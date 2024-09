Martin Kukla odpovídal v úterý 10. září od 18 hodin v on-line rozhovoru Deníku na otázky čtenářů.

DOTAZ: S čím jdete do voleb?

ODPOVĚĎ: Už nechceme jen nečinně přihlížet, jak nás tahle vláda neustále přehlíží. Máme skvělý tým lidí a rozhodně máme co nabídnout. Chceme vyhrát a prosazovat náš program, který je zaměřen na lidi. Na Vysočině nechceme jen bydlet, ale také tu chceme skvěle žít.

DOTAZ: Na všech předvolebních billboardech máte: "Vrátíme vám, co vám vláda vzala." Můžete vysvětlit význam této věty?

ODPOVĚĎ: Poukazujeme na to, že vláda jen slibuje a ve skutečnosti se neumí za lidi postavit. Potom je na řadě kraj, kde můžeme spoustu věcí ovlivnit a hodně toho zařídit. Za Fialovy vlády se vše zdražilo o třetinu a reálné mzdy a důchody se v Česku propadly nejvíce v porovnání se všemi vyspělými státy. Chceme prosadit dostupné a kvalitní zdravotnictví, chceme, aby lidé měli kde u našich krajských nemocnic zaparkovat a neplatili za to horentní sumy. Chceme vrátit slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory. Dotačním titulem chceme podporovat obce ve stavění bytů. Podpoříme i podnikatele a vlastníky lesů, protože současné krajské vedení jim nedalo ani korunu. To je jen malá ukázka, jak máme rozhodování na úrovni kraje namyšlené a jaké jsou naše priority. Doporučuji přečíst si celý náš program, nebo mi napište na kukla@anobudelip.cz.

DOTAZ: Dobrý den, pane Kuklo, co jste vystudoval a jaké jsou vaše dosavadní profesní zkušenosti?

ODPOVĚĎ: Narodil jsem se v Pelhřimově, ale za své rodné město považuji Počátky, kde jsem prožil dětství. Po ukončení pelhřimovského gymnázia jsem vystudoval elektrotechnickou výrobu a management na VUT v Brně. Svoji první pracovní zkušenost jsem měl možnost získat ve společnosti BOSCH Diesel s.r.o. se sídlem v Jihlavě, kde jsem 11 let pracoval na odborné pozici. Od roku 2016 působím v Zastupitelstvu Kraje Vysočina a o dva roky později jsem se stal náměstkem hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a majetku. V roce 2021 mi dali lidé důvěru a zvolili mě do poslanecké sněmovny. Jsem také krajským předsedou hnutí ANO na Vysočině a zároveň lídrem krajské kandidátky pro letošní volby.

DOTAZ: Dobrý den, důležitým tématem pro Vysočinu je stavba nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. Jaké kroky má kraj ze svojí pozice v příštích čtyřech letech podniknout, aby byla Vysočina připravená na stavbu nových bloků? Díky za odpověď.

ODPOVĚĎ: Kraj se připravuje dlouhodobě. Začal vykupovat pozemky a chystat obchvaty pro nadrozměrný náklad-obchvat Jihlavy, Brtnice, Zašovic, Salavic. Dostavba přivede obrovský počet zaměstnanců, kteří budou v regionu pracovat, proto je třeba posílit investice do zdravotnictví, ale i bezpečnost v regionu. Ostatní jde za investorem, který bude muset jistě vybudovat krátkodobé ubytování pro takovou masu lidí, protože tu je logický předpoklad, že ne všichni budou z regionu, ale přijdou na Třebíčsko z celé ČR, i ze zahraničí.

DOTAZ: Jaké jsou vaše priority?

