOVĚĎ: Zdroje jsou… je to o prioritách :-) Naše strategie pro financování rozvoje Jihomoravského kraje stojí na několika pilířích. V první řadě plánujeme efektivně využívat rostoucí daňové příjmy, které se v posledních letech zvýšily o 3,5 miliardy korun. Dále chceme lépe pracovat s disponibilními prostředky kraje. Podle Ministerstva financí dosahují použitelné peníze krajů až 106 miliard korun. Klíčovým nástrojem bude také kombinace vlastních zdrojů a cizího kapitálu, například výhodné úvěrové linky od Evropské investiční banky (EIB) nebo emise dluhopisů, které mohou financovat významné investice do infrastruktury. Zkušenosti máme i s efektivním využíváním dotací, jak ukazuje příklad moderních vlakových souprav, kde jsme dokázali získat až 80 % nákladů z evropských fondů. Plánujeme také podporovat spolupráci mezi obcemi, což může vést ke zvyšování efektivity a dostupnosti služeb. Stabilní příjmy a promyšlené investice jsou základem pro kvalitní a dostupné veřejné služby, které chceme v kraji rozvíjet.

DOTAZ: Jaký je váš názor na sloučení krajských nemocnic pod jednu společnost? Ano, ne a proč.

ODPOVĚĎ: Aktuálně v tom nevidím smysl. Ukazuje se, že to mnoho nepřinese a obecně neshledávám centralizaci za vhodnější formu správy. Kromě stávajících nemocnic na území kraje, potřebujeme zachovat nemocnici v Boskovicích, zlepšit dostupnost záchranky v Kunštátě a okolí, zlepšit lékařskou pohotovost v kraji.

DOTAZ: Jezdím vlakem a průvodčí tam stále jsou. Nechápu, proč slibujete, že tam zůstanou. Bez nich přece ani není možné cestovat.

ODPOVĚĎ: Tak myslím, že Vás čeká nemilé překvapení závěrem roku. Je to součást šetření současné krajské pětikoalice na drahách, které řeší kraj ve svých vlacích.

DOTAZ: Od začátku prosince se má změnit provozování příměstských vlaků zakoupených krajem. Podle posledních zpráv se mají téměř úplně odbourat papírové jízdenky, odbavení má být samoobslužné pomocí elektronických nosičů a mobilních telefonů. Považujete toto opatření za vhodné především z hlediska starších spoluobčanů (obsluha automatů - validátorů na peronech) a osob neobeznámených detailně s tarifem IDS (návštěvníci z jiných krajů, osoby cestující jen občas)? Myslíte si, že tito cestující dokážou využít všech slevových výhod, které jim poskytuji tarif IDS?

ODPOVĚĎ: Musí zůstat možnost koupit si jízdenku i v papírové podobě. Je to právě respekt a ohled na lidi v rychle se měnícím světě. Někdy mám pocit, že pokud se nepřizpůsobíte nejnovějším trendům, tak jakoby se s vámi ani nepočítalo. Solidarita je však o respektu a nesmí se na nikoho zapomínat, ani omylem.

DOTAZ: Stále bojujeme s nedostatkem lékařů a zdravotních sester. Jak lze zajistit , aby lékaři a zdravotní sestry po absolvování školy neodcházeli do zahraničí a nastoupili do našich nemocnic?

ODPOVĚĎ: Města i kraj mohou podpořit lékaře například poskytnutím dostupného bydlení, bezúročných půjček na vybavení, či dotací, které podpoří lékaře, sestry a související personál. Navíc máme nešvar, že lékaře zatěžujeme neskutečnou administrativou, tu musíme zjednodušit a hlavně nesmíme připouštět, aby vysoce kvalifikovaní odborníci dělali administrativní práci, potřebujeme, aby léčili a využívali svůj potenciál naplno.

DOTAZ: Četla jsem, že chcete zajistit 1000 míst v domovech pro seniory. To je potřebné, ale jak to chcete udělat?

ODPOVĚĎ: Naše strategie pro financování rozvoje Jihomoravského kraje stojí na několika pilířích. V první řadě plánujeme efektivně využívat rostoucí daňové příjmy, které se v posledních letech zvýšily o 3,5 miliardy korun. Dále chceme lépe pracovat s disponibilními prostředky kraje, které dosahují až 106 miliard korun. Klíčovým nástrojem bude také kombinace vlastních zdrojů a cizího kapitálu, například výhodné úvěrové linky od Evropské investiční banky (EIB) nebo emise dluhopisů, které mohou financovat významné investice do infrastruktury. Zkušenosti máme i s efektivním využíváním dotací, jak ukazuje příklad moderních vlakových souprav, kde jsme dokázali získat až 80 % nákladů z evropských fondů. Plánujeme také podporovat spolupráci mezi obcemi, což může vést ke zvyšování efektivity a dostupnosti služeb. Stabilní příjmy a promyšlené investice jsou základem pro kvalitní a dostupné veřejné služby, které chceme v kraji rozvíjet.

