DOTAZ: Dobrý večer, máte něco konkrétního, co změníte v Brně, pokud budete zvolena? Všichni slibují a pak skutek utek

ODPOVĚĎ: Být senátorem je taková zvláštní role - na jednu stranu řeší celostátní politiku, když rozhoduje o zákonech, a zároveň by měl být viditelný i v obvodu, odkud byl zvolen. Můj sen je, že v Brně se bude dobře žít rodičům - bude dost míst ve školkách, nebudou se rušit dětské skupiny, a budou vznikat nové. Abychom se při tom jak město vypadá inspirovali i jinde. Aby bylo zajištěné financování pro terénní služby, které potřebujeme pro péči o stárnoucí a nemocné členy domácnosti.

DOTAZ: Dobrý den, co uděláte pro samoživitelky? Jak pomůžete při vymáhání výživného? Sama jsem dva roky bez koruny, bývalý manžel bojuje o oddlužení. Na koho se mohu obrátit? Děkuju Marta

ODPOVĚĎ: Neznám přesně váš konkrétní případ, ale pro takové situace, jakou vy prožíváte, je k dispozici náhradní výživné. Iniciovala jsem změnu, aby se vyplácelo nejen po dobu dvou let, ale až celé 4 roky, což je pro solo-rodiče významná pomoc. Jak postupovat, najdete tady: https://www.mpsv.cz/nahradnivyzivne

DOTAZ: Víte vůbec, jaké má Brno a její obyvatelé problémy?

ODPOVĚĎ: Ano, mám, žiju tady, na Brně-střed. Vodím děti do školy, jezdím MHD, žiju běžný život a moc dobře vnímám, čím Brňané žijí. Řeší dopravu, kvalitu veřejného prostoru, jestli je dost míst ve školách, středních školách, jestli funguje zdravotnictví. Co mne moc těší, že obyvatelé Brna považují tohle město za moc příjemné místo k životu.

DOTAZ: Mluvíte v kampani o snech, co tím myslíte?

ODPOVĚĎ: Je to hlavní motiv mé senátorské kampaně. Už dlouho mám sen o tom, že tu bude prostředí, kde se žije dobře rodičům, kdy stát podporuje flexibilní úvazky, kde je normální, že tátové mohou zůstat na rodičáku, kde stát pomůže lidem, kteří se starají jak o děti, tak svoje stárnoucí rodiče. To jsou sny, o kterých v kampani mluvím. Cestou k tomu je podpořit aktuálně chystané sousedské dětské skupiny a zvýšit slevu na zkrácené úvazky, aby byla motivační pro zaměstnavatele.

DOTAZ: Zdravím, jak lze jako mladá rodina (23 a 21 let), oba bydliště Brno, získat městský byt? Při aktuálních cenách si nemůžeme dovolit hypotéku, děkujeme

ODPOVĚĎ: Pravidla má každá městská část svoje, ale v zásadě platí, že pokud nemáte vlastní nemovitost, pak můžete o obecní být žádat. Ve vašem případě by určitě přicházel v úvahu také zvýhodněný startovací byt pro mladé, více informací najdete tady: https://www.brno.cz/w/potreba-bydleni-ve-startovacim-byte-na-dobu-3-let

DOTAZ: Jaké máte za sebou úspěchy jako politička? Na vašem webu jsem to nenašla, děkuji…

ODPOVĚĎ: Doplnili jsme, děkuju za upozornění. Významně jsem se podílela na úpravě zákoníku práce, aby byl vstřícný k rodičům (zavedení pravidel pro homeoffice). Iniciovala jsem dvoutýdenní otcovskou pro tatínky, kterým se narodí mrtvé miminko. Za velký úspěch považuju finanční podporu zkrácených úvazků pro zaměstnavatele. Pak jsem se podílela na řadě legislativních úprav, které se věnovaly obětem domácího násilí a také změně definice domácího násilí a znásilnění.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mne, jak se liší konkrétně práce poslankyně a senátorky. Děkuji, Jitka Kohoutovice

ODPOVĚĎ: Obě práce jsou primárně v oblasti tvorby zákonů. Senátor na rozdíl od poslance má mnohem větší vazbu na region, kde bych chtěla po zvolení i mnohem intenzivněji působit - práce poslance je víc “pražská”. Navíc je práce Senátu organizovaná efektivněji, to mi dává prostor se věnovat tématům víc do hloubky.