ODPOVĚĎ: V našem kraji potřebujeme dostupnou zdravotní péči, a proto musíme investovat do zdravotnictví a do zdravotnického personálu. U našich nemocnic musíme mít kde zaparkovat, proto budeme pokračovat v budování parkovacích domů a rozšiřovat parkovací kapacity. Zároveň nechceme za parkování platit horentní sumy. Naší prioritou jsou moderní silnice, které nesmíme jen lepit, ale moderně, kvalitně a rychle stavět, opravovat je a modernizovat. Také podpoříme terénní sociální služby a navýšíme kapacity krajských pobytových sociálních zařízení. Budeme klást důraz na zkvalitnění a modernizaci škol na Vysočině. Technické i humanitní oblasti vzdělání jsou důležité a nesmí se mezi nimi dělat rozdíly. Zároveň do dvou let pomůžeme všem obcím na Vysočině, které chtějí budovat a modernizovat vodovody a kanalizace. Dostatek kvalitní pitné vody potřebuje každá obec. A nadále budeme podporovat zemědělství a regionální potraviny. Podpoříme vlastníky lesů v náročném boji s kůrovcovou kalamitou a péči o lesy a ukážeme jim, že na všechnu tu tvrdou práci nejsou sami.

DOTAZ: Jak hodnotíte současné krajské vedení?

ODPOVĚĎ: Jedním z největších průšvihů jsou investice. Současné vedení nestíhá projekty připravovat a jejich realizace vázne. Modernizace jsou potřeba, kraj má dostatek peněz, ale stavební firmy nepracují. Z TOP 10 projektů financovaných z EU a z rozpočtu kraje za období od roku 2017 do současnosti je většina z nich z NAŠEHO-minulého volebního období. Například Sociální centrum Kraje Vysočina v Jihlavě, nový pavilon v nemocnici v Pelhřimově, nové operační sály a parkovací dům v nemocnici v Třebíči, sportovní hala ve Žďáře nad Sázavou nebo obchvat Jihlavy. Velkým problémem je parkování u krajských nemocnic a jak se tento problém podařilo kraji vyřešit? Kromě námi připraveného parkovacího domu při nemocnici v Třebíči vůbec nijak. Krajské vedení se vykašlalo na vlastníky lesů, z krajské pokladny nešla za poslední čtyři roky na jejich podporu ani koruna. Kraj pokrátil podporu také drobným podnikatelům a s padlou ruskou Sberbankou navíc přišel o stamiliony-o 600 milionů korun na inflaci, když banka peníze držela, o peníze, které se měly proinvestovat a usnadňovat lidem na Vysočině život… jenže jsou nenávratně pryč.

DOTAZ: Pokud vyhrajete volby, co uděláte ve vedení kraje jako první?

ODPOVĚĎ: Posílíme investice do všech oblastí činnosti na Vysočině a v důsledku toho dáme lidem práci. Nadále budeme podporovat obce, nejrůznější spolky, a to nejen ty, které se zabývají oblastí sportu, hasiče i celý velmi důležitý IZS. Naší prioritou je boj s kůrovcem a rozhodně také podpora seniorů, aby se měl o ně kdo postarat v jejich domácím prostředí, a když už to doma nejde, také v domovech s 24hodinovou péčí. My všichni věříme v to, že vyhrajeme. Nesmíme promarnit tuhle šanci. Tyhle volby budou i o tom, jak jsou lidé spokojení s Fialovou vládou, a jak je vidět, nejsou. Proto budeme moc rádi, pokud přijdete k volbám, podpoříte nás, a tím pádem vyslovíte nesouhlas s Fialovou vládou.

DOTAZ: Dobrý den, pane Kuklo, co říkáte sporu mezi Jihlavou a Třebíčí? Děkuji a hezký den.

ODPOVĚĎ: Nevím, co přesně myslíte, ale pokud současnou podporu sportovišť, tak mi přijde, že hejtmanství tento spor spíš přiživuje, než aby ho urovnalo. Jsem moc rád, že obce a města stavějí, modernizují a rekonstruují sportoviště. Kraj by měl být vždy oporou a ne jim házet klacky pod nohy.

DOTAZ: Pane Kuklo, moc volného času vám nezbývá, ale když se najde, jak ho trávíte?

ODPOVĚĎ: Opravdu moc času nezbývá, ale když se chvíle najde, věnuji se rodině – manželce a dvěma synům, včelařím a zbylý čas trávím v lese. Kluci jsou neposedové a člověk se s nimi nezastaví, ale užívám si toho, že spolu podnikáme nejrůznější aktivity a třeba v lese už můžu staršímu ze synů předávat zkušenosti. Jsem totiž taky jedním z desítek tisíc majitelů několika málo hektarů lesa na Vysočině, a jak teď všichni víme, práce je v lese více než dost. Ovšem přiznávám, že kdyby nebylo táty a jeho velké pomoci, nemohl bych všechno stíhat, to by prostě nešlo.

DOTAZ: Dobrý den, pane Kuklo, dopravní situace na Vysočině, zejména uzavírky v Havlíčkově Brodě, je díky neustálým a nesynchronizovaným opravám, tristní. Uměl byste tuto situaci zlepšit?

ODPOVĚĎ: Určitě ano. Přesně vím o čem mluvíte, mám v Havlíčkově Brodě poslaneckou kancelář a pravidelně tam dojíždím. Ty uzavírky mě také pěkně štvou. Selhala komunikace mezi krajem městem a ŘSD. Tohle se musí zlepšit, nemohou přece neustále trpět řidiči.

DOTAZ: Jak hodnotíte současnou českou vládu?

ODPOVĚĎ: Dal bych jí pětku. Pětikoalice selhala a lidé ztratili důvěru v tuto vládu. Před volbami lidem slibovali, ale skutky jsou úplně jiné. Prý nezvýší daně, zastaví nelegální migraci, budou valorizovat důchody, nebudou zvyšovat rozhlasové a televizní poplatky, nebudou prodlužovat věk odchodu do důchodu. Všechny sliby porušili a vše na sílu, přes náš odpor, prosadili. Vše na úkor lidí. A sami? Navýšili si počet ministerstev, přidali si na platech a lidé jsou jim lhostejní. Hlavně, že se chlubí tím, že prosadili korespondenční volbu. Na kraji nemůžeme zvrátit vše, ale můžeme prosazovat změny a přidávat tam, kde je to potřeba a kde lidem na Vysočině život usnadníme.

DOTAZ: Pane Kuklo, ve svých předvolebních videích jste se hodně objevoval v Třebíči, proč jste opomíjel Jihlavu, kde máte ve vedení města spolustraníky? Byla to snaha neupozorňovat na to, že za modré zóny může také hnutí ANO?

ODPOVĚĎ: Kdybyste sledovali detailně moje sociální sítě, tak zjistíte, že jsem se objevoval i v Jihlavě. Konkrétně např. u Centra sociálních služeb, u krajského úřadu, nebo v Nemocnici Jihlava. My měříme všem stejně a žádný okres nebo město se nemůže nějak zvýhodňovat. Modré čáry se úplně nepovedly a jak vidíte, tak se pořád mění pravidla. Rozhodně nejsem pro drahé parkování. Řešením je budování parkovacích domů a rozšiřovat parkovací kapacity. Zdražování parkovného, odtahy aut a vytlačování motoristů nepovažujeme za řešení.

DOTAZ: Pokud nastane situace, že hnutí ANO skonči v opozici, kdo by byl nejlepším hejtmanem Kraje Vysočina? Děkuji

ODPOVĚĎ: Uděláme všechno proto, abychom v opozici neskončili. Proto prosím čtenáře, přijďte nás prosím podpořit k volbám 20. a 21. září. Každý hlas se počítá a třeba právě vy rozhodnete o lepší Vysočině. Já vám slibuji, že vás nezklamu a udělám vše proto, aby bylo zase líp.