DOTAZ: Dobrý den, děkuji za zaslání novin, letos se s nimi roztrhl pytel. Píšete tam o omezení prodeje energetických nápojů. Jak to chcete dosáhnout?

ODPOVĚĎ: Každý týden pije „energeťák“ 20 % školou povinných dětí, 4 % tak činí každý den, přitom je to nesmírně rizikové, koktejl povzbuzujících látek a cukru je pro mladý organizmus velkou zátěží. V Česku žádná regulace zatím neexistuje, usilujeme o zákaz prodeje do 18let, stejně jako u alkoholu. Prodej by zakazovala či regulovala vyhláška ministerstva zdravotnictví.

DOTAZ: Váš názor na hokejovou halu?

ODPOVĚĎ: Nejsem z téhle investice nadšená, protože si nejsem jistá, zda Brno zvládne financovat následný provoz. Ale už je to rozhodnuté, tak věřím, že to Brnu přinese řadu příležitostí pro podnikatele. A lidi si užijou koncerty a sport.

DOTAZ: Dobrý večer Marie, pečlivě sleduji programy jednotlivých stran a letos mi přijde, že témat ubylo. U vás jsem našel jen 3 - místa ve školkách, přívětivé místo a péče o prarodiče. Není to málo? A druhý dotaz. Proč by vás měl volič upřednostnit před ostatními? Díky Roman Stach

ODPOVĚĎ: Rozhodla jsem se být v tématech maximálně autentická a čitelná - proto zaměření na kvalitu života a rodinnou/sociální politiku. Jsou to témata, s nimiž se dennodenně potkávám i jako rodič, jimž se věnuji a jsem k nim kvalifikovaná. Mohla bych toho v programu naslibovat víc, ale pak by to nebylo moc poctivé z mojí strany. Pokud bych se rozhodovala jako volič, dívala bych se na 3 věci: 1. jestli jsou za ním konkrétní výsledky. 2. jestli umí poslouchat lidi 3. jestli se dívá dopředu, do budoucna - děláme politiku pro další generaci. V Senátu se nebudu rozkoukávat ani jeden den, můžu začít okamžitě pracovat, protože přesně vím, co se ode mne čeká, jak se dělají zákony, na koho se obrátit na jakém ministerstvu a navíc mám v zádech tým zkušených lidí.

DOTAZ: Co uděláte pro to, aby si rodiče líp vedli na trhu práce?

ODPOVĚĎ: Lidi s kterými mluvím vlastně opakují pořád to samé - řeší zkrácené úvazky a nedostatek možností hlídání pro jejich děti. Kvalitní kroužky po škole, bezpečné město. Proto určitě podporuju aktuálně diskutované sousedské dětské skupiny, tak aby rodiče měli zajištěnou péči o své děti, pokud chtějí nastoupit zpět do zaměstnání. A je nutné zatraktivnit slevu na zkrácený úvazek (až do výše 10% slevy na pojistném, aby byla pro zaměstnavatele motivační a nezdráhali se ji víc využívat.

DOTAZ: Jste mi sympatická, že se staráte o rodiče a děti. Jaké máte jako senátorka cíle?

ODPOVĚĎ: Možná to jsou spíš sny, k jejichž splnění ve své práci směřuju a mění se tak na cíle. Mám sen, že i když rodiče zůstanou na děti sami, nemusí se vzdát toho, co je v životě baví a naplňuje. Mám sen, že v této zemi můžete být dobrý táta, a zároveň úspěšný ve své práci. Mám sen, že až vaše rodiče zestárnou, bude dostatek možností, aby vám někdo pomohl s péčí a nezůstali jste na to sami. Chci proto možnost flexibilní práce a dost služeb pro pomoc s dětmi; služeb, které nám pomůžou i s péčí o stárnoucí rodiče - a to jak odlehčovacích, tak těch terénních. To jsou věci, na kterých pracuji.

DOTAZ: Dobrý den, zarazilo mne označení sendvičová generaci, ale vlastně je to trefné označení. Mám dotaz na pomoc s péčí o maminku. Kam se mohu obrátit? Děkuji, Lenka Brno

ODPOVĚĎ: Ano, ten termín je zvláštní, ale označuje situaci, kdy jste z obou stran “zmáčknutá” péčí a jste jak v sendviči… někde uprostřed. Velké množství informací najdete na webu www.sendvicovagenerace.cz, který připravuje brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči. Je tam adresář služeb, návod, jak postupovat. Pokud byste tam nenašla dost informací, pak doporučuju se obrátit ještě na Socio info point na Kolišti 19 (https://socialnipece.brno.cz/s-cim-pomahame/poradenstvi/).

DOTAZ: Za dva týdny se dozvíme, jestli jste uspěla. Máte plány, na čem začnete pracovat?

ODPOVĚĎ: V první řadě chci uvést do praxe “sousedské hlídání”, kdy jedna maminka může hlídat až 4 děti ve svém bytě s finanční podporou státu. Chci, abychom mohli tuhle formu pomoci rodičům s péčí úspěšně rozjet v Brně a v celé republice. Ta poptávka po službách pro maličké děti je veliká.

DOTAZ: Líbí se mi Vaše myšlenka, aby mistryní financí byla žena. Není to jen sen? Není to nereálné?

ODPOVĚĎ: Nereálné to rozhodně není, vidím řadu velmi schopných ekonomek, ať je to Helena Horská nebo Jana Matesová, které by to zvládly; zásadní je, aby nezapomněly, co je důležité pro rozvoj téhle země - a to je investice do lidí, do rodičů, kteří často na úkor svých snů a často i zdraví nesou velkou řadu nákladů a pořád rádi vychovávají svoje děti.

DOTAZ: Je sice hezké, že znáte problémy rodičů, ale jak je budete řešit?

ODPOVĚĎ: Postupně, krok za krokem. Neexistuje jedno zázračné řešení, ale je potřeba postupně dělat dílčí kroky - víc zkrácených úvazků. Víc dostupné péče pro děti. Víc dostupné péče pro starší členy domácnosti. Efektivnější nastavení rodičovského příspěvku. Vše s cílem usnadnit rodičům život, nepřekážet s byrokracií a dát jim prostor pro jejich sny.

DOTAZ: Dobrý večer, jak lze bojovat proti nepřijetí dcerky do MŠ? Argument ředitelky byl, že není místo. Rozumím, ale co s tím dělat neporadila. Jmenovkyně Marie, děkuji

ODPOVĚĎ: Chybějící místa ve školkách je něco, co rodiče opravdu trápí a svěřují se mi s tím téměř při každém rozhovoru. Za plánování míst ve školkách je zodpovědná obec/městská část; určitě svoji stížnost směřujte tam. Obec by vám měla zajistit jiné místo v nespádové školce. Nevím taky, jak velká dcerka je, povinnost umístit dítě je až od 3 let věku. Pomoct by Vám mohlo i sousedské hlídání, které začne platit snad už velmi brzy.

DOTAZ: Dobrý večer, mám finanční a časový problém s péčí o mého postiženého syna. Poradíte kde nebo kdo by mi mohl pomocti? Jitka Soukalová

ODPOVĚĎ: Protože neznám dobře Vaši situaci, první kroky bych doporučovala směřovat na sociální odbor vaší obce nebo městské části, případně moc dobře funguje Socio info point na Kolišti 19 - pokud jste z Brna (https://socialnipece.brno.cz/s-cim-pomahame/poradenstvi/). Tady Vám pomohou se základní orientací v tom, jestli využíváte všechny možnosti podpory, které máte k dispozici a nasměrují Vás.

DOTAZ: Dáte mi důvod, proč bych měl jít volit senátora pro Brno? Změnil některý něco?

ODPOVĚĎ: Potřebujeme mít v Praze ambasadora pro Brno, který má za sebou konkrétní výsledky. Mou výhodou je, že mohu začít okamžitě pracovat a nebudu se rozkoukávat ani jeden den. Zatím v Senátu nebyl hlas Brna moc slyšet, a stejně tak nebyl náš senátor v Brně moc vidět, a to chci změnit.

DOTAZ: Na www máte - Třetím rokem jezdím jako jihomoravská poslankyně do Sněmovny prosazovat zájmy rodičů a pečujících. Bráním je před nedomyšlenými zákony a snažím se napravovat očividné chyby systému. Podařilo se vám něco nebo je to jen věta k nalákání voličů?

ODPOVĚĎ: Ano, myslím, že podařilo. Zmíním tři příklady: Otcovská pro tatínky, jimž se narodilo mrtvé miminko, protože v tu chvíli potřebují pauzu oba rodiče, nejen maminka. (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-otcove-mrtve-narozenych-deti-by-meli-mit-narok-na-otcovskou-dovolenou-215506). Při úpravách stavebního zákona se zapomnělo na drobné stavby pro lesní školky, pomohla jsem prosadit změnu (https://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/lesni-ms-konecne-v-lese-novela-stavebniho-zakona-prinesla-stezejni-zmenu.html). Aktuálně společně s kolegy pracujeme rovněž na úpravách občanského zákoníku v oblasti domácího násilí (https://www.heroine.cz/spolecnost/organizace-konsent-letos-poprve-udelila-oceneni-amplion-za-prinos-v-boji-proti-sexualnimu-nasili).

DOTAZ: Zdravím, od dětství se věnuji sportu. Za poslední dobu mám pocit, že obecně sport nemá v Brně na růžích ustláno. Změníte to? Radim

ODPOVĚĎ: Jako mámě mi chybí v Brně víc možností, jak s dětmi sportovat rekreačně. Budu bojovat za to, aby vznikalo víc veřejných sportovišť, plácků, kde si můžou děcka jen tak začutat a taky abychom měli hřiště i pro větší děti, nejen předškoláčky.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mne, jak chcete dosáhnout větší dostupnosti lékařů a specialistů pro děti, když doktorů ubývá. Mám tři děti 6, 9 a 12 let a například zubaři nejsou. Děkuji Vlasta Bosonohy

ODPOVĚĎ: Řešením je kombinace několika věcí - motivace k výkonu povolání, navýšení počtu míst na lékařských fakultách, pobídky zdravotních pojišťoven, zapojení samospráv do udržení nebo přilákání lékaře mimo centrum města. Za úvahu by stálo i stanovení povinné doby, kdy by lékaři po studiu pracovali na pojišťovnu, to se týká právě zubařů.

DOTAZ: Jste známá svou podporou mladých rodin s dětmi, co můžete nabídnout nám, ostatním? Budete i jejich senátorkou?

ODPOVĚĎ: Jako poslankyně jsem tady byla pro všechny. Nečekala jsem zavřená v poslanecké kavárně, až se za mnou někdo objedná a přijde, ale každé pondělí jsem byla a jsem v Café Podnebí, kam může přijít každý. Z ulice, neohlášený. A přišly vás spontánně víc než 3 stovky. V tomhle budu rozhodně pokračovat. Pracuju nejen pro mladé rodiče, ale i zralou generaci, která zakouší péči na obě strany - jak o děti, tak o stárnoucí rodiče. Tohle je téma, které se nevyhne časem asi nikomu.

DOTAZ: Dobrý večer, jak těžké je prosadit nějaký nový zákon? Máte něco připraveno?

ODPOVĚĎ: Změnit zákon je práce na několik měsíců a vyžaduje velké množství vyjednávání. Ne všechno přitom vyžaduje změnu zákona. Chci zvýšit slevu na dani na zkrácené úvazky, lépe ohodnotit práci asistentů a pečovatelek a podpořit dostupnost zdravotní a psychologické péče pro děti.

DOTAZ: Manželka má v péči svoji matku, lze někde zažádat o příspěvěk?

ODPOVĚĎ: Určitě požádejte o příspěvek na péči, vyřizuje ho Úřad práce, nedávno jsme ho zvyšovali a je to pro pečující rodinu opravdu velká pomoc. Víc informací najdete tady: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci

DOTAZ: Jaká jsou vaše cíle a změny, které máte jako kandidátka na senátorku?

ODPOVĚĎ: Mým cílem je hájit rodiče a řešit všechno, s čím se v životě potýkají. Ať jsou to rodiče, kteří potřebují dostupné služby pro děti, které by jim pomohly všechno stihnout, nebo rodiče, kteří se starají o svoje stárnoucí členy domácnosti a potřebují dostupné služby třeba jen proto, aby nabrali síly a měli čas i na sebe. Záleží mi na podpoře rodin, aby si rodiče mohli zvolit takové životní strategie, které právě potřebují. Tedy podpora flexibilních úvazků, služeb pro děti a pro stárnoucí osoby.

